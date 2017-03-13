Украинские радикалы заявили о разгоне их редута на путях в Донбасс

Украинские радикалы из так называемого "штаба блокады Донбасса" 13 марта заявили о разгоне их редута в Кривом Торце киевскими силовиками.

Как сообщает "112.Украина" со ссылкой на сообщение, размещенное на странице "штаба" в Facebook.

"Информация о силовом разгоне подтвердилась. Сейчас редут на Кривом Торце захвачен силами т. н. СБУ и т. н. "спецподразделения полиции КОРД". Штаб принимает меры для обороны других редутов и освобождения незаконно арестованных", – сказано в сообщении.

В другом сообщении штаба говорится о задержании участников блокады, количество задержанных не уточнили.

Позже депутат украинского парламента Игорь Луценко на своей странице в Facebook уточнил, что в ходе разгона редута в районе Кривого Торца было задержано около 30 участников блокады.

Отметим, что на Украине из-за торговой блокады Донбасса с 17 февраля введен чрезвычайный режим в энергетике, который будет действовать месяц. Блокада железнодорожных путей началась 26 января, ее инициаторами стали люди, которые называют себя ветеранами АТО.

По факту блокирования дороги в Луганской области прокуратура открыла уголовное производство.