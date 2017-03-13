Российские банки хотят оформлять паспорта в своих отделениях

Еще
16:55 13.03.2017
Пришлите свою новость!
16:54
Рейс Петербург-Берлин из-за забастовки перенесен в другой аэропорт Германии
16:50
Столтенберг попросился на учения «Запад-2017»
16:42
Range Rover за несколько миллионов угнали за несколько секунд
16:37
Туман и гололед осложнят дорожную обстановку в Петербурге и области
16:32
Банк России: Возможность для проведения bail-in «Пересвета» сохраняется
16:27
Посол Швейцарии: Отношения России и ЕС - как ссора супругов
16:11
Совет Евросоюза продлил на полгода действие антироссийских санкций
16:08
Ленинградская область возвращает земли в сельхозоборот
15:59
Сирийская оппозиция подтвердила отказ от участия в переговорах в Астане
15:54
Смольный согласовал проведение градозащитного митинга на Марсовом поле
15:49
Путешествие иранца в Финляндию через Петербург закончилось в ФСБ
15:45
В Финляндии судят выходца из Ирака, который хотел убить сестру по приказу отца
15:36
Власти Шотландии назвали возможные даты референдума по независимости
15:25
Три производителя молочного фальсификата получили антипремию в Петербурге
15:25
Петербуржцы завоевали 5 золотых медалей Первенства России по русским шашкам
15:23
Редкий автомобиль разбили на Колтушском шоссе
15:16
Президент Ирана посетит Москву
15:06
Черчесов: Кокорина нет в сборной по спортивному принципу
14:57
Националисты завалили вход в Сбербанк в Киеве бетонными плитами
14:50
Финские депутаты зарабатывают тысячи евро помимо основной работы
14:45
Fashion House построит под Петербургом аутлет к 2018 году
14:41
Губернатор Полтавченко вызван в суд по делу о передаче Исаакия церкви
14:36
Россия досрочно завершает программу по ликвидации химоружия
14:27
Тимошенко: На Украине введено внешнее управление
14:17
Ле Пен решила предложить Польше и Венгрии дружить против ЕС
14:05
Глеб Самойлов: Мы не выступаем на политических мероприятиях
14:01
В Невском районе под угрозой ввода оказались школа и два детсада
13:54
Минобороны России рассказало о спасении судна с украинцами у берегов Крыма
13:52
В Петербурге прогнозируют три дня туманов
13:42
Церетели вновь утвержден в должности президента Российской академии художеств
13:40
Последний сезон «Игры престолов» станет еще короче
13:34
Песков высказался о фильме CNN про Путина
13:26
В Пулково наказали матерщинников
13:15
Председателя Евросовета вызвали на допрос в Польше
13:08
Российские банки хотят оформлять паспорта в своих отделениях
13:04
Объявлена дата премьеры фильма «Матильда»
13:04
Забастовка в финских аэропортах 14 марта отменяется
12:58
Вентиляционное оборудование на долгострои ГК «Город» поставили вертолетами
12:50
Прядкин: Обсудим в РФПЛ инициативу "Зенита" по видеофиксации гола
12:40
Фийон назвал ошибкой антироссийские санкции
12:36
«Фаэтон» получил предупреждение от УФАС за сомнительные слова
12:30
Президент Армении едет в Москву
12:23
Проект капремонта набережной Фонтанки одобрен Главгосэкспертизой
12:19
Россия на четверть увеличила импорт товаров
12:09
Жирков и Дзюба вызваны в сборную России. Кокорин и Шатов - нет
12:00
«Бандитский Петербург» вернется в академическом формате
11:52
На Глухоозерском шоссе сгорел «КАМАЗ»
11:46
За месяц в жилинспекцию Петербурга поступило 2750 обращений граждан
11:42
Минфин выработает новые критерии налогового резидентства России
11:35
Петербургские экс-приставы за попытку нажиться на должнике осуждены условно
11:29
РФС оштрафует "Зенит" за пропуск Луческу флеш-интервью
11:20
Поход в кафе закончился для капитана ЗВО реанимацией
11:17
Украинские радикалы залили монтажной пеной банкоматы "дочек" российских банков
11:08
РФ объявила внезапную проверку на своих базах в Армении и Абхазии
10:57
В Батуми восстанавливают инфраструктуру после субботних беспорядков
10:51
В РФ решили замедлять доступ к сайтам, нарушающим законы
10:49
История одного цареубийства
10:45
В РФ качество бензина будут проверять прямо на заправках
10:39
Салон МТС в Шлиссельбурге обокрали за 10 минут
10:33
СМИ: Центр стратегических разработок Кудрина предложил Кремлю судебную реформу
10:27
Финский шенген можно успеть сделать до апреля
10:21
Петербуржец сбежал от подруги, продав её машину
10:15
Задержанных наркоконтрабандистов вдохновлял бывалый житель Ленобласти
10:09
Южная Корея заявила о готовности КНДР провести ядерное испытание
10:03
Приставы придумали, как заставить петербуржца заплатить за кражу виски
09:57
Турпоток из России в города Европы упал на 12,4%
09:49
«Кадиллак» на Индустриальном опрокинулся, задев фургон
09:41
Материнский капитал предложили заменить на детские пособия
09:33
СМИ: В Британии назначили министра по борьбе с "подрывной деятельностью"
09:25
У петербуржца нашли полкило наркотиков «в ассортименте»
Предыдущие новости
Архив материалов
Общество
Версия для печати
13.03.2017 13:08

Российские банки хотят оформлять паспорта в своих отделениях

 

Российские банки поддерживают инициативу по передаче кредитным организациям функции по оформлению паспортов и миграционных документов и готовы к оказанию таких услуг.

Это 13 марта сказала RNS председатель правления Национального платежного совета (НПС) Алма Обаева в кулуарах Недели российского бизнеса в Москве.

«Мы находимся в тесном контакте с банковскими ассоциациями: Ассоциацией российских банков и Ассоциацией региональных банков. Они информировали как банковское сообщество, так и приближенное к банковскому сообщество, что такая функция возможна. Наверное, за это будет какое-то возмещение от государства. Все-таки банки будут нести какие-то операционные расходы. Я думаю, банки будут заинтересованы в том, чтобы эту функцию оказывать», — сказала она.

По словам Обаевой, в банках сконцентрирована большая база данных о физических лицах: «Поэтому нет ничего невозможного, и, может быть, было бы рационально передать банковскому сектору эту функцию. Ничего сложного я не вижу, потому что банковские базы данных сопряжены с паспортно-визовой системой».

В то же время Обаева отметила, что выдача удостоверений личности является «не совсем профильной функцией» для банков.

О том, что банки могут начать предоставлять услуги по оформлению российских и загранпаспортов, а также других документов, которые сейчас оформляет ФГУП «Паспортно-визовый сервис», подчиняющийся МВД, сообщил ранее РБК.

«Первый вице-премьер считает необходимым сохранение конкуренции: если раньше паспорта выдавал один ФГУП, то сейчас планируется передать эту функцию уполномоченным банкам», — сказал RNS представитель первого вице-премьера Игоря Шувалова.


Подписывайтесь на канал "Фонтанка.ру" в Telegram или Viber, если хотите быть в курсе главных событий в Петербурге - и не только.

СМИ2
MarketGid News
Infox
24СМИ. Агрегатор
Lentainform
Новости компаний
Tele2
03.03.2017 11:09

Tele2 – один из лучших работодателей России по версии HeadHunter

Tele2 второй раз подряд вошла в ТОП-100 лучших работодателей России по версии HeadHunter. За год компания поднялась в рейтинге на 9 пунктов и заняла в нем 14-ю строку.
КЕЙ
02.03.2017 08:33

КЕЙ назвал причины популярности технологии VR

Эксперты сети цифровых супермаркетов КЕЙ рассказали о новом тренде цифрового мира – гаджетах виртуальной реальности, их особенностях и специфике выбора.
КЕЙ
28.02.2017 08:30

ТОП-5 подарков к 8 марта по версии КЕЙ

Главный весенний праздник неудержимо близится! А значит, самое время подумать, чем порадовать прекрасную половину человечества в этот замечательный день. Цифровой ритейлер КЕЙ специально для читателей Фонтанка.ru составил свой рейтинг лучших подарков к 8 марта
Материалы рубрики
Новости
Статьи
Столтенберг попросился на учения «Запад-2017»
Посол Швейцарии: Отношения России и ЕС - как ссора супругов
Сирийская оппозиция подтвердила отказ от участия в переговорах в Астане
Власти Шотландии назвали возможные даты референдума по независимости
Глеб Самойлов: «Я оптимист, я верю, что может быть хуже»
Россия досрочно завершает программу по ликвидации химоружия
Тимошенко: На Украине введено внешнее управление
Ле Пен решила предложить Польше и Венгрии дружить против ЕС
Церетели вновь утвержден в должности президента Российской академии художеств
Российские банки хотят оформлять паспорта в своих отделениях
Глеб Самойлов: «Я оптимист, я верю, что может быть хуже»
Финляндию разделил миграционный вопрос
ЕСПЧ оценил российские методы воспитания
Как Анна Иоанновна вернула столицу в Петербург
Патрик к нам приходит, Патрик к нам приходит
Как феминистки вернули себе 8 Марта
Лев Щеглов: Мы все облучены прогрессом
101 роза для Эллочки-людоедки
В убийстве турецкого посла нарисовали русский след
Крест и «церковный спецназ» как спасение от застройщика
Говорим и показываем
Главное
Последнее

Петербуржцы завоевали 5 золотых медалей Первенства России по русским шашкам

В Петербурге прогнозируют три дня туманов

«Бандитский Петербург» вернется в академическом формате

скриншот видео с сайта vk.com, группа "ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПБ"

На Глухоозерском шоссе сгорел «КАМАЗ»

Покушение на Александра II на набережной Екатерининского канала (канал Грибоедова), 1 (13) марта 1881 г.

История одного цареубийства

Семён Дымов

В квартирном пожаре на Тухачевского спасли кота

Новости компаний
Tele2
03.03.2017 11:09
Tele2 – один из лучших работодателей России по версии HeadHunter
Tele2 второй раз подряд вошла в ТОП-100 лучших работодателей России по версии HeadHunter. За год компания поднялась в рейтинге на 9 пунктов и заняла в нем 14-ю строку.
КЕЙ
02.03.2017 08:33
КЕЙ назвал причины популярности технологии VR
Эксперты сети цифровых супермаркетов КЕЙ рассказали о новом тренде цифрового мира – гаджетах виртуальной реальности, их особенностях и специфике выбора.
КЕЙ
28.02.2017 08:30
ТОП-5 подарков к 8 марта по версии КЕЙ
Главный весенний праздник неудержимо близится! А значит, самое время подумать, чем порадовать прекрасную половину человечества в этот замечательный день. Цифровой ритейлер КЕЙ специально для читателей Фонтанка.ru составил свой рейтинг лучших подарков к 8 марта
«Аладушкин»
27.02.2017 12:50
Необычная Масленица от бренда «Аладушкин» состоялась
Бренд «Аладушкин», принадлежащий «ГК «Дарница» в классе регистрации товарных знаков на хлебо-булочные изделия, 26 февраля 2017 г. подарил петербуржцам 3D-световое шоу «Сказку про Аладушек».
Setl City
22.02.2017 15:13
Квартиры от Setl City покупатели рассматривают в первую очередь
При выборе жилья в Санкт-Петербурге и Ленинградской области покупатели в первую очередь рассматривают квартиры от застройщика Setl City – таковы результаты исследования, проведённого Ярмаркой недвижимости и исследовательской компанией Infowave.
Tele2
21.02.2017 17:52
Tele2 приглашает на зимний сезон фестиваля STEREOLETO
Tele2 стала партнером музыкального фестиваля STEREOLETO: Winter Session, который пройдет в День защитника Отечества. Своим новым абонентам оператор дарит возможность попасть на концерт на особых условиях
uralairlines.com
21.02.2017 10:56
«Уральские авиалинии» ведут набор на самую романтичную профессию
Хорошая новость для всех, кто мечтал о небе, самолетах и девушках: «Уральские авиалинии» с началом весенне-летнего сезона расширяют штат и объявляют набор на должность бортпроводника!
«Петербургская Недвижимость»
18.02.2017 00:02
«Петербургская Недвижимость» приглашает на выставку «Жилищный проект»
«Петербургская Недвижимость» приглашает на крупнейшую выставку «Жилищный проект», которая пройдет 18-19 февраля 2017 года в СКК «Петербургский»
www.uralairlines.com
14.02.2017 08:08
Пассажиры Уральских авиалиний активно сканируют лето в Санкт-Петербурге
Жители нашей страны продолжают узнавать самые выгодные предложения, спрятанные за огромными QR-кодами. Например, москвичи в этом году выбрали Сочи, Симферополь, Ларнаку, Барселону и Тиват.
«Терем-квартет» Автор фото Даниил Рабовский
10.02.2017 18:15
Музыка – лучший подарок ко Дню всех влюбленных
В преддверии Дня всех влюбленных Санкт-Петербургская филармония им. Д. Д. Шостаковича предоставит возможность сделать отличный подарок себе и своим близким. 12 февраля в кассе Филармонии билеты на 13 концертов Большого зала можно приобрести со скидкой 50%.
© 2000-2017 Фонтанка.Ру
Правила использования материалов сайта
Свидетельство Роскомнадзора ЭЛ № ФС 77-66333 от 14.07.2016
Информация для пользователей сайта
"Фонтанка" - петербургская интернет-газета, где можно найти не только новости Петербурга, но и последние новости дня, и все важное и интересное, что происходит в России и в мире. Здесь вы отыщете наиболее значимые происшествия, новости Санкт-Петербурга, последние новости бизнеса, а также события в обществе, культуре, искусстве. Политика и власть, бизнес и недвижимость, дороги и автомобили, финансы и работа, город и развлечения - вот только некоторые из тем, которые освещает ведущее петербургское сетевое общественно-политическое издание. Санкт-Петербург читает "Фонтанку"! Наша аудитория - лидеры бизнеса и политики, чиновники, десятки тысяч горожан.