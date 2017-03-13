В Пулково наказали матерщинников

Двоих пассажиров привлекли к административной ответственности в аэропорту Пулково в Петербурге. Оба мужчины нецензурно выражались, хотя поводы у них были разные — один опоздал на рейс, а другой перебрал с алкоголем.

Как 13 марта сообщает транспортная полиция Петербурга, первым с правоохранительными органами пришлось пообщаться 36-летнему петербуржцу. Когда он приехал в аэропорт 11 марта, регистрация на его рейс уже 20 минут как закончилась. Однако вместо того, чтобы смириться с собственной рассеянностью, мужчина начал требовать посадить его на самолет, сопровождая речь потоком нецензурной брани. В итоге мужчина докричался до административного штрафа по статье «Мелкое хулиганство».

Второго пассажира полицейские поджидали на земле, пока тот буянил в небе 11 марта на рейсе Москва – Петербург. 41-летний пассажир был пьян, матерился и вел себя неадекватно. В его отношении возбуждено дело по статье «Появление в общественных местах в состоянии опьянения» КоАП РФ.