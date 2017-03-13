Глеб Самойлов: «Я оптимист, я верю, что может быть хуже»

Семь лет сольного творчества музыкант, бывший участник легендарной «Агаты Кристи» Глеб Самойлов отметил аншлаговыми концертами в двух столицах и разговором с «Фонтанкой» о музыке, свободе, политике, войне и бойкоте старшему брату.

Экс-половинка группы «Агата Кристи» Глеб Самойлов уже 7 лет придумывает свою музыку в рамках коллектива The Matrixx, кардинально отличающуюся от творчества, которое рождалось совместно с братом Вадимом Самойловым. Братья уже не первый год не общаются «принципиально». Глеб Самойлов в начале марта 2017 года отметил день рождения своей группы концертами в двух столицах и дал «закулисное» интервью интернет-каналу [Фонтанка.Офис], рассказав и о творчестве, и о смерти.

О музыке и творчестве

- The Matrixx – 7 лет. Для вас лично каков главный итог этого этапа творчества?

– Поживём – увидим. Я переслушиваю «Матрицу» часто. Какой-то альбом выделить не могу. Но с последним альбомом «Резня в Асбесте», не скажу, что для группы, но для меня, как творческой личности, закончился какой-то этап. После этого мне потребовалось 2,5 года, чтобы понять, что я делаю дальше.

Прости, прощай.



Где-то, возможно, зовет меня мой скромный рай.



Прощай, прости.



Лучшее, лучшее, лучшее все позади…



«Инцептионус», альбом «Резня в Асбесте», 2015.

- Состав группы не сильно менялся за эти годы. Это правда, что ваш прежний клавишник и басист уходил работать к Григорию Лепсу? Общаетесь?

– Наш бывший участник Константин Бекрев (клавишные, бас-гитара. – Прим. ред.) работает у Григория Лепса. Мы продолжаем общаться. Он, как и все участники группы, сейчас участвует в создании нового альбома, но не как музыкант, а как программист и звукорежиссёр.

- Вы участвовали в дуэтах с самыми разными российскими творцами: Лёха Никонов, Линда, проект «Гражданин Поэт», 25/17 и другие. Вы вообще отказываетесь от предложений? Тот же Лепс если завтра позвонит.

– С кем бы то ни было? Это не звучит. Вы перечислили имена очень уважаемых мной людей. Ещё Васю Обломова забыли. Бывало, что и отказывал. Если мне изначально не нравится. Перед тем как согласиться на дуэт, я знакомлюсь с творчеством тех людей, которые этот дуэт предлагают. Если оно меня трогает, тогда я соглашаюсь. Приглашают ведь в основном единомышленники, люди, которые уважают меня. Люди, которых уважаю я. В основном.

Падал пепел седой,



Падал ртутный столб.



Так ангел слепой



Силой брал престол.



За окном падал снег,



Падал зрачок.



Так падал человек.



Дурачок…



«Дурачок», трек группы «25/17» с участием Глеба Самойлова, альбом «Умереть от счастья», 2017.

- Новый альбом выходит осенью. Вы говорили, что он близок по музыке к весьма электронной работе «Агаты Кристи» 98-го года «Чудеса».

– Нет. Например, в истории «Агаты» альбом «Ураган» (1997 года. – Прим. ред.) тоже был этапом. Следующая пластинка «Чудеса» была экспериментом. Так же и этот будущий альбом The Matrixx – альбом экспериментов.

- Пластинка выходит в 2017 году?

– Да.

- А каким будет название новой пластинки The Matrixx? Какое будет настроение у песен?

– Мы его еще не придумали. Настроение? Послушаете – узнаете.

- Ваш новый трек, который вы опубликовали только что, называется «Субкоманданте». Это логическое продолжение строчек из вашего дуэта с Лёхой Никоновым «Кто митингует – палится зря» и сюжета песни – «Опасность»?

– Не знаю, меня на это сподвигло прочтение собрания сочинений субкоманданте Маркоса. Человек с безумным чувством юмора, отваги и сделавший совершенно неожиданный революционный и правильный для нынешнего революционера шаг. Он борется с постмодернистским обществом его же способами. Он использует все наборы СМИшных штампов, он тщательно скрывает тайну своего рождения, имя настоящее. Он – Бетмен. Он делает так, что даже Esquire публикует некие его жизненные правила. В общем, делает настолько медийную фигуру, что его даже убить нельзя. Да, он с «калашом». Но главное его оружие – слово.

О, этот дивный новый мир,



Когда приходит командир.



Когда уже тошнит от крыс,



Молчи, расслабься и нагнись.



«Дыра», альбом «Прекрасное жестоко», 2010.

- Учитывая постоянную тягу к электронике, вам был бы интересен альбом ремиксов на песни «Матрицы»?

– А зачем? Я сам могу сочинить песню, которая будет звучать как ремикс. Я слышал несколько вариантов ремиксов на песни «Matrixx». Пока ни один меня не заинтересовал больше, чем оригинал.

- Будут ли изданы ваши недавние концерты с симфоническим оркестром?

– Это вопрос к директору группы, но дело это очень дорогостоящее. Записи есть, но с одной камеры, да и такие видео сейчас финансово невыгодны ни одному лейблу.

Меняющийся мир

- В последнее время все говорят, что мир на пороге каких-то потрясений. В Соединённых Штатах какой-то движ…

– Да мир как родился, он все время на пороге потрясений, по-моему.

Та заря будет алая вся,



И тебя поведут перед строем.



Кем бы ни был ты или я,



Завтра мы на секунду герои.



Последняя заря.



Всё остальное – зря.



«Завтра», альбом «Прекрасное жестоко», 2010.



- А почему сейчас активно заговорили? Сменилось поколение, которое еще не осознало, что это всегда так?

– Может, модным кажется.

- К слову, о моде. Даже Depeche Mode запели о революции.

– Я не удивляюсь. Вот и Lacrimosa выпустила альбом Revolution.

- Ну "Депеш" же глянец… И даже они поют о революции.

– "Депеш" – глянец?! Можно я промолчу? Депеш не глянец и никогда им не был. Они доказали это. Я слушаю каждый новый их альбом. Не всегда мне это нравится, но слушаю.

- А какие еще константы есть музыкальные?

– Да я, как и в 90-е, углублен в электронную музыку прежде всего. И очень нужно много всего перелопатить, чтобы найти стоящий лейбл или имена. Встречаются конкретные сборники, первый понравился, второй понравился, ждешь третий, а опа, его нет!

- Тогда хочется сделать его самостоятельно. У «Матрицы» на творческий «выхлоп» влияет что-то внешнее? Или это чисто внутренний продукт?

– И то, и другое, и третье одновременно.

– Если вас пригласят на трансовый фестиваль, вы выступите там с группой?

– Я лучше подиджею. Есть что покрутить, и даже как знаю.

Мы будем жить всегда



На сайте ФСБ.



Извечная весна



В холодном декабре.



Мы будем жить всегда



Смертельно и везде.



Ещё одна звезда



На сайте ФСБ.



«Жить всегда», альбом «Прекрасное жестоко», 2010.

Свобода

- Что для вас свобода?

– Я не знаю, на ум приходит: то, что чувствуешь внутри. Позволить себе быть самим собой. Это либо изначально рождено в душе, либо развивается.

- Быть свободным это работа? Или как-то само собой происходит?

– Я не сталкивался с тем, чтобы это было работой. Я не геройствую. Абсолютно. Просто в какие-то моменты выбора не могу переступить через себя. Физически.

Кайф на удочку не ловится,



Мы не герои



И не убийцы,



И жизнь длиннее



Не становится…



«Мы под огнём», альбом «Трэш», 2011.

- Мы видим растущий уличный протест 2017 года, вызванный вмешательством чиновников в привычный уклад культурных процессов. В СПб это возможная передача Исаакиевского собора РПЦ, слияние Российской национальной библиотеки с московской РГБ и так далее. Реакция граждан на наезды на культурные институции действительно опасна для государства?

– Я не чувствую этого. Даже когда в шествии оппозиции на проспекте Сахарова собралось почти 200 тысяч человек, власть просто на это не обратила внимания, и через год было уже 8 тысяч.

- То есть «кто митингует, палится зря»?

– Наверное, да.

– Многие критично мыслящие граждане видят некую «оттепель» в РФ. Фигурантов резонансных дел отпускают, Навального упорно не сажают. Это можно назвать «признаками чего-либо»?

– Признак того, что участие Алексей Навального выгодно власти, очевиден (смеётся). Почему? Потому что смотрите: у нас действительно «демократические выборы», у нас даже «оппозиция» участвует. Поэтому… получается, что на очередной президентский срок «он» идёт «честным путем».

– То есть вы думаете, что Навальный нужен в качестве спойлера?

– Я не удивлюсь, что это входит в планы власти, хотя их планы просчитать невозможно, это люди другой логики, другого понимания. Были ли они такими всегда, я не знаю. Я не знаком с детства ни с одним высшим чином.

Всё, что за небом,



Всё, что за кадром, -



Вот то, что я хочу знать.



Есть одна мелочь:



Любая система



Хочет таких сломать.



«Ненормальный», альбом «Прекрасное жестоко», 2010.



Брат

- Вы выступали на Украине, ваш брат периодически ездит в Донбасс. Насколько известно, вы не общаетесь. Вы могли бы забыть свои обиды и разногласия ради попытки примирить враждующих там? Дать совместные концерты по обе стороны от войны?

– Я сомневаюсь, что Вадику позволят выступить с другой стороны. А мы, кстати, не выступаем ни в одном политическом мероприятии, связанном с Украиной. Мы даем абсолютно частные честные концерты.

Что уже не сделает спецназ,



Что уже не сделает ОМОН.



Каждая нацелена на нас,



Каждая ракета на огонь.



Это значит, я еще живой…



«Живой», альбом «Light», 2014.

- Как вы думаете, могут ли в принципе люди искусства как-то примирить враждующие стороны?

– Пока политики не договорятся, о чем надо договориться, эта война не кончится.

Все так больно, что невольно



Мы почти сошли с ума.



Реки крови, море крови,



Ты же видишь все сама.



Мы прекрасно уязвимы,



Понимая, но дразня,



Все напрасно, и все мимо,



Не кончается резня.



«Резня», альбом «Резня в Асбесте», 2015.

- Вы судились с братом по поводу запрета на исполнение 172 песен группы «Агата Кристи». В какой стадии сегодня эта история?

– Мы подали с адвокатом апелляцию, ее обещали рассмотреть. Ждем-с. Власти же невыгодно, если бы я выиграл. Иначе с чем же Вадик будет выступать в Донбассе.

Сразу после суда осенью прошлого года [Фонтанка. Офис] спрашивала и у Вадима Самойлова, когда закончится дележ наследия легендарного коллектива и готов ли он пойти на мировую.

- Вы давно не общались с братом?

– Не общаемся принципиально.

Снова, как все добровольцы, мы дураки,



Кто нас послал, он знал, что с этой земли



Вряд ли вернется кто-либо типа живой.



Гады вокруг, и магазин пустой.



Вел нас огонь, и мы пробивались за ним,



Веруя в то, что мы все равно победим.



Знамя победы нам забивало мозги,



А он точно знал, что мы не вернемся с земли…



«Космический десант», альбом «Живые, но мёртвые», 2013.

Вера и оптимизм

- У нас сейчас мнение священников всё громче звучит отовсюду. Дьякон Андрей Кураев, комментируя признание Святого Патрика святым в РПЦ и возможную негативную реакцию верующих на традицию пить и веселиться в честь Патрика, сказал: «Наш дебилизм пробьёт любое дно»….

– Я солидарен с дьяконом Андреем Кураевым абсолютно. Он выступал в свое время в защиту Pussy Riot. И читал я его до всего этого.

- Правы те, кто говорит, что дальше хуже быть уже не может?

– Я оптимист, и всегда говорю, что может.

– В чем, на ваш взгляд, секрет мегапопулярности того, что делает Сергей Шнуров? Возвращаясь к вопросу о культуре. Можно сказать, что это символичная фигура? Олицетворение сегодняшнего дня.

– Я не люблю обсуждать коллег, каждый занимается своим делом, занимает свою нишу. Все на своем месте, которое они выбрали или которое изобрели. Это их дело.

Он бесстрашно бросится в бой,



Он хотя бы не голубой,



Он стреляет от живота,



Хотя вчерашняя гопота.



«Планета полицаев», альбом «Трэш», 2011.

- Ваше любимое место на земле, где всегда хорошо?

– Сцена. Иногда это требует много сил, но тем не менее это все равно самое родное место.

Весело и страшно

- Как вы себе отвечаете на вопрос, что такое смерть?

– Конец. Знаете, когда бываешь часто на ее пороге, да и в любой момент, когда летишь в самолете, который вот-вот готов рухнуть… Я, конечно, не молюсь, но думаю: Господи, пожалуйста, ну только не сейчас. Дай еще чуть-чуть. Поэтому… Кто же знает. Кто вернется – пускай рассказывает.

- Вам важен юмор в жизни? Страшно, но весело?

– А как прожить без юмора? Так страшно, что аж весело, или так весело, что аж страшно.

Потолок и четыре стены,



Для чего мне знать твоё имя,



Кем бы ни был я или ты,



Завтра мы уже будем другими.



Последняя заря, всё остальное зря.



«Завтра», альбом «Прекрасное жестоко», 2010.

Николай Нелюбин, специально для «Фонтанки.ру».