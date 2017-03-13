В Петербурге прогнозируют три дня туманов

Из-за температурных «качелей» в Петербурге и пригородах снова ожидают туман. ГУ МЧС по городу предупреждает, что его будет сопровождать гололед.

Из-за пришедшего в Северную столицу антициклона, который принес теплую, почти весеннюю температуру, утром в понедельник, 13 марта, в городе на Неве наблюдался сильный туман. Дымку жители и гости могли видеть и накануне вечером, когда дневные +5 сменились нулевой температурой. Как сообщают в пресс-службе ГУ МЧС по Петербургу, такая погода будет и во вторник, то есть продлится три дня.

По данным Гидрометцентра, сейчас в городе +1, ночью температура станет минусовой (от -2 до -4) и вновь преодолеет нулевую отметку к следующему утру. Во вторник, 14 марта, синоптики обещают до +3 градусов.