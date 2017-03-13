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Туризм
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13.03.2017 19:38

Потери Египта от падения турпотока за год составили $7 млрд

Потери туристической отрасли Египта в связи с ситуацией в сфере безопасности в 2016 году составили $7 млрд, а годом ранее — $9 млрд. Об этом сообщил журналистам председатель управления по развитию туризма Египта Хишам эль-Демери.

«$7 млрд, а в предыдущем году — около $9 млрд», — сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.

Прогнозы на 2017 год оптимистичные, Египет рассчитывает выйти на показатели 2015 года по турпотоку и принять 9–10 млн туристов, подчеркнул Хишам эль-Демери.

Председатель управления по развитию туризма Египта подчеркнул, что сейчас главной целью является формирование у туристов впечатления о Египте как о безопасной стране. Он также отметил, что надеется на скорое возобновление авиасообщения между Москвой и Каиром и видит перспективы развития не только пляжного, но и культурного туризма в Египте.

«Я уверен, что культурный туризм очень привлекателен для российских туристов. Русские люди хорошо образованы, и для них это отличная возможность увидеть другой Египет», ― добавил Хишам-эль-Демери.

Источник: RNS


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«Уральские авиалинии» расскажут как летать со скидкой из Санкт-Петербурга
Уже сейчас жители Санкт-Петербурга могут планировать свои путешествия по стране с минимальными тратами, для этого авиакомпания «Уральские авиалинии» предлагает воспользоваться выгодами программы лояльности «Крылья».
«Победа»
15.02.2017 15:21
«Победа» открыла продажу билетов из регионов в Сочи и Анапу
Низкобюджетная авиакомпания «Победа» в среду открыла продажу билетов на летние региональные рейсы в Сочи и Анапу.
Фото предоставлено пресс-службой АК "Уральские авиалинии"
15.02.2017 09:00
«Уральские авиалинии» начали программу обновления кресел
В авиакомпании «Уральские авиалинии» стартовала программа по обновлению кресел на воздушных судах. Теперь пассажиры авиакомпании смогут путешествовать на современных и удобных креслах "Dragon Fly", производства компании Zodiac Seats France.
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