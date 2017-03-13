Черчесов: Кокорина нет в сборной по спортивному принципу

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов 13 марта рассказал, почему игрок "Зенита" Александр Кокорин не оказался среди игроков, вызванных на товарищеские матчи против Кот д'Ивуара и Бельгии.

"Все по спортивному принципу. Дело не нарушении правил дорожного движения. Понятно, что если игрока преследует какой-то негативный шлейф, нам это неприятно. Я об этом сказал всем еще на первом сборе. Но вызов/невызов зависит только от уровня игры. Мы здесь не воспитатели", – цитирует Черчесова "Спорт-Экспресс".

– Но Жирков и Дзюба в списке есть. Значит, их выступление вас устраивает?

– Они нужны нам и со спортивной точки зрения, и исходя из позиций, которые нужно закрыть. Жирков у нас левый полузащитник. Дзюба хорошо выглядит, создает моменты для партнеров. Никаких поблажек здесь нет. Хотя при встрече обсудим моменты, которые он должен улучшать. И это касается не только Дзюбы.