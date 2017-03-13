Вентиляционное оборудование на долгострои ГК «Город» поставили вертолетами

Смольный привлек вертолеты, чтобы поставить 12 марта на корпус ЖК «Ленинский парк» трубы для крыш. Такая операция в Петербурге проводилась впервые.

Как сообщает 13 марта комитет по строительству администрации Петербурга, подъемные работы вентиляционного оборудования – систем дымоудаления и подпор воздуха – на крыши корпусов №6А и 7А жилого комплекса «Ленинский парк» на Ленинском проспекте проводились в воскресенье. Всего на два здания подняли 25 труб общим весом 12 тонн.

Решение о привлечении вертолетов было принято аппаратом вице-губернатора Игоря Албина, чтобы сдать дома в срок к 31 марта. Ранее подобное оборудование при строительстве жилых домов поднималось только кранами, что занимало несколько дней. Привлечение вертолета сократило этот срок до нескольких часов.

Монтаж инженерных систем уже начат.

Отметим, что объекты ГК «Город» находятся на строгом контроле у Смольного. Компания с середины 2000-х возводила 3 жилых комплекса — два на Ленинском проспекте и один на улице Оптиков. В них приобрели жилье более 3 тысяч семей. Первые дома должны были сдать в 2013 году. Однако тогда же стройка остановилась. Владельцев «Города» Руслана и Максима Ванчуговых задержали в октябре 2015-го по обвинению в мошенничестве со средствами дольщиков. Летом 2016-го 90% долей в юрлицах-застройщиках приобрел Артем Маневич, сын бывшего вице-губернатора Михаила Маневича. Он обещал достроить объекты в кратчайшие сроки.