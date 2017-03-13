Губернатор Полтавченко вызван в суд по делу о передаче Исаакия церкви

Комитет имущественных отношений Петербурга в суде признал отсутствие правовых оснований для передачи Исаакиевского собора церкви, а губернатор Георгий Полтавченко привлечен к делу в качестве заинтересованного лица и вызван в суд.

Как сообщает корреспондент «Фонтанки», сегодня, 13 марта, заместитель председателя Смольнинского суда Татьяна Матусяк начала рассматривать иск четырех петербуржцев, в том числе депутата ЗакСа Бориса Вишневского и профессионального юриста Сергея Бакешина, о признании незаконным распоряжения комитета имущественных отношений (КИО) о возможности изъятия собора из оперативного управления ГМЗ «Исаакиевский собор», заключении договора о передаче храма РПЦ в безвозмездное бессрочное пользование, а также музейных коллекций и предметов.

Представительница КИО в начале процесса уточнила, что подписанное в декабре 2016 года распоряжение совсем не означает, что собор будет передан церкви. Его, распоряжение, стоит рассматривать как некий план мероприятий.

– То есть никаких правовых последствий оно не несет? – уточнила судья.

– Да. И в том числе потому, что заявления либо обращения от религиозной организации в комитет не поступало.

По федеральному законодательству для процедуры передачи какого-либо объекта религиозной организации необходимо ее заявление, которое подлежит официальному опубликованию.

Представитель КИО уточнила, что обращение РПЦ все же было, но не в адрес комитета, а на имя губернатора Петербурга Георгия Полтавченко. И именно на основании этого обращения и началась процедура подготовки к передаче собора церкви. Депутат Вишневский подчеркнул, что ФЗ не предусматривает такую формулировку, поэтому распоряжение не является законным.

КИО пообещал представить копии письменных обращений РПЦ (видимо, в адрес губернатора). Кроме того, суд привлек Георгия Полтавченко в качестве заинтересованного лица, а кроме него – Московский патриархат, Минкульт, комитет культуры Петербурга, ГМЗ «Исаакиевский собор». Процесс отложен до 17 апреля, чтобы стороны ознакомились с материалами дела.