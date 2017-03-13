Чиновник Минздрава рассказал, как передал кресло замдиректора медцентра Алмазова по наследству

Глава "Дирекции единого застройщика-заказчика" Минздрава РФ Владислав Дроздов объяснил, как его бывшее кресло в кардиологическом медцентре им. Алмазова занял родственник.

Пост руководителя "Дирекции единого застройщика-заказчика" Минздрава РФ (ФКУ ДЕЗЗ) — структуры, ответственное за строительство медицинских объектов федерального подчинения во всей стране, Владислав Дроздов занял в середине февраля. Ранее он отвечал за капитальное строительство в петербургском кардиологическом центре им. Алмазова.

Примечательно, что предыдущий руководитель ФКУ ДЕЗЗ Анатолий Колесник, в прошлом тоже сотрудник центра Алмазова, незадолго до этого был арестован по обвинению в получении взятки. Любопытно и то, что должность Владислава Дроздова в центре Алмазова, посего его ухода на повышение в Москву, занял зять его родного брата Сергея.

Подробности истории, в которой Дроздов также объяснил, как его родня получила от медцентра Алмазова десятки миллионов рублей читайте в материале на 47news.