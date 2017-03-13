Вопрос не решен

Смольный возложил на губернатора ответственность за решение по Исаакиевскому собору. «Правовых оснований для передачи РПЦ нет», - признал комитет имущественных отношений.

В Петербурге суд 13 марта привлек Георгия Полтавченко к делу о спорной передаче Исаакиевского собора в ведение Церкви. Именно он был инициатором, заверил комитет имущественных отношений и пообещал обнародовать переписку губернатора и патриарха Кирилла, запустившую скандальную процедуру.

Разбираться в юридической подоплеке передачи Исаакиевского собора Церкви поручено зампреду Смольнинского суда Татьяне Матусяк. Обращения недовольных, в том числе депутата ЗакСа Бориса Вишневского и профессионального юриста Сергея Бакешина она объединила в коллективный иск к комитету имущественных отношений Петербурга (КИО). Это ведомство уполномочено принимать заявки от религиозных организаций и изымать объекты культа из гражданского обращения. Так говорит 327-й ФЗ. И именно комитет 30 декабря 2016 года издал распоряжение о подготовке мероприятий по передаче собора, которое позволило губернатору Полтавченко сообщить так резанувшее общественность: «Вопрос решен».

Народу собралось много, судья Матусяк не променяла тесный свой зал на более просторный, и пресса взяла в тесное кольцо истцов и единственную представительницу КИО – Марию Вишневскую. Она старалась быть по возможности честной.

Истцы повысили градус обсуждения до федерального. Просили привлечь к делу Минкульт и РПЦ. Вишневская возражала. По ее мнению, распоряжение, воспринятое в Петербурге как начало изъятия Исаакиевского собора из оперативного управления ГМЗ, «не является решением о передаче объекта религиозной организации».

Ее однофамилец-депутат напомнил, что комитет не вправе делать ни одного телодвижения в сторону Исаакия без просительного заявления РПЦ.

Судья Матусяк дополнила мысль вопросом:

– А какие основания для издания распоряжения при отсутствии заявления РПЦ?

– Было обращение…

Повисла легкая пауза.

– Обращение. Оно было подано не в порядке 327-го Федерального закона, – признала Вишневская. – А комитет утвердил план мероприятий. Это такая практика – чтобы сократить сроки принятия решения. Заявление религиозной организации будет потом передано и рассмотрено…

Однофамилец-депутат помог госпоже Вишневской выпутаться из омута заявлений-обращений.

– Документ КИО, как в нем указано, издан на основании письменного заявления религиозной организации «Русская православная церковь» (Московский патриархат), – напомнил он.

Вишневская поняла, что без конкретики ее не отпустят:

– Наше распоряжение было издано на основании обращения РПЦ, поступившего в адрес губернатора Петербурга. Мы со своей стороны готовы предоставить этот документ.

- Это инициатива губернатора, если обращение РПЦ поступило на его имя? – смело предположила судья и получила утвердительный ответ.

Рассудив, что все нити ведут к градоначальнику, Татьяна Матусяк решила привлечь его к делу в качестве заинтересованного лица. Представитель КИО не посмела возразить, пояснив лишь, что заявления РПЦ в комитет, как того требует федеральное законодательство, по-прежнему нет.

– То есть никаких правовых последствий ваше распоряжение не несет? – уточнила судья.

– Да.

РПЦ и Минкульт тоже вызваны в суд.

Высоких ходатаев о передаче Исаакия РПЦ множество. Как минимум часть из них уже может считать себя неудовлетворенной. Ректоры петербургских вузов просили губернатора закончить процедуру к Пасхе 16 апреля.

Судья Матусяк порекомендовала не торопиться и следующее заседание назначила на 17 апреля.

Александр Ермаков,

«Фонтанка.ру»