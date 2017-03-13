Еще
16:55 13.03.2017
Пришлите свою новость!
16:54
Рейс Петербург-Берлин из-за забастовки перенесен в другой аэропорт Германии
16:50
Столтенберг попросился на учения «Запад-2017»
16:42
Range Rover за несколько миллионов угнали за несколько секунд
16:37
Туман и гололед осложнят дорожную обстановку в Петербурге и области
16:32
Банк России: Возможность для проведения bail-in «Пересвета» сохраняется
16:27
Посол Швейцарии: Отношения России и ЕС - как ссора супругов
16:11
Совет Евросоюза продлил на полгода действие антироссийских санкций
16:08
Ленинградская область возвращает земли в сельхозоборот
15:59
Сирийская оппозиция подтвердила отказ от участия в переговорах в Астане
15:54
Смольный согласовал проведение градозащитного митинга на Марсовом поле
15:49
Путешествие иранца в Финляндию через Петербург закончилось в ФСБ
15:45
В Финляндии судят выходца из Ирака, который хотел убить сестру по приказу отца
15:36
Власти Шотландии назвали возможные даты референдума по независимости
15:25
Три производителя молочного фальсификата получили антипремию в Петербурге
15:25
Петербуржцы завоевали 5 золотых медалей Первенства России по русским шашкам
15:23
Редкий автомобиль разбили на Колтушском шоссе
15:16
Президент Ирана посетит Москву
15:06
Черчесов: Кокорина нет в сборной по спортивному принципу
14:57
Националисты завалили вход в Сбербанк в Киеве бетонными плитами
14:50
Финские депутаты зарабатывают тысячи евро помимо основной работы
14:45
Fashion House построит под Петербургом аутлет к 2018 году
14:41
Губернатор Полтавченко вызван в суд по делу о передаче Исаакия церкви
14:36
Россия досрочно завершает программу по ликвидации химоружия
14:27
Тимошенко: На Украине введено внешнее управление
14:17
Ле Пен решила предложить Польше и Венгрии дружить против ЕС
14:05
Глеб Самойлов: Мы не выступаем на политических мероприятиях
14:01
В Невском районе под угрозой ввода оказались школа и два детсада
13:54
Минобороны России рассказало о спасении судна с украинцами у берегов Крыма
13:52
В Петербурге прогнозируют три дня туманов
13:42
Церетели вновь утвержден в должности президента Российской академии художеств
13:40
Последний сезон «Игры престолов» станет еще короче
13:34
Песков высказался о фильме CNN про Путина
13:26
В Пулково наказали матерщинников
13:15
Председателя Евросовета вызвали на допрос в Польше
13:08
Российские банки хотят оформлять паспорта в своих отделениях
13:04
Объявлена дата премьеры фильма «Матильда»
13:04
Забастовка в финских аэропортах 14 марта отменяется
12:58
Вентиляционное оборудование на долгострои ГК «Город» поставили вертолетами
12:50
Прядкин: Обсудим в РФПЛ инициативу "Зенита" по видеофиксации гола
12:40
Фийон назвал ошибкой антироссийские санкции
12:36
«Фаэтон» получил предупреждение от УФАС за сомнительные слова
12:30
Президент Армении едет в Москву
12:23
Проект капремонта набережной Фонтанки одобрен Главгосэкспертизой
12:19
Россия на четверть увеличила импорт товаров
12:09
Жирков и Дзюба вызваны в сборную России. Кокорин и Шатов - нет
12:00
«Бандитский Петербург» вернется в академическом формате
11:52
На Глухоозерском шоссе сгорел «КАМАЗ»
11:46
За месяц в жилинспекцию Петербурга поступило 2750 обращений граждан
11:42
Минфин выработает новые критерии налогового резидентства России
11:35
Петербургские экс-приставы за попытку нажиться на должнике осуждены условно
11:29
РФС оштрафует "Зенит" за пропуск Луческу флеш-интервью
11:20
Поход в кафе закончился для капитана ЗВО реанимацией
11:17
Украинские радикалы залили монтажной пеной банкоматы "дочек" российских банков
11:08
РФ объявила внезапную проверку на своих базах в Армении и Абхазии
10:57
В Батуми восстанавливают инфраструктуру после субботних беспорядков
10:51
В РФ решили замедлять доступ к сайтам, нарушающим законы
10:49
История одного цареубийства
10:45
В РФ качество бензина будут проверять прямо на заправках
10:39
Салон МТС в Шлиссельбурге обокрали за 10 минут
10:33
СМИ: Центр стратегических разработок Кудрина предложил Кремлю судебную реформу
10:27
Финский шенген можно успеть сделать до апреля
10:21
Петербуржец сбежал от подруги, продав её машину
10:15
Задержанных наркоконтрабандистов вдохновлял бывалый житель Ленобласти
10:09
Южная Корея заявила о готовности КНДР провести ядерное испытание
10:03
Приставы придумали, как заставить петербуржца заплатить за кражу виски
09:57
Турпоток из России в города Европы упал на 12,4%
09:49
«Кадиллак» на Индустриальном опрокинулся, задев фургон
09:41
Материнский капитал предложили заменить на детские пособия
09:33
СМИ: В Британии назначили министра по борьбе с "подрывной деятельностью"
09:25
У петербуржца нашли полкило наркотиков «в ассортименте»
Предыдущие новости
Архив материалов
Город
Версия для печати
13.03.2017 15:54
4 Комментариев

Смольный согласовал проведение градозащитного митинга на Марсовом поле

Комитет по законности и правопорядку согласовал проведение митинга в защиту Петербурга 18 марта на Марсовом поле. Об этом 13 марта «Фонтанке» сообщил депутат ЗакСа фракции «Партия Роста» Максим Резник.

«Это пока предварительно, окончательное решение примет оргкомитет вечером», – отметил он.

Смольный согласовал мероприятие в форме гайд-парка – это значит, что численность его участников ограничена до 200 человек.

"В случае превышения численности участников мы готовы заплатить штраф", – заявил Резник.

Напомним, что ранее оппозиционные депутаты настаивали на проведении митинга в воскресенье, 19 марта, однако в администрации Центрального района запланировали в этот день с утра до вечера мероприятие «Море волнуется» в честь Года экологии.

На градозащитном митинге оппозиционные депутаты (Максим Резник, Оксана Дмитриева, Борис Вишневский, Алексей Ковалев, Михаил Амосов и Сергей Трохманенко)  хотят  поговорить о защите музея «Исаакиевский собор», выступить против застройки территории Пулковской обсерватории и против слияния РНБ и РГБ.

 

 


Подписывайтесь на канал "Фонтанка.ру" в Telegram или Viber, если хотите быть в курсе главных событий в Петербурге - и не только.

добавить комментарий
Помните, что все дискуссии на сайте модерируются в соответствии с правилами блога. Если вы видите комментарий, нарушающий правила сайта, сообщайте о нем модераторам.
комментарии пользователей (4)
Иван Петров
13 марта 2017 г. 16:32
Циник:
Выйдут сотни-две фриков,побухтят и разойдутся.
меньше двух тысяч точно не будет — проверено по двум предыдущим акциям. Тысяч пять наберём, я думаю. В 17:00 будет решение оргкомитета — после этого сможем начать агитацию.
Циник
13 марта 2017 г. 16:25
Митинги которые хоть что-то решают не разрешаются. Выйдут сотни-две фриков,побухтят и разойдутся.
Михаил Кузнецов
13 марта 2017 г. 16:20
Поддерживаю.. Три блокадницы написали письмо-обращение к жителям Петербурга с призывом защитить город от натиска чиновников. Авторы письма — Людмила Эльяшова (экономист, писатель, выпускница ЛГУ, 1921 год рождения), Вера Рогова (педагог, один из создателей блокадного детского дома во Фрунзенском районе, 1920 год рождения) и Вера Сомина (театровед, историк петербургской культуры, 1939 год рождения). В обращении к "петербуржцам и ленинградцам" блокадницы пишут, что сегодня они снова вынуждены защищать Петербург. "На его культуру, на его историю замахнулись могущественные чиновники. Они угрожают прошлому города, его настоящему и будущему. Беда грозит Исаакиевскому собору, Публичной библиотеке, Пулковской обсерватории, Университету, в частности, зданию Двенадцати коллегий, Европейскому университету...Почему ленинградцы, выпускники ЛГУ Владимир Путин и Дмитрий Медведев равнодушно взирают, как подвергают разорению их родной город? Неужели им не стыдно? Власти Петербурга к его проблемам равнодушны. Но мириться с тем, что у нас происходит, мы не можем. Мы призываем всех ленинградцев-петербуржцев встать на защиту родного города", — говорится в письме.
754893935119709
Иван Петров
13 марта 2017 г. 16:19
Отличная новость! Обязательно там буду.
СМИ2
MarketGid News
Infox
24СМИ. Агрегатор
Lentainform
Новости компаний
10.03.2017 18:20

В Петербурге отметили 25-летие частной охранной деятельности

10 марта в Санкт-Петербурге состоялся автопробег, приуроченный к 25-летию частной охранной деятельности в России
Молодежный еврейский центр «Гилель»
09.03.2017 16:00

Лайфхак: едем в Израиль бесплатно

Юноши и девушки от 18 до 27 лет еврейского происхождения смогут бесплатно поехать в Израиль
Tele2
07.03.2017 11:20

Tele2 ломает систему и переносит «пакеты»

Tele2 запускает новый этап рекламной кампании по продвижению коммуникационной платформы «Другие правила»
Материалы рубрики
Новости
Статьи
Рейс Петербург-Берлин из-за забастовки перенесен в другой аэропорт Германии
Смольный согласовал проведение градозащитного митинга на Марсовом поле
Губернатор Полтавченко вызван в суд по делу о передаче Исаакия церкви
В Петербурге прогнозируют три дня туманов
Вентиляционное оборудование на долгострои ГК «Город» поставили вертолетами
Петербург окутан туманом
Вислый «взлетел» в Екатерининском саду
Петербург закупит 6 поездов для метро за 3,7 млрд
«Фонтанка» за 60 секунд — 10 марта
Сов, изъятых у бизнесменов возле Исаакия, выпустят на волю в «Час Земли»
Можно ли согласовать перепланировку памятника задним числом
Турецкому строителю доктор выписал справку
Как Петербург готов к Кубку конфедераций
«Велогороду» ищут замену
Генплан: все решится летом
«Красный Бор» не нужен Москве, но нужен Финляндии
На намыв заселяться - по воздуху
«Доктор Питер» наградил лучшие клиники Петербурга
Петербург неправильно прикладывает "Подорожник"
Навальный нашел за Кушелевым-Безбородко тень Медведева
Говорим и показываем
Главное
Последнее

Петербуржцы завоевали 5 золотых медалей Первенства России по русским шашкам

В Петербурге прогнозируют три дня туманов

«Бандитский Петербург» вернется в академическом формате

скриншот видео с сайта vk.com, группа "ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПБ"

На Глухоозерском шоссе сгорел «КАМАЗ»

Покушение на Александра II на набережной Екатерининского канала (канал Грибоедова), 1 (13) марта 1881 г.

История одного цареубийства

Семён Дымов

В квартирном пожаре на Тухачевского спасли кота

Новости компаний
10.03.2017 18:20
В Петербурге отметили 25-летие частной охранной деятельности
10 марта в Санкт-Петербурге состоялся автопробег, приуроченный к 25-летию частной охранной деятельности в России
Молодежный еврейский центр «Гилель»
09.03.2017 16:00
Лайфхак: едем в Израиль бесплатно
Юноши и девушки от 18 до 27 лет еврейского происхождения смогут бесплатно поехать в Израиль
Tele2
07.03.2017 11:20
Tele2 ломает систему и переносит «пакеты»
Tele2 запускает новый этап рекламной кампании по продвижению коммуникационной платформы «Другие правила»
«Главстрой-СПб»
06.03.2017 13:38
Компания «Главстрой-СПб» провела детский вокальный конкурс «Парад звезд»
Компания «Главстрой-СПб» подвела итоги детского вокального конкурса «Парад звезд»
www.m21vek.ru
28.02.2017 10:00
В 21 веке решат проблему парковок
18 февраля 2017 года в рамках работы выставки «Жилищный проект» состоялась презентация нового российского парковочного оборудования, представленного компанией «Мегаполис 21 век»
УБРиР
28.02.2017 08:00
УБРиР открыл еще один офис в Санкт-Петербурге
Уральский банк реконструкции и развития (УБРиР) продолжает развивать офисную сеть в Санкт-Петербурге. Теперь в городе начала работу третья по счету точка продаж - дополнительный офис «Озерки» формата «стрит-ритейл»
«Аладушкин»
27.02.2017 12:50
Необычная Масленица от бренда «Аладушкин» состоялась
Бренд «Аладушкин», принадлежащий «ГК «Дарница» в классе регистрации товарных знаков на хлебо-булочные изделия, 26 февраля 2017 г. подарил петербуржцам 3D-световое шоу «Сказку про Аладушек».
Hoff
27.02.2017 10:21
Hoff объявляет об открытии гипермаркета в Санкт-Петербурге
Компания ООО «Домашний Интерьер», управляющая сетью гипермаркетов мебели и товаров для дома под брендом Hoff, объявляет об открытии своего первого гипермаркета в Санкт-Петербурге.
«Уральские авиалинии»
27.02.2017 08:30
«Уральские авиалинии» расскажут как летать со скидкой из Санкт-Петербурга
Уже сейчас жители Санкт-Петербурга могут планировать свои путешествия по стране с минимальными тратами, для этого авиакомпания «Уральские авиалинии» предлагает воспользоваться выгодами программы лояльности «Крылья».
Tele2
22.02.2017 17:30
Tele2 вводит «Другие правила» на фестивале OFF Unlock
В День защитника Отечества при партнерстве с Tele2 пройдет фестиваль OFF Unlock. Помимо выступлений звезд мировой электронной музыки, на мероприятии будут представлены световые инсталляции, состоится выставка раритетных синтезаторов, неоновых арт-объектов.
© 2000-2017 Фонтанка.Ру
Правила использования материалов сайта
Свидетельство Роскомнадзора ЭЛ № ФС 77-66333 от 14.07.2016
Информация для пользователей сайта
"Фонтанка" - петербургская интернет-газета, где можно найти не только новости Петербурга, но и последние новости дня, и все важное и интересное, что происходит в России и в мире. Здесь вы отыщете наиболее значимые происшествия, новости Санкт-Петербурга, последние новости бизнеса, а также события в обществе, культуре, искусстве. Политика и власть, бизнес и недвижимость, дороги и автомобили, финансы и работа, город и развлечения - вот только некоторые из тем, которые освещает ведущее петербургское сетевое общественно-политическое издание. Санкт-Петербург читает "Фонтанку"! Наша аудитория - лидеры бизнеса и политики, чиновники, десятки тысяч горожан.