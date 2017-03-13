Fashion House построит под Петербургом аутлет к 2018 году

Компания Fashion House, развивающая аутлеты в Центральной и Восточной Европе, построит торговый комплекс в Северной столице.

Как сообщили в компании 13 марта, открытие первой очереди проекта запланировано на 2018 год. Комплекс будет расположен в южной части города, в 15 минутах езды от аэропорта Пулково. После завершения строительства всех очередей арендопригодная площадь составит более 20 тыс. кв. м, в нем смогут разместиться 120 магазинов.

Напомним, впервые Fashion House анонсировала строительство аутлета в Северной столице еще в 2010 году, планируя завершить работы к 2012 году. Тогда инвестиции в проект площадью 37 тыс. кв. м оценивались в 100 млн долларов.

Аутлет-центр в Петербурге станет шестым проектом в портфеле компании и вторым в России. С учетом запланированного дальнейшего расширения московского аутлет-центра общий объем инвестиций компании в Россию достигнет 200 млн евро.

Строительство ведется с участием местного координационного представительства – ООО «Кредор». Консультант по сдаче площадей в аренду – компания JLL.

Сейчас в Петербурге работает один торговый центр в формате аутлета – "Outlet Village Пулково", построенный компанией Hines. Запуск комплекса в 15,4 тыс. кв. состоялся осенью 2015 года. Размер инвестиций оценивался в 100 млн долларов.