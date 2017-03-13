СК прекратил один из эпизодов дела против экс-главы Коми Гайзера

Следствие прекратило один из эпизодов уголовного дела против экс-главы Коми Вячеслава Гайзера.

Об этом 13 марта сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на РИА Новости и адвоката Вячеслава Леонтьева.

«Прекращено уголовное преследование по факту дачи взятки мэру Сыктывкара Роману Зенищеву в связи с непричастностью Гайзера к преступлению», — сказал он.

Адвокат отметил, что соответствующее решение следователи приняли еще в январе, но защите об этом стало известно только сейчас.

Ранее следователи обвинили Гайзера и 15 его сообщников в организации преступного сообщества, мошенничестве, отмывании денег и получении взятки. Как выяснили следователи, преступная группа под руководством экс-главы Коми была создана в 2006 году. Группа незаконно присваивала предприятия региона либо устанавливала контроль над ними в целях незаконного обогащения.

Ущерб от действий группы для Республики Коми составил 3,5 млрд рублей.