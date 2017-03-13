Из России в депутаты Финляндии

На предстоящие муниципальные выборы в Финляндии идет большое число русскоязычных кандидатов, многие из них родились в России. При этом они покрывают практически весь политический спектр республики.

Муниципальное самоуправление в Финляндии отличается широкими полномочиями и сосредотачивает в своих руках значительные средства – доля местных бюджетов в консолидированном бюджете государства составляет примерно половину.​

Депутаты решают все вопросы муниципалитета, связанные с социальным обеспечением, здравоохранением, образованием, транспортом, а также распределением бюджета.

Чтобы стать кандидатом, быть гражданином Финляндии необязательно – достаточно проживать на территории Суоми более двух лет. От будущего народного избранника не требуется даже состоять в какой-либо партии, хотя многие все равно примыкают к политическим силам, так как так легче избраться.

Например, в этом году русскоязычные кандидаты выдвинуты от правых "Истинных финнов", "Левого союза", правительственной "Национальной коалиции", стремительно набирающих популярность оппозиционных "Зеленых", социал-демократической SDP, созданной еще в 19 веке, и даже от зарегистрированной пару месяцев назад Партии феминисток.

Голосовать на выборах также имеют право все жители муниципалитета, прожившие там хотя бы два года. Выборы 2017 года пройдут 9 апреля. На них будет избрано около 10 тысяч депутатов в 297 муниципальных советах.​

Зачем русскоязычным жителям Суоми идти в политику, "Фонтанка.fi" узнала у самих кандидатов.