Как чиновники убивают «Серебряных Львов»

Пока внимание хоккейных болельщиков сосредоточено на главной команде города, СКА, один из самых плодовитых клубов Петербурга, «Серебряные Львы», продолжает вести невидимую борьбу за выживание.

По различным клубам КХЛ сейчас разбросаны лишь 12 воспитанников петербургского хоккея. Не так уж и много для 5-миллионного города. В СКА таковых всего двое. Нападающий Александр Барабанов, после яркого старта сезона и дебюта в сборной, в плей-офф не всегда попадает в заявку на матч. А голкипер Евгений Иванников за весь сезон провел в воротах основной команды лишь 52 минуты и сейчас играет в ВХЛ. Это наихудший показатель среди оставшихся в розыгрыше Кубка Гагарина клубов Запада.

Петербургские раритеты

За «Динамо», которое сейчас в полуфинале конференции играет как раз против СКА, выступают девять доморощенных хоккеистов, за «Локомотив» — шесть, за ЦСКА — девять.

Состоятельные фанаты хоккея, которые пытаются изменить сложившиеся десятилетиям устои, в Петербурге появляются нечасто. К таковым можно отнести (с некоторыми оговорками) совладельца «СМП Банка» Аркадия Ротенберга, при поддержке которого была возрождена в Северной столице хоккейная школа «Динамо», и бывшего владельца компании «Балтвтормет» Игоря Солянкина, создавшего с нуля частный детский хоккейный клуб. Но, как показывает опыт, если у тебя нет друзей в высших эшелонах власти, пройти весь путь от создания частной детской хоккейной школы к устойчивому развитию не так-то просто.

– В петербургском хоккее есть такие люди, которые находятся в одном положении, как и десять лет назад, – рассказывал Солянкин в ноябре 2016-го в интервью «Фонтанке» о бюрократических барьерах, возникших при попытке заявиться на чемпионат города. – А тут вдруг находится кто-то, кто за год сделал то, что им не удалось за десять. Эти люди такой ситуацией недовольны, находя в ней угрозу своему благополучию. И как только ты показал, что задуманное тобой работает, им становится вдвойне неуютно.

С аналогичной проблемой, только в гораздо большем масштабе, пришлось столкнуться и хоккейному клубу «Серебряные Львы».

За счет своих

В 2006 году владелец холдинга «Евросиб» Дмитрий Никитин задумал устроить в городе трех революций один небольшой хоккейный переворот. Памятуя о своем новосибирском детстве, где большое желание играть в хоккей делилось на отсутствие возможностей, он хотел подарить питерским детишкам иную реальность. С 1994 по 2000 год «Евросиб» спонсировал СКА, но затем переключился на фундаментальный уровень — детско-юношеский спорт Петербурга. Так появился клуб «Серебряные Львы».

– «Львы» – отдушина Дмитрия Николаевича, его чистый, искренний проект, – говорит бывший капитан СКА Максим Сушинский, один из немногих воспитанников петербургского хоккея, сумевших добиться звания чемпиона мира (2008). – Проект уникальный даже по меркам страны. Работая далеко не в лучших условиях, парни вышли на такой уровень, что на равных бодаются с грандами вроде ЦСКА и «Трактора». И если этому проекту перекроют кислород, за спортивный Петербург будет очень стыдно.

В 2006 году благотворительному фонду «Серебряные Львы» удалось заключить редкий для России проект государственно-частного партнерства с ГБОУ ШИ № 357 «Олимпийские надежды», где хоккей находился в зачаточном состоянии. Тренеры, оформленные на минимальную бюджетную ставку, получали серьезные доплаты от клуба и могли себе позволить не думать ни о чем, кроме тренировочного процесса.

– Мы знаем всех детских тренеров города. И лучшие из них, говорю положа руку на сердце, работают в «Серебряных Львах», – уверяет Федор Крузенштерн, отец 12-летнего нападающего Ивана. – Это фанаты своей работы, для которых мелочей не существует.

Постепенно «львам» удалось потеснить многолетних лидеров петербургского хоккея – СКА и «Динамо»: в сезоне-2012/13 «хищники» впервые выиграли в общем городском зачете среди всех возрастов. После этого еще дважды «Серебряные Львы» становились вторыми. Причем, в отличие от многих других петербургских хоккейных школ, нередко забирающих лучших из других регионов, «львы» добивались городских и региональных наград, базируясь на 95 процентов на собственных воспитанниках.

Сейчас их «питомцы» разбросаны по многим клубам ВХЛ, МХЛ и Северной Америки. В системе Канадской хоккейной лиги, объединяющей ведущие молодежные чемпионаты страны, выступают, в частности, защитники Артем Мальцев, Александр Алексеев и форвард Василий Глотов. До переезда за океан все они играли за сборные России разных возрастов. Глотов минувшим летом вовсе стал первым «львом», попавшим на драфт НХЛ, – права на него закрепил за собой «Баффало Сейбрз».

Артем Мальцев тоже метит в НХЛ, но пока его оценили лишь в России. На отечественном драфте-2015 он под первым номером был выбран ХК «Сочи», который тогда же под 15-м номером взял еще одного воспитанника «Серебряных Львов» Константина Чернюка.

«Параллельная» благотворительность

Парадоксально, но клуб с таким КПД второй год остается в подвешенном состоянии. Ввиду сложившейся ситуации ходят слухи о его закрытии.

Летом 2015-го «Серебряным Львам» пришлось уступить свои позиции в Приморском районе, где на двух катках ГБОУ ШИ № 357 «Олимпийские надежды», что на улицах Мебельной и Аккуратова, их воспитанники занимались много лет. Новоназначенный директор «Олимпийских надежд» Сергей Гусев, как вспоминают в клубе, стал игнорировать попытки продлить завершившийся договор аренды, не давая при этом внятных объяснений почему.

– Никто никого не выгонял, да мы и не могли их выгнать, – согласился вспомнить для «Фонтанки» историю двухлетней давности Сергей Гусев. – По конституции, мы не имеем права запретить нашим детям заниматься хоккеем в «Олимпийских надеждах» и в «Серебряных Львах». Но есть одно «но»: если расписание пересекается, если это один и тот же тренер, который получает зарплату и там, и там, — это уже противозаконно, это уже двойное финансирование. Обсуждать, каким образом они пришли и были приняты, – уже совсем другой разговор.

– В 2005 году, когда бюджеты разных уровней не сильно баловали детский спорт, договор о совместной деятельности в нашем случае помог качественно поднять уровень тренерских кадров и создать отличную структуру, – говорит в свою очередь Алексей Попов, директор «Серебряных Львов». – Наша поддержка позволила тренерам нормально существовать и думать только о тренировочном процессе. Ведь ни для кого не секрет, каким образом во многих школах ведется «работа» с родителями. Что касается двойного финансирования, приведу пример благотворительной деятельности фондов, собирающих пожертвования для дорогостоящего лечения в государственных больницах. По такой логике фондам надо строить свои больницы и нанимать своих врачей. Но их помощь вроде как за рамки закона не выходит и позволяет спасти чьи-то жизни.

Лед «хищники» в итоге нашли. Правда, не для всех – лишь для четырех команд. Пять возрастов остались в «Олимпийских надеждах», но уже без Гусева. Летом 2015-го он написал заявление по собственному желанию, проработав на этом посту чуть больше полугода. Совпадение ли это — мы не знаем. Однако данного периода хватило, чтобы испортить многолетнее взаимодействие двух структур и немало хоккейных судеб.

Раньше первых автобусов

Команды «Серебряных Львов» теперь занимаются где придется: на катках проспекта Просвещения, Парнаса, Большой Озерной, в «Юбилейном», Дворце спорта на Ждановке – везде, где есть свободный лед. А поскольку оптимальные часы ранее были распределены между другими арендаторами, дети, большей частью, напомним, живущие в Приморском районе, чтобы успеть на тренировку к шести-семи утра, вынуждены вставать ни свет ни заря.

– Когда тренировка в 6:00, мы поднимаемся в 5:00, – говорит Федор Крузенштерн. – О завтраке, разумеется, речи не идет, максимум – бутерброд с чаем. Некоторые парни опаздывают просто потому, что автобусы еще не ходят. Был у нас мальчишка, из Кузьмолово в одиночку ездил каждый день на тренировки. Во сколько просыпался – страшно представить, но им все восхищались. Однако к концу недели на фоне усталости у парня до нервных срывов доходило. В итоге он с хоккеем завязал...

Одним из тех, кто вставал так же рано, является Андрей Алтыбаркамян, ныне форвард клуба «СКА-Нева». Два месяца назад этот 18-летний нападающий прогремел на всю страну как автор победной шайбы в финале Матча всех звезд КХЛ. На яркое мероприятие главной российской лиги Андрей попал, войдя в четверку лучших игроков Кубка вызова, аналогичного мероприятия в МХЛ, – такое новшество организаторы придумали в этом году.

– Года два назад, в последний мой сезон перед выпуском, нас предупредили, что тренировки теперь будут начинаться в шесть утра. Мы сначала подумали, что ничего страшного, но, когда они начались, поняли, что надо ложиться пораньше, чтобы было хоть немного легче. Проблема в том, что это не всегда получается. Ехать на тренировку в такую рань, когда только начинают ходить первые автобусы, особенно зимой по холоду, не особенно приятно. После тренировок приходили в школу и первые два урока просто отсыпались на партах, – вспоминает Алтыбармакян.

Братья Алтыбармакян в хоккей пошли не ради спортивных достижений, а здоровья для. Лед закаляет, а хронически простывавшим Андрею и Илье это и было нужно. В «болезненных» ребятах тренеры «Серебряных Львов» вскоре разглядели спортивные задатки. Парням нравился хоккей, а тренерам – их самоотдача.

Сейчас Илья – один из лучших игроков в команде СКА 2000 года, а Андрей выступает во втором эшелоне отечественного хоккея, ВХЛ, и в ближайшее время, скорее всего, получит шанс проявить себя в КХЛ.

Загадки для детей и взрослых

Наивно было бы предполагать, что такой график окажется под силу всем. Полтора десятка ребят, не выдержав совмещения ранних тренировок с учебой, уже завязали с хоккеем. И можно только снять шляпу перед матерями-одиночками, которые даже в такой ситуации не сдаются, продолжая водить детей на хоккей.

Для них в клубе, конечно, созданы особые условия (как и выходцы из многодетных семей, а также вторые дети, они занимаются хоккеем бесплатно), тем не менее время начала тренировки у всех одинаковое. И каким образом, работая в некоторых случаях на двух работах, эти женщины умудряются каждое утро отводить ребенка на тренировку, а потом еще вести в общеобразовательную школу — остается загадкой.

– А для меня загадка, что находится в голове у чиновников, создающих столько проблем для лучшей хоккейной школы города? – возмущается Юлия Бгатова, в одиночку воспитывающая сына Тимура из команды 2006 года рождения. – Или вредить собственному народу — их первостепенная задача? Для наших детей занятия хоккеем — важная часть жизни. Занятия спортом делают здоровее нацию. Или им нужно издерганное таким графиком поколение?

Когда ситуация с катками для «Серебряных Львов» стала принимать крайние формы, компания «Евросиб» решила, что иного варианта, кроме как строительство собственного стадиона, у школы нет. Но и тут все оказалось непросто. В Приморском районе, как выяснилось, нет свободной земли. А та, что есть, стоит серьезных денег. По соседству, в Выборгском районе, за «голый» участок на Большом Сампсониевском, например, просили 200 млн. рублей.

«Перевод школы в другой район – это потеря школы»

В 2015 году проблемой «Серебряных Львов» заинтересовались в Смольном. Накануне выборов чиновники различного уровня обещали помочь команде. Губернатор Георгий Полтавченко по итогам специального совещания дал поручение администрации Приморского района сохранить клуб. «Серебряные Львы» – социально значимый проект, и соглашение, по которому хоккеисты должны получить тренировочный лед на катке «Олимпийские надежды», должно быть подписано в самое ближайшее время», – говорилось в поручении.

За полтора года, прошедших с тех пор, единственное, что было им предложено, — две тренировки в неделю с 10 утра на катках «Олимпийских надежд». То есть когда большинство детей сидит за партой общеобразовательной школы.

Родители, с которыми нам удалось пообщаться, считают, что все проблемы у клуба начались с появлением во главе Приморского района Николая Цеда. Сам чиновник, четвертый год занимающий эту должность, пока не нашел времени объяснить «Фонтанке» причины такого отношения к хоккейному клубу, хотя мы просили об этом на протяжении нескольких дней.

– Приморский район нам, скорее всего, придется окончательно покинуть, – вздыхает директор «Серебряных Львов» Алексей Попов. – Будем начинать с нуля, потому как перевод школы в другой район – это потеря школы. Да, Приморский – наш родной район, но других вариантов, скорее всего, не возникнет. Станем снова ходить по детским садам, приглашать детей – что поделать... Будем оптимистами и надеяться, что все эти злоключения ведут нас к чему-то значимому. Что нас не убивает, делает нас сильнее – так ведь? Может быть, на новом месте мы отыщем новых дроздецких и сушинских.

Планируется, что «Серебряным Львам» будет предоставлен возводимый «Газпромом» каток в Невском районе – на пересечении улиц Бабушкина и Дудко. Новый глава спорткомитета Павел Белов эту информацию подтвердил.

– Такая договоренность, действительно, есть, – говорит он. – Как только каток будет достроен – а его сдача запланирована на первую половину текущего года, – «Серебряные Львы» смогут начать там свои тренировки.

Пока же юные «хищники» продолжают тестировать собственную нервную систему и выносливость родителей подъемами в пять утра и отбоями в восемь вечера — хоккеистам в этом возрасте нужно спать много.

Артем Кузьмин, «Фонтанка.ру»