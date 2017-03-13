Рейс Петербург - Берлин из-за забастовки перенесен в другой аэропорт Германии

Авиакомпания "Россия" из-за забастовки работников наземных служб аэропорта Шенефельд 14 марта изменит маршрут прямого рейса Санкт-Петербург – Берлин. Об этом "Фонтанке" 13 марта сообщили в пресс-службе перевозчика.

Напомним, в понедельник, 13 марта, "Россия" из-за забастовки отменила рейс FV-6641 Санкт-Петербург – Берлин. Вылет был перенесен на 14 марта. Вернуться в Пулково из столицы ФРГ борт компании также должен был 14 марта. Но авиаторам в очередной раз пришлось корректировать планы.

"По данным, которыми располагает авиакомпания "Россия", забастовка, начавшаяся 13 марта, продлится до 07.00 часов 15 марта. В связи с этим рейс FV-6641 и обратный FV-6642 "Россия" выполнит через аэропорт Гамбурга на самолете большей вместимости", – уточнили в АК "Россия".

Ранее сообщалось, что забастовка авиаторов в Берлине должна продлиться 25 часов – с 06.00 утра 13 марта до 07.00 14 марта.