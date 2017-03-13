Клиенты Северо-Западного банка Сбербанка 88% операций совершают без использования наличных

Доля безналичных платежей в Северо-Западном банке Сбербанка в феврале 2017 года достигла 88%, при этом в Республике Карелия, Калининградской и Псковской областях данный показатель превысил отметку в 90%.

Доля платежей через удаленные каналы обслуживания по сравнению с аналогичным периодом прошлого года выросла на 3%, через интернет-банкинг «Сбербанк Онлайн» и услугу Автоплатеж – на 8,4%.

При оплате счетов в бюджетные и внебюджетные фонды (госпошлины, налоги, штрафы и т.п.) безналичным способом с помощью банковской карты проведено 61% платежей, за услуги ЖКХ – 76%, за образовательные услуги – 79%, за оплату услуг поставщиков Интернета и других услуг телекоммуникационных компаний (кроме сотовой связи) – 83,5%.

Число пользователей интернет-банка «Сбербанк Онлайн» в Северо-Западном банке Сбербанка за год выросло на 29% и составило 3,4 млн человек, из них 1,9 млн используют мобильное приложение «Сбербанк Онлайн». Услугой «Мобильный банк» пользуются 2,5 млн клиентов, по сравнению с прошлым годом эта услуга стала популярнее на 21%.

Сеть устройств самообслуживания Северо-Западного банка Сбербанка превышает 7,6 тыс. единиц, из них более 3 тыс. расположено в Санкт-Петербурге.

Справка о компании ПАО «Сбербанк России»