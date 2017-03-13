Фестиваль света пройдет на фасаде нового стадиона на Крестовском

Комитет по развитию туризма Петербурга объявил конкурс на проведение Фестиваля света весной этого года. Контракт стоимостью 30 миллионов рублей 13 марта размещен на сайте госзакупок.

Из технического задания следует, что мероприятие планируется провести 22 апреля на фасаде нового стадиона «Санкт-Петербург Арена» и аллее перед ним. Запланированное время проведения шоу — с 22.00 до полуночи.

Ожидается, что Фестиваль света привлечет не менее 20 тысяч зрителей и будет продолжаться не менее двух часов. А площадь, задействованная под фестивальное пространство, составит порядка 47 тысяч квадратных метров. Причем как минимум 8 тысяч квадратных метров займет 3D-проекция на фасаде стадиона.

Также организатор должен будет установить световые арт-объекты для украшения парковой зоны и прилегающей территории и развесить уличные гирлянды на отрезке Батарейной дороги между Футбольной аллеей и пересечением Теннисной и Велосипедной аллей.

Трижды за время проведения фестиваля должно пройти пиротехническое шоу. Его продолжительность должна быть не менее семи минут, а само шоу должно включать «высотные залпы, фейерверк среднего и нижнего уровня».

Заявки на участие в конкурсе принимаются до утра 3 апреля.