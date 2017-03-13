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13.03.2017 18:17
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Крымская сауна особого назначения

Чтобы избежать в Крыму чрезвычайной ситуации, необходимо построить сауну, бассейн с гидромассажем и русскую парную — лайфхак от Спецстроя.
Крымская сауна особого назначения
фото с сайта vk.com

Ударными темпами ведутся строительные работы на крымских государственных дачах под Ялтой. В бывших резиденциях Горбачева, Кучмы и Ющенко появляются новые СПА-зоны, вертолетные площадки и казармы для охраны. Многомиллионные госконтракты расходятся без конкурса: один из основных исполнителей, подразделение Спецстроя России, определяет субподрядчиков по собственному усмотрению, ссылаясь на чрезвычайные обстоятельства.

Извещение Главного управления специального строительства по территории Южного федерального округа при Федеральном агентстве специального строительства» (ГУССТ № 4 при Спецстрое) о срочной государственной закупке у единственного поставщика появилось на официальном сайте в начале марта. Она будет проведена без конкурса. Обоснование: «Вследствие аварии, иных чрезвычайных ситуаций природного или техногенного характера, непреодолимой силы, при необходимости срочного медицинского вмешательства, а также для предотвращения угрозы возникновения указанных ситуаций».

Для предотвращения неведомой беды ГУССТ № 4 просит поставщика в течение двух недель, в условиях неровного рельефа «со значительным перепадом высот» возвести объект государственного значения – совмещённые закрытый (25 м на 9 м) и открытый (14,8 м на 2,95 м) бассейны с гидромассажной зоной на 6 – 8 человек, две контрастные купели, паровую баню и сауну. За 90 миллионов рублей.

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Еще за 90 миллионов рублей по другому контракту не то из-за угрозы техногенной катастрофы, не то по срочным медицинским показаниям тот же «физкультурно-оздоровительный комплекс» предстоит обеспечить электроснабжением, автоматизацией и диспетчеризацией, молниезащитой, водоснабжением и канализацией, индивидуальным тепловым пунктом, отоплением, теплыми полами, вентиляцией, кондиционированием, тепло-холодоснабжением, холодоцентром и централизованным пылеудалением.

Именуется объект «государственные дачи № 9, 10», он расположен в поселке Олива в Крыму.

Великолепное по наглости обоснование закупки у единственного поставщика подвигло «Фонтанку» присмотреться к крымским чудесам. Оказалось несложным заметить, что счет идет на миллиарды.

Всего в государственных контрактах, связанных с крымскими резиденциями, упоминаются несколько объектов. В Форосе находится «Государственная резиденция № 11», она же знаменитая «Заря» – последняя дача Михаила Горбачева. В поселке Олива расположены дача номер 9 (бывшая резиденция Юрия Андропова) и дача номер 10, до 2014 года они находились в распоряжении президента Украины. Дачи номер 6 и номер 8 в Оливе были закреплены за украинским премьер-министром.

Распоряжением от 18 июня 2014 года Совет министров Республики Крым передал эти объекты в безвозмездное пользование Федеральной службе охраны Российской Федерации.

Как уже было замечено в прессе, 21 декабря 2015 года войсковая часть 48405, осуществляющая «деятельность федеральных специализированных служб охраны и безопасности», заключила с ГУССТ № 4 два контракта, общей стоимостью 1,2 миллиарда рублей, по перестройке «президентских» резиденций. По контракту на 650 миллионов рублей подрядчик обязался провести работы по проектированию, реконструкции и авторскому надзору физкультурно-оздоровительного комплекса на государственной даче № 11, по контракту на 550 миллионов – такие же работы на государственных дачах номер 9 и 10.

О характере комплекса можно судить по договорам ГУССТ № 4, заключённым с субподрядчиками. В феврале 2016 года основные деньги, опасаясь «чрезвычайной ситуации», поделили между тремя компаниями. На объекте № 11 («Заря») львиная доля досталась ООО «Авторский камень» за проектирование, отделочные работы по фасаду, устройство окон, дверей и витражей, устройство наружного архитектурно-художественного освещения, отделочные работы, сантехнику и аксессуары, поставку материалов для чаши бассейна, меблировку и благоустройство территории – всего примерно 318 миллионов рублей. ООО «ИТЦ «Аквастрой» за 140 миллионов рублей занялось строительством и наладкой бассейнов, фонтанов, сауны и хамама, СПА-зоной и купелями. Проектные и монтажные работы по внутреннему электроснабжению, водоотведению, отоплению, вентиляции и кондиционированию достались АО «Холдвент» – всего за 80 с небольшим миллионов рублей.

В марте 2017 года очередь дошла до «премьерских» дач номер 9 и 10 в поселке Олива. Пока «Холдвент» и ИТЦ «Аквастрой» получили по 90 миллионов рублей.

Это далеко не все деньги, потраченные для «предупреждения чрезвычайных ситуаций» на южном берегу Крыма. Остались ещё государственные дачи номер 6 и 8. Им тоже понадобилась реконструкция. Что интересно, финансирование этих дач осуществляет ФГБУ «Дирекция по строительству и реконструкции объектов в Северо-Западном федеральном округе Управления делами президента Российской Федерации (ДСР СЗФО).

За 147,5 миллиона рублей там должно появиться общежитие для обслуживающего персонала. В отличие от почетных гостей, обслуге хамам и парная не положены – предусмотрены душевые. Да и обедать, судя по количеству мест в столовой, придется в две смены. Впрочем, общежитие, в котором предусмотрена комната для хранения оружия, честнее было бы назвать казармой.

Контрактами предусмотрены три вертолетные площадки и контрольно-диспетчерский пункт на суше (немногим более 5 миллионов рублей) и одна вертолетная площадка с выносом в море – из массивной кладки, с устройством подъездных путей – за 89,2 миллиона рублей.

Способы финансирования государственных дач вообще несколько запутанны. В качестве заказчиков по государственным контрактам, касающихся дач номер 6 и 8, иногда выступает ДСР СЗФО, а иногда Служба охраны в Крыму ФСО России (СОКР). По данным официального сайта госзакупок, ДСР СЗФО только на организацию поездок в Крым своих сотрудников потратило несколько миллионов рублей. Видимо, суммы ДСР СЗФО на обустройство и содержание резиденций больше в разы. Например, в субконтракте ГУССТ № 4 на строительство вертолетной площадки в море (89,2 млн рублей) есть ссылка на ДСР СЗФО как на заказчика, но сам государственный контракт отсутствует на официальном сайте.

Расходы Службы охраны в Крыму выше на порядок. В 2015 году СОКР на строительство, ремонт и содержание государственных дач, а также на содержание собственных зданий, автотранспорт и продукты потратила 315,5 миллиона рублей, в 2016 году – 356 миллионов рублей.

Большая часть денег из этой суммы пошла на приобретение квартир для собственных нужд, в 2015 году было приобретено 30 квартир (немногим менее 200 миллионов рублей), в 2016 году – ещё несколько жилых помещений на 50 миллионов рублей.

Возможно, некоторое несоответствие сумм в госконтрактах и бредовое обоснование срочных закупок без конкурса вызвано соображениями государственной безопасности. Но тогда непонятен выборочный подход к сохранению тайны. Например, из контракта на строительство общежития (с комнатой для хранения оружия) становится понятно количество охранников на объекте, а из контрактов на приобретение квартир – не только число офицеров ФСО в Ялте, но и их точные домашние адреса. Вплоть до номера квартиры.

Точные характеристики ограждения с техническими средствами охраны враг может получить из госконтракта на бурение скважин под опоры – с координатами каждого столба и полными характеристиками ограждения на всех участках. Если, конечно, эти схемы не являются выверенной дезинформацией.

Денис Коротков,
«Фонтанка.ру»

P. S.

Насколько известно из официальных сообщений, президент России Владимир Путин за последние три года совершил пять визитов в Крым.

Премьер-министр Дмитрий Медведев в Крыму бывал чаще. Успел объяснить пенсионерам, что на индексацию пенсий денег нет.


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комментарии пользователей (30)
Snaky
13 марта 2017 г. 20:52
Udel:
Чем бассейны заполнять...
Транспортная военная авиация творит чудеса. :))
hurien
13 марта 2017 г. 20:51
Ну и в чём леденящий ужас — в банях?
78212
13 марта 2017 г. 20:41
ТеКС: если только, но ведь изотрется вся
Samal
13 марта 2017 г. 20:39
shust:
яваыава
Этим детишкам, как я понимаю...
abovery
13 марта 2017 г. 20:36
Еще удивляетесь? Господин Якунин, за откровенную кражу миллиарда (!!!) рублей, отделался снятием должности главы РЖД. Дремучая Медвепутия, где в отношении путинских придворных, правит не закон, а связи...
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