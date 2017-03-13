Путешествие иранца в Финляндию через Петербург закончилось в ФСБ

Очередной «транзитник», пытавший через Петербург проникнуть в Евросоюз, не смог пересечь границу. Путешественник из Ирана не учел, что для этого ему понадобится шенген.

Как сообщили в пресс-службе ПУ ФСБ России по Петербургу и области,33-летнего гражданина Ирана задержали на границе с Финляндией вечером 12 марта. Выяснилось, что в Россию мужчина по одноразовой туристической визе приехал утром того же дня, но интересовали его не достопримечательности Северной столицы РФ, а город Светогорск в Выборгском районе Ленобласти. По всей видимости, особая его привлекательность для иранца заключалась в непосредственной близости от Финляндии, через которую можно попасть в страны Евросоюза. До Светогорска путешественник добрался на такси, показав водителю адрес в навигаторе телефона.

В пограничном городе сотрудники погрануправления ФСБ разъяснили иностранцу, что в России незаконное пересечение границы может обернуться уголовной ответственностью. Пока же незадачливому путешественнику грозит административный штраф и выдворение из России, но только после разбирательства в УМВД РФ по Выборгскому району Ленинградской области.