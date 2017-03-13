На ремонт трасс "Сортавала" и "Кола" выделят 312 миллионов рублей

В мае 2017 года начнется ремонт участков трасс "Сортавала" и "Кола". Аукцион на проведение работ объявлен 13 марта на сайте госзакупок zakupki.gov.ru.

Общая стоимость контракта на выполнение работ по "устройству защитных слоев" составит 312,8 млн рублей. Конкурсная документация разбита на 4 этапа. Ремонт участка дороги А-121 "Сортавала" (Санкт-Петербург – Сортавала – автодорога Р-21 "Кола" на участке 390-407 км) оценивается в 51,3 млн рублей. На участок дороги Р-21 "Кола" (Санкт-Петербург – Петрозаводск – Мурманск – Печенга – граница с королевством Норвегия 999-1009 км) выделяется 31,9 млн рублей. Участки той же трассы 1203-1225 км и 1299-1328 км обойдутся в 92,4 и 137 млн рублей соответственно.

Ремонтные работы должны начаться 15 мая, дата завершения – 15 сентября 2017 года. Деньги выделяются из федерального бюджета. О проведении аукциона объявило "Управление автомобильной магистрали Санкт-Петербург – Мурманск федерального дорожного агентства" (Республика Карелия). Заявки от участников принимаются до 30 марта, итоги аукциона будут объявлены 3 апреля.