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14.03.2017 06:00

Авиация впервые примет участие в параде Победы на Дворцовой

Военнослужащие Санкт-Петербургского гарнизона приступили к подготовке к военному параду, посвященному 72-ой годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Особенностью парада в этом году станет участие экипажей оперативно-тактической и армейской авиации ЗВО.

Как сообщает пресс-служба Западного военного округа, 9 мая 2017 года над Дворцовой площадью пролетят вертолеты Ми-8, Ми-26, Ми-35, Ми-28Н, Ка-52, истребители Су-27, МиГ-29СМТ, МиГ-31БМ, Су-35, Су-34, транспортные самолеты Ан-12, Ан-26 и Ту-134 – более 40 единиц.

Кроме того, по брусчатке главной площади Северной столицы в составе механизированной колонны пройдет 90 единиц новейшей боевой и специальной техники ЗВО.

Жители и гости города смогут увидеть: бронеавтомобили Тигр и Тайфун, танки Т-72Б3, самоходные артиллерийские установки 2С19 Мста и Нона-СВК, комплексы С-400 «Триумф» и «Искандер-М». Возглавит механизированную колонну танк Победы Т-34-85.

По традиции в составе парадных «коробок» пройдет более четырех военнослужащих ЗВО, слушателей и курсантов высших военных учебных заведений Минобороны РФ, представители других силовых структур.

В этом году в военно-морском параде в Санкт-Петербурге примут участие 10 кораблей и судов Балтийского флота, среди которых большой десантный корабль «Александр Шабалин», корвет «Стерегущий», подводная лодка типа «Варшавянка» и сторожевой корабль проекта 22350.

Тренировки парада на Дворцовой площади пройдут 25, 27 апреля, 3 и 5 мая. Генеральная репетиция состоится 7 мая.


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