Еще
21:13 13.03.2017
Пришлите свою новость!
21:06
Чиновник Минздрава рассказал, как передал кресло замдиректора медцентра Алмазова по наследству
19:38
Потери Египта от падения турпотока за год составили $7 млрд
19:29
«Фонтанка» за 60 секунд — 13 марта
19:25
В Красногвардейском районе с 6 этажа выпал мужчина
19:20
Госстройнадзор Петербурга запустил электронный сервис «Осторожно, самострой!»
19:16
Фестиваль света пройдет на фасаде нового стадиона на Крестовском
19:12
Украинские радикалы заявили о разгоне их редута на путях в Донбасс
18:58
Прибыль ТГК-1 за год сократилась на 8,6%
18:54
Российская биржа выросла
18:49
«Газпром» согласился выполнить требования Еврокомиссии
18:41
«Йокерит» продолжит выступать в КХЛ в следующем сезоне
18:36
На ремонт трасс "Сортавала" и "Кола" выделят 312 миллионов рублей
18:34
СК прекратил один из эпизодов дела против экс-главы Коми Гайзера
18:28
Популярный антибиотик изымают из-за побочной реакции
18:25
«Зенит» и «Арсенал» рассудит Еськов
18:11
Доля импортного мороженого на рынке РФ сократилась вдвое
17:59
В Купчино четыре машины получили повреждения, не попав в ДТП
17:53
Лот 16 ЖК «Новая Скандинавия» получил заключение о соответствии техрегламентам
17:43
«Горэлектротранс» снимет 4,3 км трамвайных путей в Красногвардейском районе
17:38
В Петербурге суд разрешил упоминать имя Бога всуе
17:34
ДТП с разрушенной «ГАЗелью» заблокировало Малоохтинский
17:30
КХЛ отменила матч-штраф капитана СКА
17:27
Число безработных в России за неделю снизилось на 0,9%
17:13
Попытка строительства в «Гладышевском» заказнике обернулась уголовным делом
17:06
Носителям ВИЧ разрешили работать бортпроводниками
16:58
Данни: Верю, что «Зенит» станет чемпионом
16:54
Рейс Петербург - Берлин из-за забастовки перенесен в другой аэропорт Германии
16:50
Столтенберг попросился на учения «Запад-2017»
16:42
Range Rover за несколько миллионов угнали за несколько секунд
16:37
Туман и гололед осложнят дорожную обстановку в Петербурге и области
16:32
Банк России: Возможность для проведения bail-in «Пересвета» сохраняется
16:27
Посол Швейцарии: Отношения России и ЕС - как ссора супругов
16:11
Совет Евросоюза продлил на полгода действие антироссийских санкций
16:08
Ленинградская область возвращает земли в сельхозоборот
15:59
Сирийская оппозиция подтвердила отказ от участия в переговорах в Астане
15:54
Смольный согласовал проведение градозащитного митинга на Марсовом поле
15:49
Путешествие иранца в Финляндию через Петербург закончилось в ФСБ
15:45
В Финляндии судят выходца из Ирака, который хотел убить сестру по приказу отца
15:36
Власти Шотландии назвали возможные даты референдума по независимости
15:25
Три производителя молочного фальсификата получили антипремию в Петербурге
15:25
Петербуржцы завоевали 5 золотых медалей Первенства России по русским шашкам
15:23
Редкий автомобиль разбили на Колтушском шоссе
15:16
Президент Ирана посетит Москву
15:06
Черчесов: Кокорина нет в сборной по спортивному принципу
14:57
Националисты завалили вход в Сбербанк в Киеве бетонными плитами
14:50
Финские депутаты зарабатывают тысячи евро помимо основной работы
14:45
Fashion House построит под Петербургом аутлет к 2018 году
14:41
Губернатор Полтавченко вызван в суд по делу о передаче Исаакия церкви
14:36
Россия досрочно завершает программу по ликвидации химоружия
14:34
Дмитрий Воденников: Я мертвый поэт и стихов больше не пишу
14:27
Тимошенко: На Украине введено внешнее управление
14:17
Ле Пен решила предложить Польше и Венгрии дружить против ЕС
14:05
Глеб Самойлов: Мы не выступаем на политических мероприятиях
14:01
В Невском районе под угрозой ввода оказались школа и два детсада
13:54
Минобороны России рассказало о спасении судна с украинцами у берегов Крыма
13:52
В Петербурге прогнозируют три дня туманов
13:42
Церетели вновь утвержден в должности президента Российской академии художеств
13:40
Последний сезон «Игры престолов» станет еще короче
13:34
Песков высказался о фильме CNN про Путина
13:26
В Пулково наказали матерщинников
13:15
Председателя Евросовета вызвали на допрос в Польше
13:08
Российские банки хотят оформлять паспорта в своих отделениях
13:04
Объявлена дата премьеры фильма «Матильда»
13:04
Забастовка в финских аэропортах 14 марта отменяется
12:58
Вентиляционное оборудование на долгострои ГК «Город» поставили вертолетами
12:50
Прядкин: Обсудим в РФПЛ инициативу "Зенита" по видеофиксации гола
12:40
Фийон назвал ошибкой антироссийские санкции
12:36
«Фаэтон» получил предупреждение от УФАС за сомнительные слова
12:30
Президент Армении едет в Москву
12:23
Проект капремонта набережной Фонтанки одобрен Главгосэкспертизой
Предыдущие новости
Архив материалов
Бизнес
Версия для печати
13.03.2017 18:36

На ремонт трасс "Сортавала" и "Кола" выделят 312 миллионов рублей

В мае 2017 года начнется ремонт участков трасс "Сортавала" и "Кола". Аукцион на проведение работ объявлен 13 марта на сайте госзакупок zakupki.gov.ru.

Общая стоимость контракта на выполнение работ по "устройству защитных слоев" составит 312,8 млн рублей. Конкурсная документация разбита на 4 этапа. Ремонт участка дороги А-121 "Сортавала" (Санкт-Петербург – Сортавала – автодорога Р-21 "Кола" на участке 390-407 км) оценивается в 51,3 млн рублей. На участок дороги Р-21 "Кола" (Санкт-Петербург – Петрозаводск – Мурманск – Печенга – граница с королевством Норвегия 999-1009 км) выделяется 31,9 млн рублей. Участки той же трассы 1203-1225 км и 1299-1328 км обойдутся в 92,4 и 137 млн рублей соответственно.

Ремонтные работы должны начаться 15 мая, дата завершения – 15 сентября 2017 года. Деньги выделяются из федерального бюджета. О проведении аукциона объявило "Управление автомобильной магистрали Санкт-Петербург – Мурманск федерального дорожного агентства" (Республика Карелия). Заявки от участников принимаются до 30 марта, итоги аукциона будут объявлены 3 апреля.


Подписывайтесь на канал "Фонтанка.ру" в Telegram или Viber, если хотите быть в курсе главных событий в Петербурге - и не только.

СМИ2
MarketGid News
Infox
24СМИ. Агрегатор
Lentainform
Новости компаний
Филиал ПАО «МРСК Северо-Запада» «Колэнерго»
06.03.2017 11:35

МРСК Северо-Запада обеспечила электроснабжение этнографического комплекса в Мурманской области

Филиал ПАО «МРСК Северо-Запада» «Колэнерго» досрочно завершил работы по технологическому присоединению к электрической сети территориально-соседской общины коренного малочисленного народа саами «Самь-Сыйт»
ПАО «МРСК Северо-Запада»
03.03.2017 10:30

МРСК Северо-Запада построит в Пскове зарядную станцию для электромобилей

В 2017 году филиал ПАО «МРСК Северо-Запада» (дочерняя компания ПАО «Россети») «Псковэнерго» построит первую в области зарядную станцию для электротранспорта
ПАО «Банк «Санкт-Петербург»
02.03.2017 11:39

Babadu привлек 200 миллионов рублей инвестиций от Банка «Санкт-Петербург»

Российский коммерческий банк «Санкт-Петербург» выступил лид-инвестором в рамках третьего раунда инвестиций в онлайн-гипермаркет детских товаров Babadu.ru. Общий объем инвестиций в рамках раунда составил 200 миллионов рублей.
Материалы рубрики
Новости
Статьи
Прибыль ТГК-1 за год сократилась на 8,6%
Российская биржа выросла
«Газпром» согласился выполнить требования Еврокомиссии
На ремонт трасс "Сортавала" и "Кола" выделят 312 миллионов рублей
Доля импортного мороженого на рынке РФ сократилась вдвое
Банк России: Возможность для проведения bail-in «Пересвета» сохраняется
Смольный отправил "Россию" в убыточный полет
Fashion House построит под Петербургом аутлет к 2018 году
Фийон назвал ошибкой антироссийские санкции
«Фаэтон» получил предупреждение от УФАС за сомнительные слова
Смольный отправил "Россию" в убыточный полет
Как вернуть покупателя в супермаркет
Зачем Абхазия вооружает российский бизнес
Вожделенный Solaris
ФНС пришла за водкой
Портовики Петербурга не поделили финнов
Окно для экспорта ищут в Петербурге
Замороженная битва за тепло на Петровском
Статистический маневр затормозил конвейер
Как Смольный оставил Петербург без красивых ярмарок
Говорим и показываем
Главное
Последнее

Петербуржцы завоевали 5 золотых медалей Первенства России по русским шашкам

В Петербурге прогнозируют три дня туманов

«Бандитский Петербург» вернется в академическом формате

скриншот видео с сайта vk.com, группа "ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПБ"

На Глухоозерском шоссе сгорел «КАМАЗ»

Покушение на Александра II на набережной Екатерининского канала (канал Грибоедова), 1 (13) марта 1881 г.

История одного цареубийства

Семён Дымов

В квартирном пожаре на Тухачевского спасли кота

Новости компаний
Филиал ПАО «МРСК Северо-Запада» «Колэнерго»
06.03.2017 11:35
МРСК Северо-Запада обеспечила электроснабжение этнографического комплекса в Мурманской области
Филиал ПАО «МРСК Северо-Запада» «Колэнерго» досрочно завершил работы по технологическому присоединению к электрической сети территориально-соседской общины коренного малочисленного народа саами «Самь-Сыйт»
ПАО «МРСК Северо-Запада»
03.03.2017 10:30
МРСК Северо-Запада построит в Пскове зарядную станцию для электромобилей
В 2017 году филиал ПАО «МРСК Северо-Запада» (дочерняя компания ПАО «Россети») «Псковэнерго» построит первую в области зарядную станцию для электротранспорта
ПАО «Банк «Санкт-Петербург»
02.03.2017 11:39
Babadu привлек 200 миллионов рублей инвестиций от Банка «Санкт-Петербург»
Российский коммерческий банк «Санкт-Петербург» выступил лид-инвестором в рамках третьего раунда инвестиций в онлайн-гипермаркет детских товаров Babadu.ru. Общий объем инвестиций в рамках раунда составил 200 миллионов рублей.
riarating.ru
01.03.2017 09:30
УБРиР в списке 50 крупнейших банков по объему и достаточности капитала
Рейтинговое агентство «РИА Рейтинг» провело аналитическое исследование и назвало крупнейшие банки по объему и достаточности капитала на начало 2017 года
Tele2
28.02.2017 18:13
Tele2 увеличила число бизнес-клиентов и выручку в B2B
В 2016 году основными драйверами развития в корпоративном сегменте стали: увеличение количества крупных компаний среди клиентов Tele2, рост потребления интернет-трафика и в том числе развитие М2М-направления
ИКК «ГАРАНТ ИНТЕРНЭШНЛ»
22.02.2017 14:55
Электронная подпись для раскрытия информации о ценных бумагах
С 1 февраля 2017 года информация, подлежащая раскрытию в соответствии с законодательством РФ о ценных бумагах и размещаемая на специализированных сайтах агентств, аккредитованных Банком России, должна быть подписана квалифицированной электронной подписью.
Уральский банк реконструкции и развития
22.02.2017 09:00
HarbinBank и УБРиР заключили соглашение по торговому финансированию
Уральский банк реконструкции и развития (УБРиР) и HarbinBankCoLtd (Банк Харбина) заключили двустороннее соглашение в области торгового финансирования.
ПАО «МРСК Северо-Запада»
21.02.2017 15:40
МРСК Северо-Запада продает просроченную дебиторскую задолженность объемом 2,25 млрд рублей
МРСК Северо-Запада (дочерняя компания ПАО «Россети») выставляет на продажу просроченную дебиторскую задолженность предприятий-банкротов за оказанные услуги по договорам передачи электроэнергии и по договорам энергоснабжения на общую сумму 2,25 млрд рублей.
«Центр Развития»
17.02.2017 16:09
18-19 февраля 2017 года застройщик ООО «Терминал-Ресурс» представит свои ЖК на выставке недвижимости «Жилищный проект»
Выставка недвижимости для населения «Жилищный проект» пройдёт в СКК Петербургский, расположенном по адресу пр. Гагарина, 8.
Depositphotos
15.02.2017 12:57
Что предлагает банк изображений Depositphotos
Графические материалы являются неотъемлемой составляющей любой рекламной кампании. Современный маркетинг уже трудно представить без коммерческой визуализации
© 2000-2017 Фонтанка.Ру
Правила использования материалов сайта
Свидетельство Роскомнадзора ЭЛ № ФС 77-66333 от 14.07.2016
Информация для пользователей сайта
"Фонтанка" - петербургская интернет-газета, где можно найти не только новости Петербурга, но и последние новости дня, и все важное и интересное, что происходит в России и в мире. Здесь вы отыщете наиболее значимые происшествия, новости Санкт-Петербурга, последние новости бизнеса, а также события в обществе, культуре, искусстве. Политика и власть, бизнес и недвижимость, дороги и автомобили, финансы и работа, город и развлечения - вот только некоторые из тем, которые освещает ведущее петербургское сетевое общественно-политическое издание. Санкт-Петербург читает "Фонтанку"! Наша аудитория - лидеры бизнеса и политики, чиновники, десятки тысяч горожан.