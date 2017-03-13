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13.03.2017 20:00

В квартале Riverside открылся детский сад с бассейном и соляной пещерой

В квартале Riverside открылся детский сад с бассейном и соляной пещерой
Центр развития ребенка «Солнышко»

В квартале высокого класса Riverside от Setl City начал работу Центр развития ребенка «Солнышко».

В нем для всестороннего развития малышей предусмотрен бассейн, соляная пещера, спортивные и художественные секции и курсы иностранных языков. Компания «Петербургская Недвижимость» предоставила помещения оператору на условиях аренды.

Новый детский сад расположился в домах первой очереди квартала, которые уже заселены. Здесь применяются современные методики воспитания и индивидуальный подход к развитию: пятиразовое питание, занятия в бассейне, посещение соляной пещеры, работа с логопедом и психологом, а также действуют спортивные секции ушу, гимнастики, танцев, языковой клуб по изучению английского и испанского, ИЗО-студия.

– В новом детском саду мне нравится персонал. Это профессиональные воспитатели, и дети к ним тянутся, – рассказывает Ирина, мама одной из воспитанниц Центра развития ребенка «Солнышко». – С ребенком действительно занимаются. Каждый раз забираю дочь с новыми поделками, рисунками. Вся мебель новая, установлены специальные кроватки с ортопедическими матрасами, много развивающих игрушек. Дочка всегда с радостью идет в садик.

При Центре развития оборудованы несколько игровых площадок для детей разных возрастов с безопасным покрытием. На его территории действует контроль доступа, дети здесь в безопасности. Работает детский сад с 07:30 до 20:00. Сейчас в Центре развития «Солнышко» ведется набор в группы разных возрастов и секцию «Мама+малыш» для детей до 1 года.

Напомним, что квартал бизнес-класса Riverside расположился на Ушаковской набережной, на границе исторического Петроградского и престижного Приморского районов Петербурга. Строительство жилой части проекта завершено: все 8 корпусов, часть подземного паркинга и детский сад компания Setl City уже ввела в эксплуатацию. Сейчас в квартале завершается строительство двух офисных зданий и последней очереди просторного паркинга.

 Справка о компании Setl City
Справка о компании «Петербургская Недвижимость»
 


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Новости компаний
Центр развития ребенка «Солнышко»
13.03.2017 20:00

В квартале Riverside открылся детский сад с бассейном и соляной пещерой

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