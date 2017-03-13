Песков высказался о фильме CNN про Путина

Фильм канала CNN, посвященный президенту России Владимиру Путину, носит критический характер. Такое предположение высказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков в понедельник, 13 марта.

Как пишет Лента.ру, по мнению Пескова, было бы слишком оптимистично думать, что отдельное СМИ «может вырваться за рамки того истерического эмоционального фона», который сегодня превалирует в США по отношению к России.

«Наверное, этим обусловлено то, что действительно этот фильм, судя по всему, будет и уже сделан с таким критическим уклоном и, скажем так, в русле дальнейшей демонизации нашей страны и, возможно, нашего президента», — заявил представитель Кремля.

Песков признался, что пока не посмотрел документальную ленту, но ждет возможности с ней ознакомиться. «Заслуживает позитивной оценки то, что они дали возможность поучаствовать в этом фильме и, по крайней мере, изложить там нашу позицию по тем темам, которые затрагиваются, что мы и сделали», — добавил он.

Анонс фильма «Самый могущественный человек в мире», в котором речь идет о российском президенте, был опубликован в понедельник на сайте телеканала CNN. Видеоанонс состоит из нарезки новостных кадров и закадровых комментариев о Владимире Путине. В частности, звучит вопросительная реплика о том, «использовал ли он свою власть», чтобы добиться избрания нового президента США Дональда Трампа.