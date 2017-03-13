Данни: Верю, что «Зенит» станет чемпионом

Полузащитник и капитан футбольного клуба «Зенит» Мигель Данни верит, что его команда станет чемпионом несмотря ни на что. Об этом он написал сегодня, 13 марта, в инстаграме.

«Никогда не сдавайтесь. Я хочу делать свою работу, хочу играть и бороться за свою команду, я верю в своих игроков, мы будем бороться до конца, чтобы стать чемпионами! Давай, «Зенит», — написал Данни.

Напомним, встреча в Перми завершилась со счетом 1:0 в пользу «Амкара». Из-за этого поражения «Зенит» опустился на третье место в чемпионате, отрыв от лидирующего «Спартака» достиг восьми очков. Единственный засчитанный гол был забит на 33-й минуте полузащитником Гиголаевым. При этом чуть ранее, на 7-й минуте, после удара Шатова мяч также оказался в воротах, но так как его партнер по команде защитник Нету при попытке добить случайно выбил мяч в поле, главный судья Евгений Турбин момент не разглядел и позволил командам играть дальше. Был также ряд других спорных решений арбитра, вынесенных в пользу «Амкара».