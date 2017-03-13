Сирийская оппозиция подтвердила отказ от участия в переговорах в Астане

Делегация сирийской вооруженной оппозиции не станет принимать участие в переговорах в столице Казахстана Астане, подтвердил 13 марта официальный представитель делегации Сирийской свободной армии Усама Абу Зейд.

"Я, официальный представитель, от имени делегации (сирийской вооруженной оппозиции — ред.) говорю, мы не будем участвовать", — отметил Абу Зейд в разговоре с РИА Новости.

Он подчеркнул, что глава генштаба ССА генерал Ахмед Берри, заявивший о проведении встречи оппозиции для окончательного решения об участии в переговорах в Астане, "был неверно понят".

Очередная международная встреча по Сирии на высоком уровне в рамках Астанинского процесса начнется во вторник. По данным МИД Казахстана, 14 марта планируются предварительные консультации, 15 марта состоится пленарное заседание. Итогом второго раунда этих переговоров, который прошел в столице Казахстана 15-16 февраля, стала окончательная договоренность о создании мониторинговой группы по перемирию в Сирии с участием Ирана, России, Турции. В первом и втором раунде представители вооруженной оппозиции принимали участие. При этом глава делегации сирийского правительства Башар Джаафари подтвердил, что они будут участвовать в Астане-3.