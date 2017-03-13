«Нефтяной альянс» отгородился от клиентов железной решеткой

Банк «Нефтяной альянс» прекратил обслуживание клиентов в Петербурге. В проблемах финансовой организации слышны отголоски «дела Минкульта».

О проблемах в обслуживании, возникших у кредитной организации, «Фонтанке» сообщили клиенты банка. По их словам, в конце прошлой недели на входе в филиал на ул. Чапаева была поставлена железная решетка и вывешено объявление, что вход возможен по предварительному звонку по указанному номеру телефона.

Но при обращении выяснилось, сотрудники принимают клиентов выборочно, под различными предлогами отказывая в выдаче средств как владельцам счетов, так и тем, у кого истек срок вклада, а также в переводе денег в другие банки, утверждают читатели «Фонтанки». По словам одной из вкладчиц, в прошлый четверг сотрудники банка даже вызвали наряд вневедомственной охраны, который попросил удалиться людей, требовавших возможности попасть в помещение.

В петербургском филиале «Нефтяного альянса» отказались прокомментировать ситуацию, сославшись на то, что предоставляют информацию только клиентам. Однако корреспонденту, представившемуся вкладчиком, сотрудники подтвердили, что сейчас «вход возможен по предварительному звонку» , но даже те, кому удастся попасть внутрь, не смогут получить или перевести деньги. Причину в «Нефтяном альянсе» не пояснили. «Нам самим ничего не говорят», – сказала сотрудница банка.

В головном офисе кредитной организации в Москве попросили направить письменный запрос, однако на момент публикации ответа не поступило. Ранее издание RNS сообщало, что с аналогичной проблемой столкнулись московские клиенты. По словам сотрудницы одного из отделений, «сейчас физически нет денег в кассе, чтобы их выдать».

По словам другой вкладчицы «Нефтяного альянса», кредитная организация начала испытывать сложности с удовлетворением требований клиентов еще в начале февраля. «Сначала они сказали, что изменили правила и возвращение средств по истекшему вкладу возможно только по письменному заявлению с 4 февраля, затем – что не хватает данных, например ИНН и СНИЛС», – рассказала она. Однако до недавнего времени банк разрешал снимать со счета сумму до 100 тыс. рублей.

Банк с культурными связями

«Нефтяной альянс», основанный в 1994 году, – сравнительно небольшой банк. На начало 2017 года кредитная организация занимала 207-е место в российской банковской системе. По данным портала Banki.ru, всего кредитная организация обслуживала свыше 13 тыс. частных лиц — на конец 2016 года они доверили ей на хранение в совокупности 4,24 млрд рублей. Также у компании было 4 тыс. корпоративных клиентов.

Среди акционеров числятся Валентин Бобырев (21,48%), экс-депутат Госдумы, сейчас занимающий пост замдиректора филиала Rusal Global Management B.V., а также Леонид Краснянский, который в начале 2000-х годов занимал пост председателя Департамента внебюджетной политики Москвы. Сыну Леонида Краснянского, совладельцу инвестиционно-строительного холдинга «Империо Групп» и нефтегазовой корпорация «Петрорус» Кириллу Жихареву, также принадлежит доля банка.

Но, пожалуй, самым известным владельцем «Нефтяного альянса» является фигурант «дела Минкульта» Григорий Пирумов, которому напрямую и через компанию «Русский дом недвижимости» принадлежит 6,2% кредитной организации.

Как сообщала «Фонтанка», в начале 2016 года сотрудники ФСБ задержали высокопоставленных сотрудников Минкульта, в том числе замминистра Григория Пирумова, заподозрив их в хищении бюджетных средств при реставрации объектов культурного наследия. Причем, по версии следствия, счета «Нефтяного альянса» могли использоваться для мошеннических схем, так как часто выдавали гарантии интересующим ФСБ подрядчикам министерства, например – «Реставрационному проекту» и «Мехстройтрансу». В кредитной организации тогда прошли проверки.

Именно после этого у компании возникли финансовые проблемы. Как следует из отчетности банка, 2016 год он закончил с убытком в размере 1,3 млрд рублей, тогда как до этого находился в прибыли.

В последнее же время он с трудом выполнял требования Банка России. Так, норматив достаточности собственных средств за 2016 год сократился до 10,33% при минимуме в 8%. Показатель текущей ликвидности достиг критического значения, составив на начало февраля 2017 года 51,96% при минимуме, установленном ЦБ, в 50%. Это означает, что у банка недостаточно средств для выполнения своих обязательств, наступающих в ближайшие 30 дней, подчеркивает руководитель информационно-аналитической службы портала Banki.ru Сабина Хасанова.

Под угрозой отзыва лицензии

Не исключено, что по этой причине регулятор в начале февраля запретил «Нефтяному капиталу» принимать у населения новые вклады. Спустя несколько дней ЦБ РФ отключил «Нефтяной альянс» от своей системы «Банковские электронные срочные платежи» (БЭСП), сообщило РИА Новости со ссылкой на источник в банковской сфере.

Само по себе это не должно было привести к остановке деятельности, но является тревожным сигналом. Напомним, отключение от БЭСП происходит, если на корреспондентском счете в Банке России недостаточно денег, есть очередь из неисполненных в срок распоряжений к корсчету, а также если банк не обеспечивает информационную безопасность.

Лишь в редких случаях это обусловлено временным техническими причинами, например хакерской атакой или вышедшим из строя оборудованием, подчеркивает Сабина Хасанова. «Однако примеры последних лет свидетельствуют о том, что отключение от БЭСП и одновременное прекращение обслуживания клиентов с большой вероятностью приводят к отзыву лицензии», – отмечает она.

Кроме того, по закону, если банк в течение 14 дней не удовлетворяет требования кредиторов в полном объёме и в установленные сроки, у Банка России возникает обязанность забрать у провинившегося банка лицензию. По словам клиентов, регулятор уже заинтересовался проблемами «Нефтяного альянса» – неофициально сотрудники банка подтвердили, что сейчас в кредитной организации ведется проверка. В пресс-службе ЦБ отказались от комментария, сославшись на то, что не могут комментировать ситуацию в банке, пока он является действующим.

Теоретически Банк России может принять решение о санации проблемного банка или начать процесс поиска инвесторов для его покупки. Однако для этого должны быть веские основания. Например, в 2011 году ВЕФК от банкротства спасло то, что он обслуживал пенсионные счета «Почты России».

Поэтому клиентам необходимо дожидаться официальной информации либо со стороны банка, либо со стороны регулятора, заключает Сабина Хасанова.

Галина Бояркова,

«Фонтанка.ру»