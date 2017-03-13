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13.03.2017 16:50

Столтенберг попросился на учения «Запад-2017»

Приглашение Россией наблюдателей НАТО на предстоящие совместные учения России и Белоруссии «Запад-2017» было бы желательным шагом.

Об этом в понедельник, 13 марта, заявил генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг, передает Лента.ру со ссылкой на «Интерфакс».

По его словам, блок рассчитывает на это «в целях недопущения роста напряженности». «Я ожидаю, что действия России будут полностью соответствовать ее международным обязательствам, в соответствии с Венским документом», — отметил он.

Масштабное стратегическое учение "Запад-2017" пройдет сразу на нескольких полигонах Беларуси и России в сентябре.


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