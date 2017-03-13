Глеб Самойлов: Мы не выступаем на политических мероприятиях

13.03.2017 14:05

Семь лет сольного творчества музыкант, бывший участник легендарной «Агаты Кристи» Глеб Самойлов отметил аншлаговыми концертами в двух столицах и разговором с «Фонтанкой» о музыке, свободе, политике, войне и бойкоте старшему брату. С музыкантом общался Николай Нелюбин.

Экс-половинка группы «Агата Кристи» Глеб Самойлов уже 7 лет придумывает свою музыку в рамках коллектива The Matrixx, кардинально отличающуюся от творчества, которое рождалось совместно с братом Вадимом Самойловым. Братья не первый год не общаются «принципиально». В начале марта 2017 года Глеб Самойлов отметил день рождения своей группы концертами в двух столицах и дал «закулисное» интервью интернет-каналу [Фонтанка.Офис], рассказав о творчестве, политике, смерти и оптимизме:

Напомним, в сентябре 2016 года сразу после, того как Савеловский суд Москвы отказал Глебу Самойлову в рассмотрении иска к старшему брату [Фонтанка. Офис] спрашивала у Вадима Самойлова, когда закончится «дележ» наследия легендарного коллектива и готов ли Вадим пойти на мировую. Запись этого интервью смотрите в архиве программ [Фонтанки.Офис] здесь.

Интервью Глеба Самойлова в тексте читайте в материале "Фонтанки" "Глеб Самойлов: "Я оптимист, я верю, что может быть хуже".