Тимошенко: На Украине введено внешнее управление

Лидер оппозиционной фракции "Батькивщина" в украинском парламенте Юлия Тимошенко считает, что на Украине введено внешнее управление, а власти ведут страну к "полной экономической колонизации".

"На Украине введено внешнее управление. Внешнее управление совершается через марионеточную власть на Украине: через президента, премьера, главу Нацбанка и их управляемое большинство в парламенте ", — заявила Тимошенко 13 марта на брифинге в понедельник. При этом она не уточнила, о чьем внешнем управлении идет речь, сообщает РИА Новости.

По ее мнению, то, что происходит в стране, ведет ее "к полной экономической колонизации". Тимошенко считает, что необходимо срочно приступить к "демонтажу действующей власти", в частности начать с увольнения главы Нацбанка Валерии Гонтаревой и премьера Владимира Гройсмана.