Минобороны России рассказало о спасении судна с украинцами у берегов Крыма

Спасательные суда Черноморского флота сняли в Крыму с мели потерявший ход сухогруз под флагом Микронезии.

В Крыму завершилась спасательная операция по съёмке с мели сухогруза под флагом Микронезии, сообщает 13 марта Министерство обороны Российской Федерации.

Судно «Ривер Эрегли» следовало из болгарского порта Бургас в порт Новороссийск. Экипаж состоит из 7 человек — граждан Украины, сообщает оборонное ведомство. 11 марта, при нахождении сухогруза на траверзе южной оконечности Крымского полуострова, у него отказали главные двигатели, судно оказалось обесточенным, потеряло ход и начало дрейф в сторону береговых отмелей.

"Учитывая критичность ситуации, компания, представляющая интересы судовладельца, через морской спасательный координационный центр Севастополя обратилась за помощью к командованию Черноморским флотом. Командующим объединением адмиралом Александром Витко было принято решение направить к аварийному судну морской буксир МБ-174", – говорится в сообщении.

К моменту прибытия буксира в район аварии сухогруз «Ривер Эрегли» коснулся грунта и сел на мель у южного берега Крыма, в районе города Алупка.

"Учитывая возникшую ситуацию, к месту проведения спасательных работ для осмотра корпуса и дооценки состояния сухогруза было дополнительно направлено водолазное судно ВМ-154", – добавлено в сообщении.

После того, как водолазные специалисты Черноморского флота подтвердили, что при касании с грунтом сухогруз не получил пробоин, МБ-174 снял «Ривер Эрегли» с мели и отбуксировал его в Севастополь.