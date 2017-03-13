Вопрос не решен
В Петербурге суд 13 марта привлек Георгия Полтавченко к делу о спорной передаче Исаакиевского собора в ведение Церкви. Именно он был инициатором, заверил комитет имущественных отношений и пообещал обнародовать переписку губернатора и патриарха Кирилла, запустившую скандальную процедуру.
Разбираться в юридической подоплеке передачи Исаакиевского собора Церкви поручено зампреду Смольнинского суда Татьяне Матусяк. Обращения недовольных, в том числе депутата ЗакСа Бориса Вишневского и профессионального юриста Сергея Бакешина она объединила в коллективный иск к комитету имущественных отношений Петербурга (КИО). Это ведомство уполномочено принимать заявки от религиозных организаций и изымать объекты культа из гражданского обращения. Так говорит 327-й ФЗ. И именно комитет 30 декабря 2016 года издал распоряжение о подготовке мероприятий по передаче собора, которое позволило губернатору Полтавченко сообщить так резанувшее общественность: «Вопрос решен».
Народу собралось много, судья Матусяк не променяла тесный свой зал на более просторный, и пресса взяла в тесное кольцо истцов и единственную представительницу КИО – Марию Вишневскую. Она старалась быть по возможности честной.
Истцы повысили градус обсуждения до федерального. Просили привлечь к делу Минкульт и РПЦ. Вишневская возражала. По ее мнению, распоряжение, воспринятое в Петербурге как начало изъятия Исаакиевского собора из оперативного управления ГМЗ, «не является решением о передаче объекта религиозной организации».
Ее однофамилец-депутат напомнил, что комитет не вправе делать ни одного телодвижения в сторону Исаакия без просительного заявления РПЦ.
Судья Матусяк дополнила мысль вопросом:
– А какие основания для издания распоряжения при отсутствии заявления РПЦ?
– Было обращение…
Повисла легкая пауза.
– Обращение. Оно было подано не в порядке 327-го Федерального закона, – признала Вишневская. – А комитет утвердил план мероприятий. Это такая практика – чтобы сократить сроки принятия решения. Заявление религиозной организации будет потом передано и рассмотрено…
Однофамилец-депутат помог госпоже Вишневской выпутаться из омута заявлений-обращений.
– Документ КИО, как в нем указано, издан на основании письменного заявления религиозной организации «Русская православная церковь» (Московский патриархат), – напомнил он.
Вишневская поняла, что без конкретики ее не отпустят:
– Наше распоряжение было издано на основании обращения РПЦ, поступившего в адрес губернатора Петербурга. Мы со своей стороны готовы предоставить этот документ.
- Это инициатива губернатора, если обращение РПЦ поступило на его имя? – смело предположила судья и получила утвердительный ответ.
Рассудив, что все нити ведут к градоначальнику, Татьяна Матусяк решила привлечь его к делу в качестве заинтересованного лица. Представитель КИО не посмела возразить, пояснив лишь, что заявления РПЦ в комитет, как того требует федеральное законодательство, по-прежнему нет.
– То есть никаких правовых последствий ваше распоряжение не несет? – уточнила судья.
– Да.
РПЦ и Минкульт тоже вызваны в суд.
Высоких ходатаев о передаче Исаакия РПЦ множество. Как минимум часть из них уже может считать себя неудовлетворенной. Ректоры петербургских вузов просили губернатора закончить процедуру к Пасхе 16 апреля.
Судья Матусяк порекомендовала не торопиться и следующее заседание назначила на 17 апреля.
Александр Ермаков,
«Фонтанка.ру»
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Справка:
Тема передачи Исаакиевского собора в безвозмездное пользования РПЦ за последние два года возникает третий раз.
10 января 2017 года губернатор Полтавченко заявил, что «вопрос решен», и такая формулировка разделила активный Петербург.
Интернет-петиция на сайте Change.org набрала больше 200 тысяч подписей противников передачи.
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12 февраля по инициативе депутата Госдумы Виталия Милонова вокруг Исаакия прошли крестным ходом несколько сотен верующих. В тот же день противники передачи окружили собор тройным живым кольцом.
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19 февраля на анонсированный ранее крестный ход впервые вышло больше тысячи сторонников Исаакия-храма. Полиция сообщила о 8 тысячах верующих, епархия — о 12, сотрудники музея назвали цифру 4 тысячи.
3 марта Смольнинский суд принял к рассмотрению иск против передачи Исаакиевского собора Русской православной церкви.