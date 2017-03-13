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13.03.2017 14:59

Клиенты Северо-Западного банка Сбербанка 88% операций совершают без использования наличных

Клиенты Северо-Западного банка Сбербанка 88% операций совершают без использования наличных
ПАО «Сбербанк России»

Доля безналичных платежей в Северо-Западном банке Сбербанка в феврале 2017 года достигла 88%, при этом в Республике Карелия, Калининградской и Псковской областях данный показатель превысил отметку в 90%.

Доля платежей через удаленные каналы обслуживания по сравнению с аналогичным периодом прошлого года выросла на 3%, через интернет-банкинг «Сбербанк Онлайн» и услугу Автоплатеж – на 8,4%.

При оплате счетов в бюджетные и внебюджетные фонды (госпошлины, налоги, штрафы и т.п.) безналичным способом с помощью банковской карты проведено 61% платежей, за услуги ЖКХ – 76%, за образовательные услуги – 79%, за оплату услуг поставщиков Интернета и  других услуг телекоммуникационных компаний (кроме сотовой связи) – 83,5%.

Число пользователей интернет-банка «Сбербанк Онлайн» в Северо-Западном банке Сбербанка за год выросло на 29% и составило 3,4 млн человек, из них 1,9 млн используют мобильное приложение «Сбербанк Онлайн». Услугой «Мобильный банк» пользуются 2,5 млн клиентов, по сравнению с прошлым годом эта услуга стала популярнее на 21%.

Сеть устройств самообслуживания Северо-Западного банка Сбербанка превышает 7,6 тыс. единиц, из них более 3 тыс. расположено в Санкт-Петербурге.

Справка о компании  ПАО «Сбербанк России»   

 


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13.03.2017 14:59

Клиенты Северо-Западного банка Сбербанка 88% операций совершают без использования наличных

Доля безналичных платежей в Северо-Западном банке Сбербанка в феврале 2017 года достигла 88%, при этом в Республике Карелия, Калининградской и Псковской областях данный показатель превысил отметку в 90%.
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Доля безналичных платежей в Северо-Западном банке Сбербанка в феврале 2017 года достигла 88%, при этом в Республике Карелия, Калининградской и Псковской областях данный показатель превысил отметку в 90%.
ПАО «Банк «Санкт-Петербург»
10.03.2017 13:56
Клиенты банка «Санкт-Петербург» могут покупать железнодорожные билеты через Masterpass
Сервис оформления и оплаты железнодорожных билетов стал еще более удобным и актуальным. Ранее он был доступен по переходу из интернет-банка по внешней ссылке bspb.gdbilet.ru
ПАО «Банк «Санкт-Петербург»
02.03.2017 11:39
Babadu привлек 200 миллионов рублей инвестиций от Банка «Санкт-Петербург»
Российский коммерческий банк «Санкт-Петербург» выступил лид-инвестором в рамках третьего раунда инвестиций в онлайн-гипермаркет детских товаров Babadu.ru. Общий объем инвестиций в рамках раунда составил 200 миллионов рублей.
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