Петербуржцы завоевали 5 золотых медалей Первенства России по русским шашкам
Вчера в Янино завершилось Первенство России по русским шашкам среди юношей и девушек.
Соревнования проходили среди трёх возрастных групп (до 17, 20 и 27 лет) в трёх программах – молниеносной, быстрой и классической. Из 18 золотых медалей пять завоевали петербуржцы: три Жанна Саршаева и по одной Мария Крискевич и Дамир Рысаев.
Фонд содействия развитию шашечного спорта «Русские шашки» представляет видеорепортаж с этого турнира: