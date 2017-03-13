Банк России: Возможность для проведения bail-in «Пересвета» сохраняется

Возможность для проведения bail-in банка «Пересвет» сохраняется, сказал 13 марта журналистам первый заместитель председателя Банка России Дмитрий Тулин в кулуарах Недели российского бизнеса.

«Там сохраняется хорошая возможность по проведению этой сделки», — сказал он.

«Да», — сказал он, отвечая на вопрос, идет ли речь о механизме bail-in, сообщает RNS.

21 октября 2016 года ЦБ ввел в банк «Пересвет» временную администрацию. Тогда же был введен запрет на удовлетворение требований кредиторов банка, который был продлен еще на три месяца. В декабре Сергей Катырин, Игорь Сечин (в качестве председателя совета директоров «Интер РАО») и глава «Русгидро» Николай Шульгинов направили на имя премьер-министра Дмитрия Медведева письмо с предложением о санации «Пересвета» на базе Всероссийского банка развития регионов и с конвертацией части средств кредиторов.

В случае санации по сценарию bail-in доли основных акционеров «Пересвета» неизбежно снизятся. В частности, план предполагает снижение доли РПЦ и «Экспоцентра», хотя о полном выходе их из капитала речи не идет.