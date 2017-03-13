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13.03.2017 17:27

Число безработных в России за неделю снизилось на 0,9%

Численность официально зарегистрированных безработных в России с 1 по 9 марта 2017 года снизилась на 0,9 % и составила 921 116 человек, сообщает 13 марта Минтруд.

Снижение численности безработных граждан произошло в 70 регионах России. Наибольшее зафиксировано в Кировской, Белгородской, Ростовской, Ивановской, Волгоградской областях, Республиках Калмыкия и Северная Осетия – Алания, Хабаровском, Ставропольском и Пермском краях.

В 11 регионах отмечен рост численности безработных граждан. Наибольшее произошло в Тамбовской области, Республике Ингушетии и Еврейской автономной области.

В Пензенской и Сахалинской областях, Республике Татарстан и Чеченской Республике численность безработных не изменилась.

По состоянию на 9 марта 2017 года количество вакансий, заявленных работодателями в органы службы занятости, составило 1,3 млн единиц.


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