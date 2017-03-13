Российская биржа выросла

Биржевой индекс ММВБ по итогам торгов в понедельник, 13 марта, вырос на 1,33% и составил 2000,14 пункта, свидетельствуют данные Московской биржи.

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