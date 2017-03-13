В Петербурге суд разрешил упоминать имя Бога всуе

В Петербурге суд отказал полицейскому, который требовал признать упоминание о Боге сугубо религиозным актом.

Как сообщает корреспондент «Фонтанки», Смольнинский суд днем 13 марта пересмотрел дело участкового Центрального УМВД Петербурга Арсена Магомедова против лектора Дмитрия Угая, прочитавшего 22 октября 2016 года в лофт-проекте «Этажи» научно-популярную лекцию о пользе йоги. Полицейский увидел религиозный подтекст и привлек оратора к административной ответственности по статье 5.26 КоАП, но мировой судья прекратила дело за отсутствием состава правонарушения.

Арсен Магомедов не успокоился и обжаловал постановление в Смольнинский суд. Он постарался убедить Екатерину Мезенцеву, что Бог не любит йогу, и рассказывать о ней (йоге) не как о физических упражнениях, а с точки зрения божественной любви – запрещено. Ведь слово «Бог», по мнению участкового, не употребляется вне религиозного контекста.

Адвокаты Угая заявили, что в словаре Даля упомянуты 112 случаев использования слова «Бог», в том числе в культурологическом и бытовом смыслах.

Еще один пример, указывающий на то, что участковый Магомедов попал в сети заблуждений, – гимн Российской Федерации, добавили адвокаты.

"В нем есть строчка «Хранимая Богом родная земля». Но никто в мире не думает пение гимна считать миссионерской деятельностью", – отметили они.

В качестве третьего доказательства абсурдности обвинений в миссионерстве защита привела фитнес-центры, где преподают йогу.

«Если Угая признать виновным, можно все эти центры закрывать», – заявили защитники.

Судья Мезенцева не рискнула посягать на фитнес-индустрию и дала понять участковому, что слово из трех букв необязательно имеет религиозный контекст.