Еще
16:54 13.03.2017
Пришлите свою новость!
16:54
Рейс Петербург-Берлин из-за забастовки перенесен в другой аэропорт Германии
16:50
Столтенберг попросился на учения «Запад-2017»
16:42
Range Rover за несколько миллионов угнали за несколько секунд
16:37
Туман и гололед осложнят дорожную обстановку в Петербурге и области
16:32
Банк России: Возможность для проведения bail-in «Пересвета» сохраняется
16:27
Посол Швейцарии: Отношения России и ЕС - как ссора супругов
16:11
Совет Евросоюза продлил на полгода действие антироссийских санкций
16:08
Ленинградская область возвращает земли в сельхозоборот
15:59
Сирийская оппозиция подтвердила отказ от участия в переговорах в Астане
15:54
Смольный согласовал проведение градозащитного митинга на Марсовом поле
15:49
Путешествие иранца в Финляндию через Петербург закончилось в ФСБ
15:45
В Финляндии судят выходца из Ирака, который хотел убить сестру по приказу отца
15:36
Власти Шотландии назвали возможные даты референдума по независимости
15:25
Три производителя молочного фальсификата получили антипремию в Петербурге
15:25
Петербуржцы завоевали 5 золотых медалей Первенства России по русским шашкам
15:23
Редкий автомобиль разбили на Колтушском шоссе
15:16
Президент Ирана посетит Москву
15:06
Черчесов: Кокорина нет в сборной по спортивному принципу
14:57
Националисты завалили вход в Сбербанк в Киеве бетонными плитами
14:50
Финские депутаты зарабатывают тысячи евро помимо основной работы
14:45
Fashion House построит под Петербургом аутлет к 2018 году
14:41
Губернатор Полтавченко вызван в суд по делу о передаче Исаакия церкви
14:36
Россия досрочно завершает программу по ликвидации химоружия
14:27
Тимошенко: На Украине введено внешнее управление
14:17
Ле Пен решила предложить Польше и Венгрии дружить против ЕС
14:05
Глеб Самойлов: Мы не выступаем на политических мероприятиях
14:01
В Невском районе под угрозой ввода оказались школа и два детсада
13:54
Минобороны России рассказало о спасении судна с украинцами у берегов Крыма
13:52
В Петербурге прогнозируют три дня туманов
13:42
Церетели вновь утвержден в должности президента Российской академии художеств
13:40
Последний сезон «Игры престолов» станет еще короче
13:34
Песков высказался о фильме CNN про Путина
13:26
В Пулково наказали матерщинников
13:15
Председателя Евросовета вызвали на допрос в Польше
13:08
Российские банки хотят оформлять паспорта в своих отделениях
13:04
Объявлена дата премьеры фильма «Матильда»
13:04
Забастовка в финских аэропортах 14 марта отменяется
12:58
Вентиляционное оборудование на долгострои ГК «Город» поставили вертолетами
12:50
Прядкин: Обсудим в РФПЛ инициативу "Зенита" по видеофиксации гола
12:40
Фийон назвал ошибкой антироссийские санкции
12:36
«Фаэтон» получил предупреждение от УФАС за сомнительные слова
12:30
Президент Армении едет в Москву
12:23
Проект капремонта набережной Фонтанки одобрен Главгосэкспертизой
12:19
Россия на четверть увеличила импорт товаров
12:09
Жирков и Дзюба вызваны в сборную России. Кокорин и Шатов - нет
12:00
«Бандитский Петербург» вернется в академическом формате
11:52
На Глухоозерском шоссе сгорел «КАМАЗ»
11:46
За месяц в жилинспекцию Петербурга поступило 2750 обращений граждан
11:42
Минфин выработает новые критерии налогового резидентства России
11:35
Петербургские экс-приставы за попытку нажиться на должнике осуждены условно
11:29
РФС оштрафует "Зенит" за пропуск Луческу флеш-интервью
11:20
Поход в кафе закончился для капитана ЗВО реанимацией
11:17
Украинские радикалы залили монтажной пеной банкоматы "дочек" российских банков
11:08
РФ объявила внезапную проверку на своих базах в Армении и Абхазии
10:57
В Батуми восстанавливают инфраструктуру после субботних беспорядков
10:51
В РФ решили замедлять доступ к сайтам, нарушающим законы
10:49
История одного цареубийства
10:45
В РФ качество бензина будут проверять прямо на заправках
10:39
Салон МТС в Шлиссельбурге обокрали за 10 минут
10:33
СМИ: Центр стратегических разработок Кудрина предложил Кремлю судебную реформу
10:27
Финский шенген можно успеть сделать до апреля
10:21
Петербуржец сбежал от подруги, продав её машину
10:15
Задержанных наркоконтрабандистов вдохновлял бывалый житель Ленобласти
10:09
Южная Корея заявила о готовности КНДР провести ядерное испытание
10:03
Приставы придумали, как заставить петербуржца заплатить за кражу виски
09:57
Турпоток из России в города Европы упал на 12,4%
09:49
«Кадиллак» на Индустриальном опрокинулся, задев фургон
09:41
Материнский капитал предложили заменить на детские пособия
09:33
СМИ: В Британии назначили министра по борьбе с "подрывной деятельностью"
09:25
У петербуржца нашли полкило наркотиков «в ассортименте»
Предыдущие новости
Архив материалов
Недвижимость
Версия для печати
13.03.2017 14:45

Fashion House построит под Петербургом аутлет к 2018 году

Компания Fashion House, развивающая аутлеты в Центральной и Восточной Европе, построит торговый комплекс в Северной столице.

Как сообщили в компании 13 марта, открытие первой очереди проекта запланировано на 2018 год. Комплекс будет расположен в южной части города, в 15 минутах езды от аэропорта Пулково. После завершения строительства всех очередей арендопригодная площадь составит более 20 тыс. кв. м, в нем смогут разместиться 120 магазинов.

Напомним, впервые Fashion House анонсировала строительство аутлета в Северной столице еще в 2010 году, планируя завершить работы к 2012 году. Тогда инвестиции в проект площадью 37 тыс. кв. м оценивались в 100 млн долларов.

Аутлет-центр в Петербурге станет шестым проектом в портфеле компании и вторым в России. С учетом запланированного дальнейшего расширения московского аутлет-центра общий объем инвестиций компании в Россию достигнет 200 млн евро.

Строительство ведется с участием местного координационного представительства – ООО «Кредор». Консультант по сдаче площадей в аренду – компания JLL.

Сейчас в Петербурге работает один торговый центр в формате аутлета – "Outlet Village Пулково", построенный компанией Hines. Запуск комплекса в 15,4 тыс. кв. состоялся осенью 2015 года. Размер инвестиций оценивался в 100 млн долларов.

 


Подписывайтесь на канал "Фонтанка.ру" в Telegram или Viber, если хотите быть в курсе главных событий в Петербурге - и не только.

СМИ2
MarketGid News
Infox
24СМИ. Агрегатор
Lentainform
Новости компаний
Greenstate
13.03.2017 12:22

ЮИТ и Правительство Ленобласти подписали соглашение

Финская компания «ЮИТ Санкт-Петербург» и Правительство Ленинградской области заключили соглашение о взаимодействии для реализации инвестиционного проекта по развитию индустриального парка Greenstate.
«Ленстройтрест»
13.03.2017 10:24

Аналитики компании «Ленстройтрест» выяснили, о чем думают покупатели квартир

Сегодня абсолютно все покупатели, вне зависимости от уровня доходов, социального статуса и рода деятельности, испытывают на себе давление экономической ситуации.
ГК «Эталон»
13.03.2017 09:50

Стоимость портфеля проектов ГК «Эталон» выросла на 33% до 1,9 млрд долларов США в 2016 г.

Группа компаний «Эталон» объявляет обновленную оценку своего земельного банка по состоянию на 31 декабря 2016 г., проведенную компанией Jones Lang LaSalle.
Материалы рубрики
Новости
Статьи
Ленинградская область возвращает земли в сельхозоборот
Fashion House построит под Петербургом аутлет к 2018 году
В Невском районе под угрозой ввода оказались школа и два детсада
Вентиляционное оборудование на долгострои ГК «Город» поставили вертолетами
Проект капремонта набережной Фонтанки одобрен Главгосэкспертизой
За месяц в жилинспекцию Петербурга поступило 2750 обращений граждан
У Сосновки завершено строительство жилого комплекса
На месте детского сада на Светлановском построят жилой дом
Эксперты: Весеннее повышение цен на петербургские новостройки не будет тотальным
"Квадрат": Одним проблемным объектом долевого строительства в Петербурге стало меньше
На намыв заселяться - по воздуху
Крест и «церковный спецназ» как спасение от застройщика
Кто прописался в «тайной империи Медведева»
Управделами взялось за наследство Кожина
Как житель Таганрога решил Смольный перевоспитать
Строители обложат себя социальным оброком
Жилье рядом со станцией метро выбирают преимущественно молодые люди
Как выбрать офис, идеально подходящий для вашего бизнеса: пять правил
Банкротство минует дольщиков «Элиса»
Застройщикам открыли электронное окно
Говорим и показываем
Главное
Последнее

Петербуржцы завоевали 5 золотых медалей Первенства России по русским шашкам

В Петербурге прогнозируют три дня туманов

«Бандитский Петербург» вернется в академическом формате

скриншот видео с сайта vk.com, группа "ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПБ"

На Глухоозерском шоссе сгорел «КАМАЗ»

Покушение на Александра II на набережной Екатерининского канала (канал Грибоедова), 1 (13) марта 1881 г.

История одного цареубийства

Семён Дымов

В квартирном пожаре на Тухачевского спасли кота

Новости компаний
Greenstate
13.03.2017 12:22
ЮИТ и Правительство Ленобласти подписали соглашение
Финская компания «ЮИТ Санкт-Петербург» и Правительство Ленинградской области заключили соглашение о взаимодействии для реализации инвестиционного проекта по развитию индустриального парка Greenstate.
«Ленстройтрест»
13.03.2017 10:24
Аналитики компании «Ленстройтрест» выяснили, о чем думают покупатели квартир
Сегодня абсолютно все покупатели, вне зависимости от уровня доходов, социального статуса и рода деятельности, испытывают на себе давление экономической ситуации.
ГК «Эталон»
13.03.2017 09:50
Стоимость портфеля проектов ГК «Эталон» выросла на 33% до 1,9 млрд долларов США в 2016 г.
Группа компаний «Эталон» объявляет обновленную оценку своего земельного банка по состоянию на 31 декабря 2016 г., проведенную компанией Jones Lang LaSalle.
«Абсолют Банк»
10.03.2017 20:00
«Петербургскую Недвижимость» наградил «Абсолют Банк»
«Петербургская Недвижимость» - лидер рынка строящегося жилья по количеству сделок, в том числе и с участием ипотеки. «Абсолют Банк» наградил компанию за плодотворное сотрудничество в 2016 году.
ГК Эталон
10.03.2017 17:00
Началось активное строительство квартала «Галактика»
10 марта 2017 года на строительной площадке крупнейшего на сегодняшний день объекта Группы компаний «Эталон» в Санкт-Петербурге - «Галактики» - прошла традиционная церемония заливки первого бетона, символизирующая начало активного строительства квартала.
«Образцовый квартал 3»
10.03.2017 16:49
Скоро начнется строительство ЖК «Образцовый квартал 3»
Застройщик ООО «Терминал-Ресурс» планирует начать строительство нового жилого комплекса «Образцовый квартал 3».
NDG
10.03.2017 16:41
На канале "Санкт-Петербург" вышел сюжет о малоэтажном жилом районе "Шотландия"
Журналисты побеседовали с руководителем маркетинга и аналитики NDG Елизаветой Яковлевой и с Вячеславом Лебедевым, директором управления по работе с партнерами Северо-Западного банка ПАО Сбербанк - стратегического партнера Navis Development Group.
«Гольфстрим»
10.03.2017 11:54
Квартал «Гольфстрим» аккредитован «Газпромбанком»
Все четыре корпуса получили аккредитацию от «Газпромбанка». Покупатели могут воспользоваться кредитом со ставкой от 11% годовых, при этом можно рассчитывать на максимальную сумму в размере до 45 млн. рублей.
Детский сад ЖК «GreenЛандия»
10.03.2017 11:50
Новый детский сад открылся в ЖК «GreenЛандия»
В жилом квартале «GreenЛандия», который компания Setl City возводит рядом с метро «Девяткино», начал работу детский сад «Новая история Greenland». Он находится в уже заселенном доме на ул. Шувалова.
Navis Development Group
10.03.2017 10:44
Покупатели квартир в «Европейских пригородах» могут уйти на «Ипотечные каникулы»
Квартиры в жилых районах «Шотландия» и «Итальянский квартал» можно приобрести в ипотеку по программе «Ипотечные каникулы» от банка УРАЛСИБ.
© 2000-2017 Фонтанка.Ру
Правила использования материалов сайта
Свидетельство Роскомнадзора ЭЛ № ФС 77-66333 от 14.07.2016
Информация для пользователей сайта
"Фонтанка" - петербургская интернет-газета, где можно найти не только новости Петербурга, но и последние новости дня, и все важное и интересное, что происходит в России и в мире. Здесь вы отыщете наиболее значимые происшествия, новости Санкт-Петербурга, последние новости бизнеса, а также события в обществе, культуре, искусстве. Политика и власть, бизнес и недвижимость, дороги и автомобили, финансы и работа, город и развлечения - вот только некоторые из тем, которые освещает ведущее петербургское сетевое общественно-политическое издание. Санкт-Петербург читает "Фонтанку"! Наша аудитория - лидеры бизнеса и политики, чиновники, десятки тысяч горожан.