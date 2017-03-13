Смольный отправил "Россию" в убыточный полет

Авиационная "дочка" «Аэрофлота» получила более 100 миллионов убытка на рейсах, которые понадобились Смольному.

Базовый перевозчик аэропорта Пулково принял решение закрыть два зарубежных рейса из Петербурга. Оба были открыты по пожеланию правительства Петербурга, но в итоге оказались экономически несостоятельными. Билеты уже сняты с продажи.

Авиакомпания "Россия" прекращает полеты из Петербурга в Баку и Ереван. Базовый перевозчик аэропорта Пулково накануне принял решение остановить продажу билетов на оба рейса. Эту информацию "Фонтанке" подтвердил официальный представитель авиакомпании. От дальнейших комментариев он отказался.

Баку и Ереван – не просто направления, полеты по которым "Россия" после длительного перерыва решила возобновить летом 2016 года.Включить столицы Азербайджана и Армении в расписание авиаторов в прошлом году попросили в Смольном (правительство Санкт-Петербурга владеет 25% капитала ОАО "Авиакомпания "Россия").

Как сообщили "Фонтанке" в комитете по транспорту Санкт-Петербурга, такое решение было принято по двум причинам: стабилизация экономической ситуации с укреплением курса рубля и последующий небольшой рост авиационной подвижности населения.

Аргументы понятны. Во втором полугодии 2016 года рынок авиаперевозок действительно оживился. Относительно Пулково данный тренд при подведении итогов работы аэропорта за 2016 год зафиксировал коммерческий директор ООО "Воздушные ворота Северной столицы" (оператор Пулково) Евгений Ильин.

Но расчеты Смольного непосредственно по Баку и Еревану не оправдались. Источник "Фонтанки", знакомый с ситуацией, утверждает, что оба города для "России" были заведомо убыточными. Пассажиров вместе с "Россией" разбирали старожилы этих рейсов – «Азербайджанские авиалинии» (AZAL) и "Уральские авиалинии".

Так, в Ереван из Пулково с середины 2016 года борт вылетал 5 раз в неделю.Три рейса (по вторникам, пятницам и субботам) себе "забирали" "Уральские авиалинии". "России" достались четверг и воскресенье.

Частота полетов в Баку из Санкт-Петербурга – 6 дней в неделю. «Азербайджанские авиалинии» летают в среду, пятницу и воскресенье. У "России" тоже были три рейса (понедельник, среда, пятница), которые дважды в неделю пересекались с национальным перевозчиком Азербайджана.

Самолеты "России" вылетали из Петербурга в буквальном смысле слова полупустыми. По примерным подсчетам собеседника "Фонтанки", убытки "России" почти за полгода полетов могли превысить 100 миллионов рублей. И эти деньги перевозчику никто не возместит.

Как сообщили "Фонтанке" в комитете по транспорту, вопрос о дотациях на рейсы в Баку и Ереван не обсуждался. "Официального обращения АК «Россия» к правительству Санкт-Петербурга или иного поручения в адрес комитета по транспорту по предоставлению субсидий не поступало", – уточнили "Фонтанке в комитете по транспорту.

Там также напомнили, что в настоящий момент правительство Санкт-Петербурга вообще не субсидирует авиаперевозки. Но в перспективе ситуация может измениться.

Как сообщили "Фонтанке" в комитете по транспорту, сейчас ведомством прорабатывается региональный правовой акт, который может определять порядок предоставления субсидий из петербургского бюджета. "Проведены консультации со всеми основными авиакомпаниями, с ООО «ВВСС». Если документ успешно пройдет согласование то, возможно, в бюджете Санкт-Петербурга на последующие годы будет предусмотрено финансирование на субсидирование авиаперевозок из Пулково", – уточнили в комитете по транспорту.

Научный сотрудник Института экономики транспорта НИУ ВШЭ Андрей Крамаренко назвал сложившуюся ситуацию анекдотом. Эксперта удивило настойчивое стремление Смольного открыть рейсы именно в Баку и Ереван.

"Есть какой-то смысл субсидировать прямые рейсы по тем направлениям, откуда можно получить иностранных туристов в Петербург. Но, во-первых, и в Ереван, и в Баку уже летают другие авиакомпании, во-вторых, оба направления определенно не генерируют входящий туристический поток", – говорит Крамаренко. По его словам, было бы странно субсидировать из городского бюджета перевозку трудовых мигрантов.

По данным "Фонтанки", в 2017 году у Смольного может появиться еще одно пожелание к своей и аэрофлотовской авиационной "дочке" – открыть прямой рейс из Санкт-Петербурга в Пекин. Возможно, новое направление может быть открыто уже к дате проведения петербургского международного экономического форума. В авиакомпании "Россия" открытие пекинского рейса пока не комментируют.

Справка: «Россия» входит в группу «Аэрофлот» и является для Пулково базовым перевозчиком. 74,99 процента акций компании у ПАО "Аэрофлот", 25 процентов плюс одна голосующая акция у правительства Санкт-Петербурга.

Как сообщала «Фонтанка», почти 55 процентов пассажиров Пулково – это пассажиры группы компаний «Аэрофлот». В 2016 году доля АК «Россия» в Пулково составила около 40% (4,7 млн человек).

Екатерина Кураева, "Фонтанка.ру"