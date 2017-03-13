Националисты завалили вход в Сбербанк в Киеве бетонными плитами

Националисты 13 марта проводят "акцию протеста" под Сбербанком на улице Владимирской в Киеве.

Как сообщает "112 Украина", представители так называемого "Гражданского комитета "Азов" принесли к зданию банка бетонные блоки и цемент, который заливают водой. Таким образом, протестующие "замуровывают" банк. На окнах учреждения опущены роллеты, а все входы были закрыты перед началом акции.

Участники акции говорят, что борются с влиянием России на банковскую систему Украины, среди них есть и народные депутаты. Пока представителей правоохранительных органов на месте акции нет.

Как сообщалось, Сбербанк с 7 марта приступил к обслуживанию клиентов, предоставляющих паспорта самопровозглашенных ДНР и ЛНР . В НБУ заявили, что в ответ на это будут инициировать санкции к дочке российского Сбербанка в Украине.

Дочерний банк Сбербанка России на Украине – ПАО "Сбербанк" – заявляет, что не обслуживает физических и юридических лиц на основании документов, выданных на не подконтрольных украинской власти территориях.

Ранее сообщалось о том, что представители националистических движений заблокировали работу банкоматов российских банков в стране, залив их монтажной пеной.