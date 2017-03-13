Трамп запланировал рекордное за 70 лет сокращение правительственных чиновников
Новый бюджет США предусматривает самое большое сокращение среди служащих правительства со времен Второй мировой войны, сообщает 13 марта газета Washignton Post.
Бюджет, который будет представлен в четверг, 14 марта предполагает увеличение оборонных расходов и сокращение расходов на социальное жилье для малоимущих, финансовую помощь другим государствам, охрану окружающей среды, государственное вещание и научные исследования. Предполагается, что федеральные власти США потратят в 2018 финансовом году $4,091 трлн. Примерно две трети этих расходов пойдет на программы социального страхования, оказания медицинской помощи малоимущим и престарелым Medicaid и Medicare, обслуживание госдолга и другие подобные статьи.
Из оставшейся трети больше половины — оборонные расходы, которые увеличатся на $54 млрд. Но при этом будут сокращены расходы на финансирование министерства жилищного строительства и городского развития — на 14%, министерства торговли — на 18%, федерального агентства по охране окружающей среды — на 20%.
Занятость в Вашингтоне, где в основном работают сотрудники правительственных органов, может сократиться на 1,8%, а доходы — упасть на 1,9%, отмечает ведущий аналитик Moody’s Analytics Марк Занди.
Стив Бэннон, главный стратег Дональда Трампа, ранее заявлял, что Трамп произведет «деконструкцию административного государства». Однако собеседники газеты отмечают, что госорганы и должностные лица все еще ведут дискуссию по поводу сокращений, а принятие бюджета Конгрессом будет непростым: законодатели регулярно отклоняли бюджетные запросы, предложенные Бараком Обамой.
Источник: RNS