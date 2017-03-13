Доля импортного мороженого на рынке РФ сократилась вдвое

Доля продаж импортного мороженого на российском рынке сократилась приблизительно в два раза по сравнению с докризисным периодом.

Об этом 13 марта RNS заявил гендиректор Союза мороженщиков России Валерий Елхов.

«Сократилась примерно вполовину, — рассказал он. — По нашим подсчетам, если брать основных поставщиков Евросоюза, а также Белоруссию, Украину и Швейцарию, общий объем импорта за прошлый год составил около 7 тыс. тонн. Раньше было 12–13 тыс. тонн», — отметил он, пояснив, что речь идет о периоде до падения рубля в конце 2014 года.

В настоящее время доля импортного мороженого на российском рынке составляет около 2–2,5% от общего объема.

«Импорт составляет примерно 2–2,5% от всего объема мороженого, находящегося на нашем рынке», — сказал Елхов. По его данным, в настоящее время объем рынка мороженого в России составляет около 400 тыс. тонн.

Он подчеркнул, что импортное мороженое довольно дорогое, поэтому оно продается преимущественно в крупных розничных сетях.

«В основном это достаточно дорогое мороженое, особый сегмент, оно продается в больших сетевых супермаркетах, — заметил Елхов. – Это удел крупных городов, вы в Московской области Movenpick найдете? Очень сомневаюсь», — добавил он.

По мнению Елхова, российскому производителю нет смысла выходить в сегмент, который занимает дорогое импортное мороженое, поскольку оно рассчитано на определенную аудиторию и занимает незначительную долю российского рынка.