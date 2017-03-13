Посол Швейцарии: Отношения России и ЕС - как ссора супругов

Посол Швейцарии в РФ Ив Росье сравнил нынешние отношения России и Евросоюза с конфликтом супругов, где каждый считает себя правым, а противоположную сторону — виноватой.

"Отношения России и ЕС похожи на конфликт между супругами, когда каждая сторона считает себя правой, а другую сторону — виноватой", — заявил Росье13 марта на встрече с председателем комитета Совета Федерации по международным делам Константином Косачевым, сообщает РИА Новости.

Он добавил, что "швейцарская позиция, которая отличается от этого укоренившегося взгляда, вызывает недовольство обеих сторон, потому что каждая из них хочет, чтобы Швейцария выбрала чью-то позицию и за кого-то выступила".

"Швейцария не сможет решающим образом содействовать "таянию льда" между Россией и ЕС, но в любом случае, политика Швейцарии заключается в том, чтобы искать то, что объединяет и отодвигаться от того, что разделяет", — подытожил дипломат.