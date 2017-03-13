Прибыль ТГК-1 за год сократилась на 8,6%

ТГК-1 в 2016 году сократила чистую прибыль по МСФО на 8,6% — до 5,32 млрд рублей. Об этом говорится в финансовом отчете компании, обнародованном 13 марта.

Выручка компании составила 78,89 млрд рублей, увеличившись на 13,6% по сравнению с аналогичным показателем 2015 года.

Операционная прибыль за отчетный период достигла 8,6 млрд рублей, что на 14,14% больше по сравнению с предшествующим годом.

ТГК-1 занимается производством электрической и тепловой энергии, объединяет электростанции в четырех субъектах России: Санкт-Петербурге, Республике Карелии, Ленинградской и Мурманской областях. Крупнейшим акционером является «Газпром энергохолдинг» — 51,8% акций, Fortum Power и Heat Oy принадлежит 29,45%.