Песков высказался о фильме CNN про Путина

Еще
16:55 13.03.2017
Пришлите свою новость!
16:54
Рейс Петербург-Берлин из-за забастовки перенесен в другой аэропорт Германии
16:50
Столтенберг попросился на учения «Запад-2017»
16:42
Range Rover за несколько миллионов угнали за несколько секунд
16:37
Туман и гололед осложнят дорожную обстановку в Петербурге и области
16:32
Банк России: Возможность для проведения bail-in «Пересвета» сохраняется
16:27
Посол Швейцарии: Отношения России и ЕС - как ссора супругов
16:11
Совет Евросоюза продлил на полгода действие антироссийских санкций
16:08
Ленинградская область возвращает земли в сельхозоборот
15:59
Сирийская оппозиция подтвердила отказ от участия в переговорах в Астане
15:54
Смольный согласовал проведение градозащитного митинга на Марсовом поле
15:49
Путешествие иранца в Финляндию через Петербург закончилось в ФСБ
15:45
В Финляндии судят выходца из Ирака, который хотел убить сестру по приказу отца
15:36
Власти Шотландии назвали возможные даты референдума по независимости
15:25
Три производителя молочного фальсификата получили антипремию в Петербурге
15:25
Петербуржцы завоевали 5 золотых медалей Первенства России по русским шашкам
15:23
Редкий автомобиль разбили на Колтушском шоссе
15:16
Президент Ирана посетит Москву
15:06
Черчесов: Кокорина нет в сборной по спортивному принципу
14:57
Националисты завалили вход в Сбербанк в Киеве бетонными плитами
14:50
Финские депутаты зарабатывают тысячи евро помимо основной работы
14:45
Fashion House построит под Петербургом аутлет к 2018 году
14:41
Губернатор Полтавченко вызван в суд по делу о передаче Исаакия церкви
14:36
Россия досрочно завершает программу по ликвидации химоружия
14:27
Тимошенко: На Украине введено внешнее управление
14:17
Ле Пен решила предложить Польше и Венгрии дружить против ЕС
14:05
Глеб Самойлов: Мы не выступаем на политических мероприятиях
14:01
В Невском районе под угрозой ввода оказались школа и два детсада
13:54
Минобороны России рассказало о спасении судна с украинцами у берегов Крыма
13:52
В Петербурге прогнозируют три дня туманов
13:42
Церетели вновь утвержден в должности президента Российской академии художеств
13:40
Последний сезон «Игры престолов» станет еще короче
13:34
Песков высказался о фильме CNN про Путина
13:26
В Пулково наказали матерщинников
13:15
Председателя Евросовета вызвали на допрос в Польше
13:08
Российские банки хотят оформлять паспорта в своих отделениях
13:04
Объявлена дата премьеры фильма «Матильда»
13:04
Забастовка в финских аэропортах 14 марта отменяется
12:58
Вентиляционное оборудование на долгострои ГК «Город» поставили вертолетами
12:50
Прядкин: Обсудим в РФПЛ инициативу "Зенита" по видеофиксации гола
12:40
Фийон назвал ошибкой антироссийские санкции
12:36
«Фаэтон» получил предупреждение от УФАС за сомнительные слова
12:30
Президент Армении едет в Москву
12:23
Проект капремонта набережной Фонтанки одобрен Главгосэкспертизой
12:19
Россия на четверть увеличила импорт товаров
12:09
Жирков и Дзюба вызваны в сборную России. Кокорин и Шатов - нет
12:00
«Бандитский Петербург» вернется в академическом формате
11:52
На Глухоозерском шоссе сгорел «КАМАЗ»
11:46
За месяц в жилинспекцию Петербурга поступило 2750 обращений граждан
11:42
Минфин выработает новые критерии налогового резидентства России
11:35
Петербургские экс-приставы за попытку нажиться на должнике осуждены условно
11:29
РФС оштрафует "Зенит" за пропуск Луческу флеш-интервью
11:20
Поход в кафе закончился для капитана ЗВО реанимацией
11:17
Украинские радикалы залили монтажной пеной банкоматы "дочек" российских банков
11:08
РФ объявила внезапную проверку на своих базах в Армении и Абхазии
10:57
В Батуми восстанавливают инфраструктуру после субботних беспорядков
10:51
В РФ решили замедлять доступ к сайтам, нарушающим законы
10:49
История одного цареубийства
10:45
В РФ качество бензина будут проверять прямо на заправках
10:39
Салон МТС в Шлиссельбурге обокрали за 10 минут
10:33
СМИ: Центр стратегических разработок Кудрина предложил Кремлю судебную реформу
10:27
Финский шенген можно успеть сделать до апреля
10:21
Петербуржец сбежал от подруги, продав её машину
10:15
Задержанных наркоконтрабандистов вдохновлял бывалый житель Ленобласти
10:09
Южная Корея заявила о готовности КНДР провести ядерное испытание
10:03
Приставы придумали, как заставить петербуржца заплатить за кражу виски
09:57
Турпоток из России в города Европы упал на 12,4%
09:49
«Кадиллак» на Индустриальном опрокинулся, задев фургон
09:41
Материнский капитал предложили заменить на детские пособия
09:33
СМИ: В Британии назначили министра по борьбе с "подрывной деятельностью"
09:25
У петербуржца нашли полкило наркотиков «в ассортименте»
Предыдущие новости
Архив материалов
Власть
Версия для печати
13.03.2017 13:34

Песков высказался о фильме CNN про Путина

 

Фильм канала CNN, посвященный президенту России Владимиру Путину, носит критический характер. Такое предположение высказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков в понедельник, 13 марта.

Как пишет Лента.ру, по мнению Пескова, было бы слишком оптимистично думать, что отдельное СМИ «может вырваться за рамки того истерического эмоционального фона», который сегодня превалирует в США по отношению к России.

«Наверное, этим обусловлено то, что действительно этот фильм, судя по всему, будет и уже сделан с таким критическим уклоном и, скажем так, в русле дальнейшей демонизации нашей страны и, возможно, нашего президента», — заявил представитель Кремля.

Песков признался, что пока не посмотрел документальную ленту, но ждет возможности с ней ознакомиться. «Заслуживает позитивной оценки то, что они дали возможность поучаствовать в этом фильме и, по крайней мере, изложить там нашу позицию по тем темам, которые затрагиваются, что мы и сделали», — добавил он.

Анонс фильма «Самый могущественный человек в мире», в котором речь идет о российском президенте, был опубликован в понедельник на сайте телеканала CNN. Видеоанонс состоит из нарезки новостных кадров и закадровых комментариев о Владимире Путине. В частности, звучит вопросительная реплика о том, «использовал ли он свою власть», чтобы добиться избрания нового президента США Дональда Трампа.


Подписывайтесь на канал "Фонтанка.ру" в Telegram или Viber, если хотите быть в курсе главных событий в Петербурге - и не только.

СМИ2
MarketGid News
Infox
24СМИ. Агрегатор
Lentainform
Новости компаний
Филиал ПАО «МРСК Северо-Запада» «Колэнерго»
06.03.2017 11:35

МРСК Северо-Запада обеспечила электроснабжение этнографического комплекса в Мурманской области

Филиал ПАО «МРСК Северо-Запада» «Колэнерго» досрочно завершил работы по технологическому присоединению к электрической сети территориально-соседской общины коренного малочисленного народа саами «Самь-Сыйт»
Tele2
28.02.2017 18:13

Tele2 увеличила число бизнес-клиентов и выручку в B2B

В 2016 году основными драйверами развития в корпоративном сегменте стали: увеличение количества крупных компаний среди клиентов Tele2, рост потребления интернет-трафика и в том числе развитие М2М-направления
ИКК «ГАРАНТ ИНТЕРНЭШНЛ»
22.02.2017 14:55

Электронная подпись для раскрытия информации о ценных бумагах

С 1 февраля 2017 года информация, подлежащая раскрытию в соответствии с законодательством РФ о ценных бумагах и размещаемая на специализированных сайтах агентств, аккредитованных Банком России, должна быть подписана квалифицированной электронной подписью.
Материалы рубрики
Новости
Статьи
Смольный согласовал проведение градозащитного митинга на Марсовом поле
Президент Ирана посетит Москву
Песков высказался о фильме CNN про Путина
Президент Армении едет в Москву
СМИ: В Британии назначили министра по борьбе с "подрывной деятельностью"
Президент Киргизии обвинил ряд СМИ в клевете и дестабилизации ситуации
Трамп пригласил Махмуда Аббаса в Белый дом
Порошенко хочет встретиться с Трампом раньше Путина
Трамп решил спросить у Меркель, как ему общаться с Путиным
Эрдоган ожидает от России введения безвизового режима с Турцией
Кто прописался в «тайной империи Медведева»
Украина и Донбасс блокировали друг друга
«Темная лошадка» добралась до Дома молодежи
Игрок, адвокат и каратист рвутся в омбудсмены
Зачем Полтавченко опять отправляют в отставку
Скажи, где твой Парнас, и я скажу, кто ты
Зачем в Кремле заговорили про Исаакий
Межфракционная измена
Почему губернаторы попали под «страшный суд»
Идите в город-сад
Говорим и показываем
Главное
Последнее

Петербуржцы завоевали 5 золотых медалей Первенства России по русским шашкам

В Петербурге прогнозируют три дня туманов

«Бандитский Петербург» вернется в академическом формате

скриншот видео с сайта vk.com, группа "ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПБ"

На Глухоозерском шоссе сгорел «КАМАЗ»

Покушение на Александра II на набережной Екатерининского канала (канал Грибоедова), 1 (13) марта 1881 г.

История одного цареубийства

Семён Дымов

В квартирном пожаре на Тухачевского спасли кота

Новости компаний
Филиал ПАО «МРСК Северо-Запада» «Колэнерго»
06.03.2017 11:35
МРСК Северо-Запада обеспечила электроснабжение этнографического комплекса в Мурманской области
Филиал ПАО «МРСК Северо-Запада» «Колэнерго» досрочно завершил работы по технологическому присоединению к электрической сети территориально-соседской общины коренного малочисленного народа саами «Самь-Сыйт»
Tele2
28.02.2017 18:13
Tele2 увеличила число бизнес-клиентов и выручку в B2B
В 2016 году основными драйверами развития в корпоративном сегменте стали: увеличение количества крупных компаний среди клиентов Tele2, рост потребления интернет-трафика и в том числе развитие М2М-направления
ИКК «ГАРАНТ ИНТЕРНЭШНЛ»
22.02.2017 14:55
Электронная подпись для раскрытия информации о ценных бумагах
С 1 февраля 2017 года информация, подлежащая раскрытию в соответствии с законодательством РФ о ценных бумагах и размещаемая на специализированных сайтах агентств, аккредитованных Банком России, должна быть подписана квалифицированной электронной подписью.
ПАО «МРСК Северо-Запада»
21.02.2017 15:40
МРСК Северо-Запада продает просроченную дебиторскую задолженность объемом 2,25 млрд рублей
МРСК Северо-Запада (дочерняя компания ПАО «Россети») выставляет на продажу просроченную дебиторскую задолженность предприятий-банкротов за оказанные услуги по договорам передачи электроэнергии и по договорам энергоснабжения на общую сумму 2,25 млрд рублей.
КЕЙ
16.02.2017 09:00
КЕЙ подготовил ТОП-5 подарков к 23 февраля
На пороге День Защитника Отечества! И, вероятно, читательницы «Фонтанки» уже задумались о том, что подарить своим мужчинам. Чтобы не тратить время на размышление и мучительные догадки, предлагаем обратить внимание на лист небанальных подарков
«Петербургская Недвижимость»
14.02.2017 10:28
Состоялась презентация «Квартира с первым взносом ноль рублей»
Как купить квартиру, не имея на руках собственных средств, в субботу 10 февраля, рассказали специалисты «Петербургской Недвижимости» на презентации «Квартира с первым взносом ноль рублей», которая состоялась главном офисе компании на Московском пр. 212
«Дом у Елагина острова»
10.02.2017 13:59
Паркинг в «Доме у Елагина острова» будет оснащен системой Parklift
«Северный город» вывел в продажу парковочные места в «Доме у Елагина острова», который строится в Приморском районе (Липовая аллея, 15). Подземный паркинг в этом доме оснащается системой Parklift, которая позволяет размещать автомобили на двух уровнях один над другим.
Фото предоставлено компанией «МРСК Северо-Запада»
02.02.2017 16:01
Мэр Вологды поблагодарил МРСК Северо-Запада за помощь на частной подстанции «Ява»
В Вологде состоялось награждение персонала филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» «Вологдаэнерго» (дочерняя компания «Россети») за проведенные ремонтно-восстановительные работы на частной ПС «Ява».
Ирина Третьякова
23.12.2016 15:08
Tele2 усилилась на Северо-Западе
Оператор сообщил о назначении Ирины Третьяковой на должность коммерческого директора макрорегиона «Северо-Запад»
ПАО «Банк «Санкт-Петербург»
22.12.2016 13:27
Банк «Санкт-Петербург» с Mastercard запустили совместную акцию «cash back за покупки на АЗС с Apple Pay»
Банк «Санкт-Петербург» совместно с платежной системой Mastercard запустил акцию «5% cash back за покупки на АЗС с Apple Pay», которая продлится с 15 декабря 2016 года по 15 января 2017 года
© 2000-2017 Фонтанка.Ру
Правила использования материалов сайта
Свидетельство Роскомнадзора ЭЛ № ФС 77-66333 от 14.07.2016
Информация для пользователей сайта
"Фонтанка" - петербургская интернет-газета, где можно найти не только новости Петербурга, но и последние новости дня, и все важное и интересное, что происходит в России и в мире. Здесь вы отыщете наиболее значимые происшествия, новости Санкт-Петербурга, последние новости бизнеса, а также события в обществе, культуре, искусстве. Политика и власть, бизнес и недвижимость, дороги и автомобили, финансы и работа, город и развлечения - вот только некоторые из тем, которые освещает ведущее петербургское сетевое общественно-политическое издание. Санкт-Петербург читает "Фонтанку"! Наша аудитория - лидеры бизнеса и политики, чиновники, десятки тысяч горожан.