Как чиновники убивают «Серебряных Львов»
По различным клубам КХЛ сейчас разбросаны лишь 12 воспитанников петербургского хоккея. Не так уж и много для 5-миллионного города. В СКА таковых всего двое. Нападающий Александр Барабанов, после яркого старта сезона и дебюта в сборной, в плей-офф не всегда попадает в заявку на матч. А голкипер Евгений Иванников за весь сезон провел в воротах основной команды лишь 52 минуты и сейчас играет в ВХЛ. Это наихудший показатель среди оставшихся в розыгрыше Кубка Гагарина клубов Запада.
Петербургские раритеты
За «Динамо», которое сейчас в полуфинале конференции играет как раз против СКА, выступают девять доморощенных хоккеистов, за «Локомотив» — шесть, за ЦСКА — девять.
Состоятельные фанаты хоккея, которые пытаются изменить сложившиеся десятилетиям устои, в Петербурге появляются нечасто. К таковым можно отнести (с некоторыми оговорками) совладельца «СМП Банка» Аркадия Ротенберга, при поддержке которого была возрождена в Северной столице хоккейная школа «Динамо», и бывшего владельца компании «Балтвтормет» Игоря Солянкина, создавшего с нуля частный детский хоккейный клуб. Но, как показывает опыт, если у тебя нет друзей в высших эшелонах власти, пройти весь путь от создания частной детской хоккейной школы к устойчивому развитию не так-то просто.
– В петербургском хоккее есть такие люди, которые находятся в одном положении, как и десять лет назад, – рассказывал Солянкин в ноябре 2016-го в интервью «Фонтанке» о бюрократических барьерах, возникших при попытке заявиться на чемпионат города. – А тут вдруг находится кто-то, кто за год сделал то, что им не удалось за десять. Эти люди такой ситуацией недовольны, находя в ней угрозу своему благополучию. И как только ты показал, что задуманное тобой работает, им становится вдвойне неуютно.
С аналогичной проблемой, только в гораздо большем масштабе, пришлось столкнуться и хоккейному клубу «Серебряные Львы».
За счет своих
В 2006 году владелец холдинга «Евросиб» Дмитрий Никитин задумал устроить в городе трех революций один небольшой хоккейный переворот. Памятуя о своем новосибирском детстве, где большое желание играть в хоккей делилось на отсутствие возможностей, он хотел подарить питерским детишкам иную реальность. С 1994 по 2000 год «Евросиб» спонсировал СКА, но затем переключился на фундаментальный уровень — детско-юношеский спорт Петербурга. Так появился клуб «Серебряные Львы».
– «Львы» – отдушина Дмитрия Николаевича, его чистый, искренний проект, – говорит бывший капитан СКА Максим Сушинский, один из немногих воспитанников петербургского хоккея, сумевших добиться звания чемпиона мира (2008). – Проект уникальный даже по меркам страны. Работая далеко не в лучших условиях, парни вышли на такой уровень, что на равных бодаются с грандами вроде ЦСКА и «Трактора». И если этому проекту перекроют кислород, за спортивный Петербург будет очень стыдно.
В 2006 году благотворительному фонду «Серебряные Львы» удалось заключить редкий для России проект государственно-частного партнерства с ГБОУ ШИ № 357 «Олимпийские надежды», где хоккей находился в зачаточном состоянии. Тренеры, оформленные на минимальную бюджетную ставку, получали серьезные доплаты от клуба и могли себе позволить не думать ни о чем, кроме тренировочного процесса.
– Мы знаем всех детских тренеров города. И лучшие из них, говорю положа руку на сердце, работают в «Серебряных Львах», – уверяет Федор Крузенштерн, отец 12-летнего нападающего Ивана. – Это фанаты своей работы, для которых мелочей не существует.
Постепенно «львам» удалось потеснить многолетних лидеров петербургского хоккея – СКА и «Динамо»: в сезоне-2012/13 «хищники» впервые выиграли в общем городском зачете среди всех возрастов. После этого еще дважды «Серебряные Львы» становились вторыми. Причем, в отличие от многих других петербургских хоккейных школ, нередко забирающих лучших из других регионов, «львы» добивались городских и региональных наград, базируясь на 95 процентов на собственных воспитанниках.
Сейчас их «питомцы» разбросаны по многим клубам ВХЛ, МХЛ и Северной Америки. В системе Канадской хоккейной лиги, объединяющей ведущие молодежные чемпионаты страны, выступают, в частности, защитники Артем Мальцев, Александр Алексеев и форвард Василий Глотов. До переезда за океан все они играли за сборные России разных возрастов. Глотов минувшим летом вовсе стал первым «львом», попавшим на драфт НХЛ, – права на него закрепил за собой «Баффало Сейбрз».
Артем Мальцев тоже метит в НХЛ, но пока его оценили лишь в России. На отечественном драфте-2015 он под первым номером был выбран ХК «Сочи», который тогда же под 15-м номером взял еще одного воспитанника «Серебряных Львов» Константина Чернюка.
«Параллельная» благотворительность
Парадоксально, но клуб с таким КПД второй год остается в подвешенном состоянии. Ввиду сложившейся ситуации ходят слухи о его закрытии.
Летом 2015-го «Серебряным Львам» пришлось уступить свои позиции в Приморском районе, где на двух катках ГБОУ ШИ № 357 «Олимпийские надежды», что на улицах Мебельной и Аккуратова, их воспитанники занимались много лет. Новоназначенный директор «Олимпийских надежд» Сергей Гусев, как вспоминают в клубе, стал игнорировать попытки продлить завершившийся договор аренды, не давая при этом внятных объяснений почему.
– Никто никого не выгонял, да мы и не могли их выгнать, – согласился вспомнить для «Фонтанки» историю двухлетней давности Сергей Гусев. – По конституции, мы не имеем права запретить нашим детям заниматься хоккеем в «Олимпийских надеждах» и в «Серебряных Львах». Но есть одно «но»: если расписание пересекается, если это один и тот же тренер, который получает зарплату и там, и там, — это уже противозаконно, это уже двойное финансирование. Обсуждать, каким образом они пришли и были приняты, – уже совсем другой разговор.
– В 2005 году, когда бюджеты разных уровней не сильно баловали детский спорт, договор о совместной деятельности в нашем случае помог качественно поднять уровень тренерских кадров и создать отличную структуру, – говорит в свою очередь Алексей Попов, директор «Серебряных Львов». – Наша поддержка позволила тренерам нормально существовать и думать только о тренировочном процессе. Ведь ни для кого не секрет, каким образом во многих школах ведется «работа» с родителями. Что касается двойного финансирования, приведу пример благотворительной деятельности фондов, собирающих пожертвования для дорогостоящего лечения в государственных больницах. По такой логике фондам надо строить свои больницы и нанимать своих врачей. Но их помощь вроде как за рамки закона не выходит и позволяет спасти чьи-то жизни.
Лед «хищники» в итоге нашли. Правда, не для всех – лишь для четырех команд. Пять возрастов остались в «Олимпийских надеждах», но уже без Гусева. Летом 2015-го он написал заявление по собственному желанию, проработав на этом посту чуть больше полугода. Совпадение ли это — мы не знаем. Однако данного периода хватило, чтобы испортить многолетнее взаимодействие двух структур и немало хоккейных судеб.
Раньше первых автобусов
Команды «Серебряных Львов» теперь занимаются где придется: на катках проспекта Просвещения, Парнаса, Большой Озерной, в «Юбилейном», Дворце спорта на Ждановке – везде, где есть свободный лед. А поскольку оптимальные часы ранее были распределены между другими арендаторами, дети, большей частью, напомним, живущие в Приморском районе, чтобы успеть на тренировку к шести-семи утра, вынуждены вставать ни свет ни заря.
– Когда тренировка в 6:00, мы поднимаемся в 5:00, – говорит Федор Крузенштерн. – О завтраке, разумеется, речи не идет, максимум – бутерброд с чаем. Некоторые парни опаздывают просто потому, что автобусы еще не ходят. Был у нас мальчишка, из Кузьмолово в одиночку ездил каждый день на тренировки. Во сколько просыпался – страшно представить, но им все восхищались. Однако к концу недели на фоне усталости у парня до нервных срывов доходило. В итоге он с хоккеем завязал...
Одним из тех, кто вставал так же рано, является Андрей Алтыбаркамян, ныне форвард клуба «СКА-Нева». Два месяца назад этот 18-летний нападающий прогремел на всю страну как автор победной шайбы в финале Матча всех звезд КХЛ. На яркое мероприятие главной российской лиги Андрей попал, войдя в четверку лучших игроков Кубка вызова, аналогичного мероприятия в МХЛ, – такое новшество организаторы придумали в этом году.
– Года два назад, в последний мой сезон перед выпуском, нас предупредили, что тренировки теперь будут начинаться в шесть утра. Мы сначала подумали, что ничего страшного, но, когда они начались, поняли, что надо ложиться пораньше, чтобы было хоть немного легче. Проблема в том, что это не всегда получается. Ехать на тренировку в такую рань, когда только начинают ходить первые автобусы, особенно зимой по холоду, не особенно приятно. После тренировок приходили в школу и первые два урока просто отсыпались на партах, – вспоминает Алтыбармакян.
Братья Алтыбармакян в хоккей пошли не ради спортивных достижений, а здоровья для. Лед закаляет, а хронически простывавшим Андрею и Илье это и было нужно. В «болезненных» ребятах тренеры «Серебряных Львов» вскоре разглядели спортивные задатки. Парням нравился хоккей, а тренерам – их самоотдача.
Сейчас Илья – один из лучших игроков в команде СКА 2000 года, а Андрей выступает во втором эшелоне отечественного хоккея, ВХЛ, и в ближайшее время, скорее всего, получит шанс проявить себя в КХЛ.
Загадки для детей и взрослых
Наивно было бы предполагать, что такой график окажется под силу всем. Полтора десятка ребят, не выдержав совмещения ранних тренировок с учебой, уже завязали с хоккеем. И можно только снять шляпу перед матерями-одиночками, которые даже в такой ситуации не сдаются, продолжая водить детей на хоккей.
Для них в клубе, конечно, созданы особые условия (как и выходцы из многодетных семей, а также вторые дети, они занимаются хоккеем бесплатно), тем не менее время начала тренировки у всех одинаковое. И каким образом, работая в некоторых случаях на двух работах, эти женщины умудряются каждое утро отводить ребенка на тренировку, а потом еще вести в общеобразовательную школу — остается загадкой.
– А для меня загадка, что находится в голове у чиновников, создающих столько проблем для лучшей хоккейной школы города? – возмущается Юлия Бгатова, в одиночку воспитывающая сына Тимура из команды 2006 года рождения. – Или вредить собственному народу — их первостепенная задача? Для наших детей занятия хоккеем — важная часть жизни. Занятия спортом делают здоровее нацию. Или им нужно издерганное таким графиком поколение?
Когда ситуация с катками для «Серебряных Львов» стала принимать крайние формы, компания «Евросиб» решила, что иного варианта, кроме как строительство собственного стадиона, у школы нет. Но и тут все оказалось непросто. В Приморском районе, как выяснилось, нет свободной земли. А та, что есть, стоит серьезных денег. По соседству, в Выборгском районе, за «голый» участок на Большом Сампсониевском, например, просили 200 млн. рублей.
«Перевод школы в другой район – это потеря школы»
В 2015 году проблемой «Серебряных Львов» заинтересовались в Смольном. Накануне выборов чиновники различного уровня обещали помочь команде. Губернатор Георгий Полтавченко по итогам специального совещания дал поручение администрации Приморского района сохранить клуб. «Серебряные Львы» – социально значимый проект, и соглашение, по которому хоккеисты должны получить тренировочный лед на катке «Олимпийские надежды», должно быть подписано в самое ближайшее время», – говорилось в поручении.
За полтора года, прошедших с тех пор, единственное, что было им предложено, — две тренировки в неделю с 10 утра на катках «Олимпийских надежд». То есть когда большинство детей сидит за партой общеобразовательной школы.
Родители, с которыми нам удалось пообщаться, считают, что все проблемы у клуба начались с появлением во главе Приморского района Николая Цеда. Сам чиновник, четвертый год занимающий эту должность, пока не нашел времени объяснить «Фонтанке» причины такого отношения к хоккейному клубу, хотя мы просили об этом на протяжении нескольких дней.
– Приморский район нам, скорее всего, придется окончательно покинуть, – вздыхает директор «Серебряных Львов» Алексей Попов. – Будем начинать с нуля, потому как перевод школы в другой район – это потеря школы. Да, Приморский – наш родной район, но других вариантов, скорее всего, не возникнет. Станем снова ходить по детским садам, приглашать детей – что поделать... Будем оптимистами и надеяться, что все эти злоключения ведут нас к чему-то значимому. Что нас не убивает, делает нас сильнее – так ведь? Может быть, на новом месте мы отыщем новых дроздецких и сушинских.
Планируется, что «Серебряным Львам» будет предоставлен возводимый «Газпромом» каток в Невском районе – на пересечении улиц Бабушкина и Дудко. Новый глава спорткомитета Павел Белов эту информацию подтвердил.
– Такая договоренность, действительно, есть, – говорит он. – Как только каток будет достроен – а его сдача запланирована на первую половину текущего года, – «Серебряные Львы» смогут начать там свои тренировки.
Пока же юные «хищники» продолжают тестировать собственную нервную систему и выносливость родителей подъемами в пять утра и отбоями в восемь вечера — хоккеистам в этом возрасте нужно спать много.
Артем Кузьмин, «Фонтанка.ру»