Потери Египта от падения турпотока за год составили $7 млрд

Потери туристической отрасли Египта в связи с ситуацией в сфере безопасности в 2016 году составили $7 млрд, а годом ранее — $9 млрд. Об этом сообщил журналистам председатель управления по развитию туризма Египта Хишам эль-Демери.

«$7 млрд, а в предыдущем году — около $9 млрд», — сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.

Прогнозы на 2017 год оптимистичные, Египет рассчитывает выйти на показатели 2015 года по турпотоку и принять 9–10 млн туристов, подчеркнул Хишам эль-Демери.

Председатель управления по развитию туризма Египта подчеркнул, что сейчас главной целью является формирование у туристов впечатления о Египте как о безопасной стране. Он также отметил, что надеется на скорое возобновление авиасообщения между Москвой и Каиром и видит перспективы развития не только пляжного, но и культурного туризма в Египте.

«Я уверен, что культурный туризм очень привлекателен для российских туристов. Русские люди хорошо образованы, и для них это отличная возможность увидеть другой Египет», ― добавил Хишам-эль-Демери.