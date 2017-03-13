Попытка строительства в «Гладышевском» заказнике обернулась уголовным делом

На территории заказника в поселке Серово Курортного района Петербурга природоохранная прокуратура обнаружила залитый фундамент и врытые в землю бетонные кольца. Так как любые виды строительства и хозяйственной деятельности там запрещены, следственные органы возбудили уголовное дело.

Как сообщает прокуратура Петербурга 13 марта, во время очередной проверки в заказнике прокуроры обнаружили подготовленный для строительства дома участок: на нем были размещены кучи щебня и песка, снят растительный слой почвы, вкопаны бетонные кольца, установлена арматура, залит фундамент.

Документы и разрешения на работы в «Гладышевском» получить в принципе невозможно в силу статуса места. На территории по ряду федеральных и городских законов запрещено даже собирать растения, не говоря уже о строительстве или вырубке деревьев.

По материалам прокурорской проверки следственные органы возбудили уголовное дело по 262 статье УК РФ ("Нарушение режима особо охраняемых природных территорий и природных объектов").

Напомним, это не первый раз, когда любители загородного отдыха претендуют на территории заказника. В 2012 году природоохранная прокуратура оспаривала законность передачи участка частному лицу муниципальным образованием «Серово» . Через несколько лет подобное разрешение местному жителю выдала администрация Курортного района, дело также рассматривалось в суде.