Российские банки хотят оформлять паспорта в своих отделениях

Российские банки поддерживают инициативу по передаче кредитным организациям функции по оформлению паспортов и миграционных документов и готовы к оказанию таких услуг.

Это 13 марта сказала RNS председатель правления Национального платежного совета (НПС) Алма Обаева в кулуарах Недели российского бизнеса в Москве.

«Мы находимся в тесном контакте с банковскими ассоциациями: Ассоциацией российских банков и Ассоциацией региональных банков. Они информировали как банковское сообщество, так и приближенное к банковскому сообщество, что такая функция возможна. Наверное, за это будет какое-то возмещение от государства. Все-таки банки будут нести какие-то операционные расходы. Я думаю, банки будут заинтересованы в том, чтобы эту функцию оказывать», — сказала она.

По словам Обаевой, в банках сконцентрирована большая база данных о физических лицах: «Поэтому нет ничего невозможного, и, может быть, было бы рационально передать банковскому сектору эту функцию. Ничего сложного я не вижу, потому что банковские базы данных сопряжены с паспортно-визовой системой».

В то же время Обаева отметила, что выдача удостоверений личности является «не совсем профильной функцией» для банков.

О том, что банки могут начать предоставлять услуги по оформлению российских и загранпаспортов, а также других документов, которые сейчас оформляет ФГУП «Паспортно-визовый сервис», подчиняющийся МВД, сообщил ранее РБК.

«Первый вице-премьер считает необходимым сохранение конкуренции: если раньше паспорта выдавал один ФГУП, то сейчас планируется передать эту функцию уполномоченным банкам», — сказал RNS представитель первого вице-премьера Игоря Шувалова.