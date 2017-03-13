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13.03.2017 13:15

Председателя Евросовета вызвали на допрос в Польше

 

Прокуратура Польши вызвала председателя Евросовета и экс-премьера страны Дональда Туска на допрос по делу против бывших сотрудников польской службы контрразведки.

Об этом 13 марта пишет «Газета.Ru» со ссылкой на информагентство Reuters.

«Господин Дональд Туск был вызван в качестве свидетеля по делу против бывших чиновников Службы военной контрразведки, обвиняемых в сотрудничестве с представителями разведовательных служб других стран без соответствующего поручения главы правительства», — отмечают в прокуратуре.

Дело относится к событиям 2010 года, когда Туск являлся премьер-министром Польши.

Ранее лидер правящей в Польше партии «Закон и справедливость» Ярослав Качиньский раскритиковал решение лидеров стран — участниц Евросоюза назначить на второй срок главу Евросовета Дональда Туска, несмотря на протест Варшавы.


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