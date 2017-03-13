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13.03.2017 15:25

Петербуржцы завоевали 5 золотых медалей Первенства России по русским шашкам

Вчера в Янино завершилось Первенство России по русским шашкам среди юношей и девушек.
Петербуржцы завоевали 5 золотых медалей Первенства России по русским шашкам
скриншот видео с сайта youtube.com

Соревнования проходили среди трёх возрастных групп (до 17, 20 и 27 лет) в трёх программах – молниеносной, быстрой и классической. Из 18 золотых медалей пять завоевали петербуржцы: три Жанна Саршаева и по одной Мария Крискевич и Дамир Рысаев.

Фонд содействия развитию шашечного спорта «Русские шашки» представляет видеорепортаж с этого турнира:


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