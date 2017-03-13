«Горэлектротранс» снимет 4,3 км трамвайных путей в Красногвардейском районе

ГУП «Горэлектротранс» объявило конкурс на демонтаж трамвайной линии на проспектах Косыгина и Заневском от улицы Передовиков до Уткина переулка и демонтаж трамвайного узла №219 на проспекте Наставников у проспекта Косыгина. Стоимость контракта составляет 25,6 млн рублей.

Как пояснили в «Горэлектротрансе» 13 марта, это уже второй этап работ, ранее были демонтированы пути на Хасанской улице. Теперь речь идет об участке от Наставников до Ладожского вокзала. Согласно техническому заданию, общая протяженность демонтируемых участков трамвайных путей составляет 4,3 км одиночного пути, контактной сети — 6,5 км. После демонтажа должен остаться котлован длиной 2,4 км, шириной 6,8 м. Подрядчик должен будет по гарантии обслуживать временное дорожное покрытие вплоть до прокладки новых линий.

В начале марта вице-губернатор Игорь Албин провел совещание по вопросам реализации на территории Санкт-Петербурга проектов с участием Банка ВТБ (ПАО). В частности, речь шла о реализации Соглашения о намерениях между городом и банком при реализации транспортных инфраструктурных проектов. ВТБ заявлял о желании поучаствовать в создании и эксплуатации линии скоростного трамвая по маршрутам «станция метро "Купчино" – жилой район Славянка – город-спутник Южный» и «Петергоф – станция метро "Кировский завод" (Путиловская)». Предпроектные работы выполнены, межведомственная комиссия рассмотрит финансовую модель 20 марта.