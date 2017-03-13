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13.03.2017 19:29

«Фонтанка» за 60 секунд — 13 марта

В Петербурге суд разрешил упоминать имя Бога всуе.

А еще привлек Георгия Полтавченко в качестве заинтересованного лица, а кроме него – Московский патриархат, Минкульт, комитет по культуре Петербурга, ГМЗ «Исаакиевский собор».

А комитет по законности и правопорядку согласовал проведение митинга в защиту Петербурга 18 марта на Марсовом поле

Вероятно, по такому случаю город на трое суток погрузится в туман.

А теперь представьте голос советского диктора из киножурнала об успехах пятилетки: «Ударными темпами ведутся строительные работы на крымских государственных дачах под Ялтой. В бывших резиденциях Горбачева, Кучмы и Ющенко появляются новые СПА-зоны, вертолетные площадки и казармы для охраны». 

«Россия» пролетела на 100 миллионов убытка. На рейсах, которые понадобились Смольному.

У «Зенита» начинаются дни Турбина. Не то чтобы праздник.

Семь лет сольного творчества бывший участник легендарной «Агаты Кристи» Глеб Самойлов пережил не без потерь. Собравшись с силами, он рассказал «Фонтанке» о музыке, свободе, политике, войне и бойкоте старшему брату.

 


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