Авиация ЗВО проведёт боевые пуски ракет над Ладогой

Над акваторией Ладожского озера 13 марта начались сборы экипажей оперативно-тактической авиации Западного военного округа (ЗВО) по пуску управляемых ракет. В нем принимают участие летчики-истребители авиационных соединений ЗВО, базирующихся в Воронежской, Тверской областях и Республике Карелия, сообщает пресс-служба Минобороны России.

В течение недели пилоты объединения ВВС и ПВО округа на самолетах МиГ-31БМ, Су-34, а также различных модификациях Су-27 выполнят боевые стрельбы, пуски управляемых ракет, отработают ведение воздушного боя. Впервые в данных сборах примут участие новейшие истребители поколения 4++ Су-35.

"Около 50 летчиков-истребителей будут совершенствовать навыки обнаружения воздушных целей, их перехвата и поражения, как днем, так и ночью. При этом им предстоит выполнить одно из наиболее сложных упражнений, когда ведущий авиационного звена выпускает световую бомбу, освещающую наземную поверхность, а его ведомые должны уничтожить все обнаруженные цели", – сообщает оборонное ведомство.

Запуски воздушных мишеней будут осуществляться с высоты более 10 тысяч метров с самолетов Су-27, оснащенных специальным оборудованием для подвески бомбового вооружения, добавляют в МО РФ. В качестве воздушных мишеней будут использоваться авиационные бомбы в виде гирлянды со светящимися элементами.

"По итогам боевых стрельб молодые летчики получат допуск к несению боевого дежурства по охране воздушного пространства Российской Федерации", – отмечено в сообщении.