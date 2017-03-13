Совет Евросоюза продлил на полгода действие антироссийских санкций

Совет Евросоюза в понедельник, 13 марта, путем письменной процедуры продлил на полгода, до 15 сентября, действие индивидуальных санкций против граждан и юридических лиц РФ и Украины, которых ЕС считает ответственными за "подрыв территориальной целостности" Украины.

Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Совета ЕС.

В настоящее время в санкционном списке остаются 146 человек и 37 юридических лиц. Евросоюз 17 марта 2014 года, после референдума о воссоединении Крыма с РФ, принял пакет индивидуальных санкций, направленных на "противодействие угрозам территориальной целостности и независимости Украины".

С тех пор ограничительные меры неоднократно продлевались на полгода. Речь идет о замораживании активов и запрете на поездки в ЕС в отношении физических и юридических лиц, в числе которых российские бизнесмены и официальные лица, а также представители ополчения и руководства самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик.