Глеб Самойлов: «Я оптимист, я верю, что может быть хуже»
Экс-половинка группы «Агата Кристи» Глеб Самойлов уже 7 лет придумывает свою музыку в рамках коллектива The Matrixx, кардинально отличающуюся от творчества, которое рождалось совместно с братом Вадимом Самойловым. Братья уже не первый год не общаются «принципиально». Глеб Самойлов в начале марта 2017 года отметил день рождения своей группы концертами в двух столицах и дал «закулисное» интервью интернет-каналу [Фонтанка.Офис], рассказав и о творчестве, и о смерти.
О музыке и творчестве
- The Matrixx – 7 лет. Для вас лично каков главный итог этого этапа творчества?
– Поживём – увидим. Я переслушиваю «Матрицу» часто. Какой-то альбом выделить не могу. Но с последним альбомом «Резня в Асбесте», не скажу, что для группы, но для меня, как творческой личности, закончился какой-то этап. После этого мне потребовалось 2,5 года, чтобы понять, что я делаю дальше.
Прости, прощай.
Где-то, возможно, зовет меня мой скромный рай.
Прощай, прости.
Лучшее, лучшее, лучшее все позади…
«Инцептионус», альбом «Резня в Асбесте», 2015.
- Состав группы не сильно менялся за эти годы. Это правда, что ваш прежний клавишник и басист уходил работать к Григорию Лепсу? Общаетесь?
– Наш бывший участник Константин Бекрев (клавишные, бас-гитара. – Прим. ред.) работает у Григория Лепса. Мы продолжаем общаться. Он, как и все участники группы, сейчас участвует в создании нового альбома, но не как музыкант, а как программист и звукорежиссёр.
- Вы участвовали в дуэтах с самыми разными российскими творцами: Лёха Никонов, Линда, проект «Гражданин Поэт», 25/17 и другие. Вы вообще отказываетесь от предложений? Тот же Лепс если завтра позвонит.
– С кем бы то ни было? Это не звучит. Вы перечислили имена очень уважаемых мной людей. Ещё Васю Обломова забыли. Бывало, что и отказывал. Если мне изначально не нравится. Перед тем как согласиться на дуэт, я знакомлюсь с творчеством тех людей, которые этот дуэт предлагают. Если оно меня трогает, тогда я соглашаюсь. Приглашают ведь в основном единомышленники, люди, которые уважают меня. Люди, которых уважаю я. В основном.
Падал пепел седой,
Падал ртутный столб.
Так ангел слепой
Силой брал престол.
За окном падал снег,
Падал зрачок.
Так падал человек.
Дурачок…
«Дурачок», трек группы «25/17» с участием Глеба Самойлова, альбом «Умереть от счастья», 2017.
- Новый альбом выходит осенью. Вы говорили, что он близок по музыке к весьма электронной работе «Агаты Кристи» 98-го года «Чудеса».
– Нет. Например, в истории «Агаты» альбом «Ураган» (1997 года. – Прим. ред.) тоже был этапом. Следующая пластинка «Чудеса» была экспериментом. Так же и этот будущий альбом The Matrixx – альбом экспериментов.
- Пластинка выходит в 2017 году?
– Да.
- А каким будет название новой пластинки The Matrixx? Какое будет настроение у песен?
– Мы его еще не придумали. Настроение? Послушаете – узнаете.
- Ваш новый трек, который вы опубликовали только что, называется «Субкоманданте». Это логическое продолжение строчек из вашего дуэта с Лёхой Никоновым «Кто митингует – палится зря» и сюжета песни – «Опасность»?
– Не знаю, меня на это сподвигло прочтение собрания сочинений субкоманданте Маркоса. Человек с безумным чувством юмора, отваги и сделавший совершенно неожиданный революционный и правильный для нынешнего революционера шаг. Он борется с постмодернистским обществом его же способами. Он использует все наборы СМИшных штампов, он тщательно скрывает тайну своего рождения, имя настоящее. Он – Бетмен. Он делает так, что даже Esquire публикует некие его жизненные правила. В общем, делает настолько медийную фигуру, что его даже убить нельзя. Да, он с «калашом». Но главное его оружие – слово.
О, этот дивный новый мир,
Когда приходит командир.
Когда уже тошнит от крыс,
Молчи, расслабься и нагнись.
«Дыра», альбом «Прекрасное жестоко», 2010.
- Учитывая постоянную тягу к электронике, вам был бы интересен альбом ремиксов на песни «Матрицы»?
– А зачем? Я сам могу сочинить песню, которая будет звучать как ремикс. Я слышал несколько вариантов ремиксов на песни «Matrixx». Пока ни один меня не заинтересовал больше, чем оригинал.
- Будут ли изданы ваши недавние концерты с симфоническим оркестром?
– Это вопрос к директору группы, но дело это очень дорогостоящее. Записи есть, но с одной камеры, да и такие видео сейчас финансово невыгодны ни одному лейблу.
Меняющийся мир
- В последнее время все говорят, что мир на пороге каких-то потрясений. В Соединённых Штатах какой-то движ…
– Да мир как родился, он все время на пороге потрясений, по-моему.
Та заря будет алая вся,
И тебя поведут перед строем.
Кем бы ни был ты или я,
Завтра мы на секунду герои.
Последняя заря.
Всё остальное – зря.
«Завтра», альбом «Прекрасное жестоко», 2010.
- А почему сейчас активно заговорили? Сменилось поколение, которое еще не осознало, что это всегда так?
– Может, модным кажется.
- К слову, о моде. Даже Depeche Mode запели о революции.
– Я не удивляюсь. Вот и Lacrimosa выпустила альбом Revolution.
- Ну "Депеш" же глянец… И даже они поют о революции.
– "Депеш" – глянец?! Можно я промолчу? Депеш не глянец и никогда им не был. Они доказали это. Я слушаю каждый новый их альбом. Не всегда мне это нравится, но слушаю.
- А какие еще константы есть музыкальные?
– Да я, как и в 90-е, углублен в электронную музыку прежде всего. И очень нужно много всего перелопатить, чтобы найти стоящий лейбл или имена. Встречаются конкретные сборники, первый понравился, второй понравился, ждешь третий, а опа, его нет!
- Тогда хочется сделать его самостоятельно. У «Матрицы» на творческий «выхлоп» влияет что-то внешнее? Или это чисто внутренний продукт?
– И то, и другое, и третье одновременно.
– Если вас пригласят на трансовый фестиваль, вы выступите там с группой?
– Я лучше подиджею. Есть что покрутить, и даже как знаю.
Мы будем жить всегда
На сайте ФСБ.
Извечная весна
В холодном декабре.
Мы будем жить всегда
Смертельно и везде.
Ещё одна звезда
На сайте ФСБ.
«Жить всегда», альбом «Прекрасное жестоко», 2010.
Свобода
- Что для вас свобода?
– Я не знаю, на ум приходит: то, что чувствуешь внутри. Позволить себе быть самим собой. Это либо изначально рождено в душе, либо развивается.
- Быть свободным это работа? Или как-то само собой происходит?
– Я не сталкивался с тем, чтобы это было работой. Я не геройствую. Абсолютно. Просто в какие-то моменты выбора не могу переступить через себя. Физически.
Кайф на удочку не ловится,
Мы не герои
И не убийцы,
И жизнь длиннее
Не становится…
«Мы под огнём», альбом «Трэш», 2011.
- Мы видим растущий уличный протест 2017 года, вызванный вмешательством чиновников в привычный уклад культурных процессов. В СПб это возможная передача Исаакиевского собора РПЦ, слияние Российской национальной библиотеки с московской РГБ и так далее. Реакция граждан на наезды на культурные институции действительно опасна для государства?
– Я не чувствую этого. Даже когда в шествии оппозиции на проспекте Сахарова собралось почти 200 тысяч человек, власть просто на это не обратила внимания, и через год было уже 8 тысяч.
- То есть «кто митингует, палится зря»?
– Наверное, да.
– Многие критично мыслящие граждане видят некую «оттепель» в РФ. Фигурантов резонансных дел отпускают, Навального упорно не сажают. Это можно назвать «признаками чего-либо»?
– Признак того, что участие Алексей Навального выгодно власти, очевиден (смеётся). Почему? Потому что смотрите: у нас действительно «демократические выборы», у нас даже «оппозиция» участвует. Поэтому… получается, что на очередной президентский срок «он» идёт «честным путем».
– То есть вы думаете, что Навальный нужен в качестве спойлера?
– Я не удивлюсь, что это входит в планы власти, хотя их планы просчитать невозможно, это люди другой логики, другого понимания. Были ли они такими всегда, я не знаю. Я не знаком с детства ни с одним высшим чином.
Всё, что за небом,
Всё, что за кадром, -
Вот то, что я хочу знать.
Есть одна мелочь:
Любая система
Хочет таких сломать.
«Ненормальный», альбом «Прекрасное жестоко», 2010.
Брат
- Вы выступали на Украине, ваш брат периодически ездит в Донбасс. Насколько известно, вы не общаетесь. Вы могли бы забыть свои обиды и разногласия ради попытки примирить враждующих там? Дать совместные концерты по обе стороны от войны?
– Я сомневаюсь, что Вадику позволят выступить с другой стороны. А мы, кстати, не выступаем ни в одном политическом мероприятии, связанном с Украиной. Мы даем абсолютно частные честные концерты.
Что уже не сделает спецназ,
Что уже не сделает ОМОН.
Каждая нацелена на нас,
Каждая ракета на огонь.
Это значит, я еще живой…
«Живой», альбом «Light», 2014.
- Как вы думаете, могут ли в принципе люди искусства как-то примирить враждующие стороны?
– Пока политики не договорятся, о чем надо договориться, эта война не кончится.
Все так больно, что невольно
Мы почти сошли с ума.
Реки крови, море крови,
Ты же видишь все сама.
Мы прекрасно уязвимы,
Понимая, но дразня,
Все напрасно, и все мимо,
Не кончается резня.
«Резня», альбом «Резня в Асбесте», 2015.
- Вы судились с братом по поводу запрета на исполнение 172 песен группы «Агата Кристи». В какой стадии сегодня эта история?
– Мы подали с адвокатом апелляцию, ее обещали рассмотреть. Ждем-с. Власти же невыгодно, если бы я выиграл. Иначе с чем же Вадик будет выступать в Донбассе.
Сразу после суда осенью прошлого года [Фонтанка. Офис] спрашивала и у Вадима Самойлова, когда закончится дележ наследия легендарного коллектива и готов ли он пойти на мировую.
- Вы давно не общались с братом?
– Не общаемся принципиально.
Снова, как все добровольцы, мы дураки,
Кто нас послал, он знал, что с этой земли
Вряд ли вернется кто-либо типа живой.
Гады вокруг, и магазин пустой.
Вел нас огонь, и мы пробивались за ним,
Веруя в то, что мы все равно победим.
Знамя победы нам забивало мозги,
А он точно знал, что мы не вернемся с земли…
«Космический десант», альбом «Живые, но мёртвые», 2013.
Вера и оптимизм
- У нас сейчас мнение священников всё громче звучит отовсюду. Дьякон Андрей Кураев, комментируя признание Святого Патрика святым в РПЦ и возможную негативную реакцию верующих на традицию пить и веселиться в честь Патрика, сказал: «Наш дебилизм пробьёт любое дно»….
– Я солидарен с дьяконом Андреем Кураевым абсолютно. Он выступал в свое время в защиту Pussy Riot. И читал я его до всего этого.
- Правы те, кто говорит, что дальше хуже быть уже не может?
– Я оптимист, и всегда говорю, что может.
– В чем, на ваш взгляд, секрет мегапопулярности того, что делает Сергей Шнуров? Возвращаясь к вопросу о культуре. Можно сказать, что это символичная фигура? Олицетворение сегодняшнего дня.
– Я не люблю обсуждать коллег, каждый занимается своим делом, занимает свою нишу. Все на своем месте, которое они выбрали или которое изобрели. Это их дело.
Он бесстрашно бросится в бой,
Он хотя бы не голубой,
Он стреляет от живота,
Хотя вчерашняя гопота.
«Планета полицаев», альбом «Трэш», 2011.
- Ваше любимое место на земле, где всегда хорошо?
– Сцена. Иногда это требует много сил, но тем не менее это все равно самое родное место.
Весело и страшно
- Как вы себе отвечаете на вопрос, что такое смерть?
– Конец. Знаете, когда бываешь часто на ее пороге, да и в любой момент, когда летишь в самолете, который вот-вот готов рухнуть… Я, конечно, не молюсь, но думаю: Господи, пожалуйста, ну только не сейчас. Дай еще чуть-чуть. Поэтому… Кто же знает. Кто вернется – пускай рассказывает.
- Вам важен юмор в жизни? Страшно, но весело?
– А как прожить без юмора? Так страшно, что аж весело, или так весело, что аж страшно.
Потолок и четыре стены,
Для чего мне знать твоё имя,
Кем бы ни был я или ты,
Завтра мы уже будем другими.
Последняя заря, всё остальное зря.
«Завтра», альбом «Прекрасное жестоко», 2010.
Николай Нелюбин, специально для «Фонтанки.ру».