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13.03.2017 22:19
85 Комментариев

Вопрос не решен

Смольный возложил на губернатора ответственность за решение по Исаакиевскому собору. «Правовых оснований для передачи РПЦ нет», - признал комитет имущественных отношений.
Вопрос не решен

В Петербурге суд 13 марта привлек Георгия Полтавченко к делу о спорной передаче Исаакиевского собора в ведение Церкви. Именно он был инициатором, заверил комитет имущественных отношений и пообещал обнародовать переписку губернатора и патриарха Кирилла, запустившую скандальную процедуру.

Разбираться в юридической подоплеке передачи Исаакиевского собора Церкви поручено зампреду Смольнинского суда Татьяне Матусяк. Обращения недовольных, в том числе депутата ЗакСа Бориса Вишневского и профессионального юриста Сергея Бакешина она объединила в коллективный иск к комитету имущественных отношений Петербурга (КИО). Это ведомство уполномочено принимать заявки от религиозных организаций и изымать объекты культа из гражданского обращения. Так говорит 327-й ФЗ. И именно комитет 30 декабря 2016 года издал распоряжение о подготовке мероприятий по передаче собора, которое позволило губернатору Полтавченко сообщить так резанувшее общественность: «Вопрос решен».

Народу собралось много, судья Матусяк не променяла тесный свой зал на более просторный, и пресса взяла в тесное кольцо истцов и единственную представительницу КИО – Марию Вишневскую. Она старалась быть по возможности честной.

Истцы повысили градус обсуждения до федерального. Просили привлечь к делу Минкульт и РПЦ. Вишневская возражала. По ее мнению, распоряжение, воспринятое в Петербурге как начало изъятия Исаакиевского собора из оперативного управления ГМЗ, «не является решением о передаче объекта религиозной организации».

Ее однофамилец-депутат напомнил, что комитет не вправе делать ни одного телодвижения в сторону Исаакия без просительного заявления РПЦ.

Судья Матусяк дополнила мысль вопросом:

– А какие основания для издания распоряжения при отсутствии заявления РПЦ?
– Было обращение…

Повисла легкая пауза.

– Обращение. Оно было подано не в порядке 327-го Федерального закона, – признала Вишневская. – А комитет утвердил план мероприятий. Это такая практика – чтобы сократить сроки принятия решения. Заявление религиозной организации будет потом передано и рассмотрено…

Однофамилец-депутат помог госпоже Вишневской выпутаться из омута заявлений-обращений.

– Документ КИО, как в нем указано, издан на основании письменного заявления религиозной организации «Русская православная церковь» (Московский патриархат), – напомнил он.

Вишневская поняла, что без конкретики ее не отпустят:

– Наше распоряжение было издано на основании обращения РПЦ, поступившего в адрес губернатора Петербурга. Мы со своей стороны готовы предоставить этот документ.

 - Это инициатива губернатора, если обращение РПЦ поступило на его имя? – смело предположила судья и получила утвердительный ответ.

Рассудив, что все нити ведут к градоначальнику, Татьяна Матусяк решила привлечь его к делу в качестве заинтересованного лица. Представитель КИО не посмела возразить, пояснив лишь, что заявления РПЦ в комитет, как того требует федеральное законодательство, по-прежнему нет.

– То есть никаких правовых последствий ваше распоряжение не несет? – уточнила судья.

– Да.

РПЦ и Минкульт тоже вызваны в суд.

Высоких ходатаев о передаче Исаакия РПЦ множество. Как минимум часть из них уже может считать себя неудовлетворенной. Ректоры петербургских вузов просили губернатора закончить процедуру к Пасхе 16 апреля.

Судья Матусяк порекомендовала не торопиться и следующее заседание назначила на 17 апреля.

Александр Ермаков,
«Фонтанка.ру»


© Фонтанка.Ру

Справка:

Тема передачи Исаакиевского собора в безвозмездное пользования РПЦ за последние два года возникает третий раз.

10 января 2017 года губернатор Полтавченко заявил, что «вопрос решен», и такая формулировка разделила активный Петербург.

Интернет-петиция на сайте Change.org набрала больше 200 тысяч подписей противников передачи.

20 января два десятка заявителей обратились в Василеостровский районный суд с иском об оспаривании передачи. Суд отказал в рассмотрении, сославшись на то, что оспариваемое распоряжение КИО не является решением о передаче здания собора Церкви.

28 января на Марсовом поле почти 2 тысячи защитников Исаакия-музея выразили свое несогласие, стоя напротив трех десятков сторонников Исаакия-храма.

1 февраля глава Эрмитажа Михаил Пиотровский в открытом письме призвал патриарха Кирилла повременить с идеей превращения музея в полноценный храм.

7 февраля ректоры 22 петербургских вузов подписали письмо губернатору с просьбой ускорить передачу собора и завершить процесс к Пасхе, то есть к 16 апреля 2017 года.

12 февраля по инициативе депутата Госдумы Виталия Милонова вокруг Исаакия прошли крестным ходом несколько сотен верующих. В тот же день противники передачи окружили собор тройным живым кольцом.

17 февраля девять федеральных СМИ одновременно опубликовали слова анонимного источника о том, что передача Исаакиевского собора не была согласована с Кремлем.

19 февраля на анонсированный ранее крестный ход впервые вышло больше тысячи сторонников Исаакия-храма. Полиция сообщила о 8 тысячах верующих, епархия — о 12, сотрудники музея назвали цифру 4 тысячи.

3 марта Смольнинский суд принял к рассмотрению иск против передачи Исаакиевского собора Русской православной церкви.


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комментарии пользователей (85)
dddmmm
14 марта 2017 г. 00:56
Solevik: шо такое Патриарх России?
ab-cook
14 марта 2017 г. 00:36
Randy: Спасибо. Просто я,неверующий,Алексия воспринимал как ПАТРИАРХА православных,а Гундяева воспринимаю спекулянтом алкоголем и табаком,не более того.
Циник
14 марта 2017 г. 00:22
Snaky: Коба в ссылку не отправляет. Его в ссылку отправляли.
Snaky
14 марта 2017 г. 00:19
Циник: Так днем писали, что вызвали. Вот поэтому и интересно — был али не был.
Snaky
14 марта 2017 г. 00:18
Solevik:
Можно ссылку
У Кобы ссылку просите. :)))
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