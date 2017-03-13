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13.03.2017 21:23

Сбербанк заявил о 26 случаях вандализма в отношении отделений на Украине

Сбербанк заявил о 26 фактах вандализма за неделю в отношении подразделений банка на Украине, сообщает пресс-служба Сбербанка.

«Сбербанк крайне обеспокоен ситуацией на Украине в связи с действиями представителей националистических организаций. За последние 7 дней зафиксировано более 26 фактов вандализма в отношении отделений и банкоматов Сбербанка на Украине», — сообщает банк.

Сегодня в пресс-службе Сбербанка RNS сообщили, что головной офис ее дочернего банка в Киеве приостановил работу из-за блокады активистами националистических организаций «Азов» и «Правый сектор». По факту инцидента банк подал заявление в правоохранительные органы.

Ранее ТАСС сообщил о блокаде радикальными активистами отделений «дочки» Сбербанка. Участники акции закрыли бетонными блоками вход в отделение, пообещали круглосуточно дежурить у офисов банка и потребовали принять закон о запрете работы на Украине российских кредитных организаций.

Источник: RNS


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